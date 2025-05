Online Vallès consigue 500 portátiles para autónomos en España con el Kit Digital

La agencia de marketing digital es agente digitalizador acreditado y presenta un firme compromiso con la transformación digital de empresas y autónomos de toda España Online Vallès ha alcanzado un hito significativo al facilitar la obtención de 500 portátiles de última generación para autónomos en España, en el marco del programa Kit Digital. Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de España, busca impulsar la digitalización de pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia, y Online Vallès se ha consolidado como un agente digitalizador clave en este proceso. Desde su sede en Sabadell, Online Vallès ha demostrado un firme compromiso con la transformación digital del tejido empresarial español. La agencia ha trabajado incansablemente para que autónomos de diversos sectores puedan acceder a herramientas tecnológicas avanzadas, esenciales para competir en la economía digital actual.

Los autónomos y microempresas con menos de tres empleados pueden acceder a ayudas de hasta 3.000 euros a través del programa Kit Digital. Esta subvención permite implementar soluciones tecnológicas clave para mejorar su actividad profesional y Online Vallès, como agente digitalizador acreditado, acompaña a estos profesionales en todo el proceso. La agencia de marketing digital facilita el acceso a herramientas digitales que optimizan la gestión, aumentan la visibilidad en internet y contribuyen al crecimiento sostenible de su negocio en un entorno cada vez más competitivo.

Dos soluciones en una: Portátil de última generación totalmente subvencionado junto a otros servicios digitales

En Online Vallès, el compromiso con la digitalización de autónomos y pequeñas empresas va mucho más allá de la entrega de un portátil subvencionado. Gracias a su papel como agente digitalizador del programa Kit Digital, la empresa ha diseñado tres packs de soluciones que combinan tecnología de alto rendimiento con herramientas digitales estratégicas para potenciar el crecimiento del negocio. Cada pack está pensado para cubrir necesidades reales del día a día empresarial, y está 100% subvencionado con la ayuda del Kit Digital, hasta un valor de 3.000 €. Además, Online Vallès se encarga de toda la tramitación de la subvención sin coste para el beneficiario, lo que garantiza un proceso sencillo, rápido y sin complicaciones.

El primero de estos packs incluye un portátil de última generación junto con el diseño y desarrollo de una página web profesional, autoadministrable y responsive, pensada para adaptarse a todos los dispositivos y optimizada para mejorar la presencia online del negocio. Esta solución es ideal para quienes desean dar el salto al entorno digital con una imagen sólida y funcional desde el primer momento. El segundo pack combina el mismo equipo portátil con un servicio integral de gestión de redes sociales, donde expertos en marketing digital se encargan de crear, planificar y publicar contenidos estratégicos en las plataformas más relevantes, con el objetivo de captar nuevos clientes, fidelizar a la audiencia y aumentar la visibilidad de la marca. Por último, el tercer pack ofrece el portátil junto a un completo programa de facturación electrónica que permite llevar un control exhaustivo de pagos, cobros, presupuestos, facturas e incluso la gestión de stock. Esta solución está orientada a optimizar la eficiencia operativa del negocio, reduciendo errores administrativos y ahorrando tiempo en la gestión diaria.

Con esta propuesta integral, Online Vallès no solo dota a los autónomos de una herramienta física clave como el portátil, sino que complementa esa inversión con soluciones digitales que impulsan la presencia online, mejoran la productividad y profesionalizan la gestión empresarial. Todo ello sin desembolso por parte del cliente gracias al Kit Digital. Una oportunidad única para modernizarse, crecer y competir en igualdad de condiciones en un mercado cada vez más exigente y digitalizado.

Características técnicas del portátil

Los portátiles entregados a los beneficiarios del Kit Digital cumplen con especificaciones técnicas de alto rendimiento, garantizando eficiencia y seguridad en las operaciones diarias. Se trata de un equipo portátil completamente nuevo que incluye licencia oficial y todas las prestaciones necesarias para un funcionamiento óptimo. Cuenta con un procesador de alto rendimiento de al menos cuatro núcleos, capaz de alcanzar una velocidad mínima de 2.9 GHz y superar los 15,000 puntos en el test PassMark (según datos del 13 de mayo de 2024). Está equipado con 16 GB de memoria RAM DDR4 y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB, que además incorpora cifrado de datos para mayor seguridad. El sistema operativo viene preinstalado y con licencia oficial, listo para ser utilizado desde el primer momento.

El dispositivo incluye todas las tarjetas necesarias para gráficos, sonido y conexión de red, además de contar con una variedad de puertos útiles como USB, entrada de micrófono y lector de smartcard compatible con DNI electrónico. En cuanto a la pantalla, esta tiene un tamaño mínimo de 13 pulgadas, incluye cámara web en alta definición y dispone de ratón o touchpad para facilitar su uso. Todo esto lo convierte en una herramienta completa, segura y eficiente para cualquier entorno de trabajo o estudio. Estas especificaciones aseguran que los autónomos puedan gestionar sus negocios de manera eficiente, segura y adaptada a las exigencias del entorno digital.

Online Vallès: agente digitalizador con soluciones integrales y personalizadas

Con más de 20 años de experiencia en el sector del marketing digital, Online Vallès se ha posicionado como una agencia líder en Barcelona y sus alrededores. Su enfoque integral abarca desde el diseño y desarrollo web hasta estrategias avanzadas de SEO, SEM, gestión de redes sociales y campañas publicitarias. La agencia de marketing ofrecer soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, y presenta un gran compromiso con la obtención de resultados tangibles.

Además de facilitar la obtención de portátiles, Online Vallès ofrece una amplia gama de servicios en el marco del Kit Digital, incluyendo la creación de tiendas online funcionales y seguras, gestión de redes sociales, soluciones de ciberseguridad o hasta la implementación de sistemas de facturación digital, entre muchos otros servicios especializados. El objetivo de Online Vallès es desarrollar estrategias profesionales, integrales y personalizadas para cada uno de sus clientes, con el objetivo de alcanzar los mejores resultados posibles y que estos se mantengan a lo largo del tiempo. Estas soluciones no solo permiten automatizar procesos y ahorrar tiempo, sino que también facilitan la toma de decisiones a partir de datos en tiempo real, mejoran la comunicación con los clientes y fortalecen la imagen de marca. Desde la perspectiva de Online Vallès, digitalizar una empresa no solo significa incorporar tecnología, sino también ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento, competitividad y sostenibilidad en un mercado cada vez más digitalizado.

Un futuro digital prometedor

La iniciativa de Online Vallès no solo ha beneficiado a 500 autónomos, sino que también ha sentado las bases para una transformación digital más amplia en el país. La empresa continúa trabajando para ampliar el alcance del Kit Digital y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas a más profesionales y pequeñas empresas. Con estas iniciativas, la agencia sigue demostrando su compromiso con el impulso económico de autónomos, microempresas y pymes, apostando por un futuro empresarial más conectado, eficiente e innovador.

