Un software con IA permite reducir en más del 60% el número de cateterismos diagnósticos innecesarios

15 centros participarán en el estudio PRECISE que evalúa la precisión diagnóstica de DeepVessel FFR como herramienta no invasiva frente al estándar de referencia invasivo (ICA-FFR, mediante cateterismo). El Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario ya cuenta con el primer centro en España especializado en el diagnóstico coronario no invasivo Un software que incorpora Inteligencia Artificial, DeepVessel FFR, permite reducir en más del 60% el número de cateterismos diagnósticos innecesarios gracias al uso de tecnología FFR-CT, lo que representa un ahorro directo en recursos hospitalarios y costes asociados. Esta tecnología, que ya se encuentra disponible en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, será evaluada en el estudio PRECISE, que contará con la participación de 15 hospitales y será coordinado por el Prof. Dr. José Luis Zamorano, investigador principal y Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

El software, ofrecido por Kanbai Tech y presentado ante cardiólogos y responsables de diagnóstico por imagen en la jornada ‘Madrid lidera el futuro del diagnóstico cardiovascular con IA’, utiliza modelos tridimensionales del árbol coronario generados a partir de imágenes de CCTA. A través de algoritmos avanzados de IA, calcula la reserva fraccional de flujo (FFR-CT) en distintos segmentos arteriales, ayudando a los especialistas a determinar si una lesión coronaria requiere intervención, lo que permite una evaluación más cómoda y segura para el paciente.

"La cardiopatía isquémica es una enfermedad funcional, no morfológica. Por eso, ante un paciente que tenga una lesión coronaria, lo relevante no es solo su aspecto anatómico, sino qué importante en términos de funcionalidad es la isquemia que produce esa lesión, es tremendamente importante identificarla para tomar decisiones clínicas sobre ella. Ante una lesión coronaria se podrá decidir cuál es el mejor tratamiento a ese paciente de acuerdo a si produce isquemia o no lo produce. Es decir, una misma lesión con el mismo grado de estenosis, el tratamiento, el comportamiento no es el mismo si produce isquemia o si no la produce", explica el Prof. Dr. Zamorano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, y cifra su impacto en más de 17,9 millones de fallecimientos al año. Alrededor de 9 millones de ellas son causadas por cardiopatía isquémica y enfermedad arterial coronaria (CAD), afecciones que se desarrollan cuando las arterias coronarias se estrechan, limitando el flujo de sangre al corazón.Ante estas cifras, los diagnósticos precoces son esenciales.

"Esta tecnología no viene a competir con el cateterismo. Lo que pasa es que de forma no invasiva podemos por primera vez analizar la reserva coronaria sin tener que realizar un cateterismo", añade el cardiólogo.

Desarrollado por la empresa Keya Medical y distribuido por Kanbai Tech, DeepVessel FFR (DVFFR) es un software avanzado de análisis de imágenes diseñado para la evaluación cuantitativa y cualitativa de la angiografía por tomografía computarizada coronaria (CCTA). Utiliza técnicas de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial para calcular de forma no invasiva el índice de reserva fraccional de flujo (FFR), permitiendo valorar la gravedad de la isquemia miocárdica asociada a estenosis coronaria.

Toma de decisiones clínicas

Su objetivo es complementar la evaluación funcional de la enfermedad arterial coronaria, apoyando a los profesionales médicos en la toma de decisiones clínicas junto con la historia clínica, los síntomas y otras pruebas diagnósticas del paciente. Su precisión diagnóstica es del 90,7%, además presenta una sensibilidad del 93,62% y una especificidad del 87,10%. Estos resultados provienen de la fase de validación del algoritmo, tomando como unidad de análisis el vaso coronario, y reflejan una alta fiabilidad en el diagnóstico de isquemia miocárdica.

Para evaluar la precisión diagnóstica de DeepVessel FFR como herramienta no invasiva frente al estándar de referencia invasivo (ICA-FFR, mediante cateterismo) se ha puesto en marcha el estudio transversal multicéntrico PRECISE en el que participarán 15 hospitales. "Hospitales de referencia en el territorio nacional van a validar nuestra herramienta con el objetivo de introducirla en hospitales públicos. También estamos trabajando con clínicas privadas y aseguradoras para poder llegar a todos los potenciales pacientes y poder así aportar esta herramienta y sus ventajas a todas las personas que la necesiten" explica Gianluca Galimberti, CEO de Kanbai Tech.

Primer centro en España especializado en el diagnóstico coronario no invasivo

El Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario es el primer centro en España en incorporar DeepVessel FFR. Este programa permite evaluar la circulación coronaria a partir de imágenes de tomografía computarizada, lo que elimina la necesidad de realizar pruebas invasivas como el cateterismo cardíaco.

"Hemos estado usando DeepVessel FFR durante un año y medio y nuestra experiencia es excepcional. Estamos muy satisfechos con los resultados que hemos tenido. Nos parece que aumenta la especificidad del TAC coronario, que era el único problema que tiene esta valiosa técnica que cada vez hacemos más, y con el DeepVessel cerramos el círculo", explica el Dr. Eliseo Vañó, especialista en radiología cardiovascular y director del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario. Para este especialista, les permite realizar un "diagnóstico más preciso". "Realmente conseguimos ser más precisos en las lesiones intermedias a la hora de decidir si un paciente debe ir a hacerse un cateterismo o no. La inteligencia artificial nos está ayudando a ser más productivos, más precisos y realmente está permitiendo que el paciente llegue a un diagnóstico más precoz", añade.