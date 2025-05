The Avenue y Grupo 7Palms llevan a SIMA 2025 el proyecto 7Palms Beach Deluxe: inversión inmobiliaria estratégica en el corazón de Punta Cana

En el contexto del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA 2025), el mayor escaparate del sector en España, la inmobiliaria especializada en el mercado de alto standing, The Avenue Select Real Estate junto con el Grupo 7Palms, presentarán su nuevo desarrollo internacional: 7Palms Beach Deluxe, un ambicioso proyecto residencial ubicado en Punta Cana, República Dominicana El proyecto podrá conocerse en detalle en el stand C3-05 de SIMA Invest, del 21 al 24 de mayo en IFEMA.

Punta Cana: destino consolidado, rentabilidad en auge

La elección de Punta Cana como enclave estratégico no es casual. En la última década, este punto del Caribe ha experimentado un crecimiento sostenido de su demanda turística y residencial. Las cifras respaldan esta tendencia: el destino recibió 11 millones de turistas en 2024 y mantiene una infraestructura estable, con un aeropuerto internacional que conecta con más de 40 ciudades de Europa y América.

En este contexto, 7Palms Beach Deluxe emerge como una propuesta de inversión sólida: según datos facilitados por The Avenue, el proyecto garantiza una rentabilidad neta estimada del 13% anual, con la posibilidad de uso vacacional propio y un modelo de gestión integral a través de servicios de alquiler turístico.

"7Palms Beach Deluxe no es solo una promoción residencial, es una respuesta directa a lo que el inversor global busca hoy: rentabilidad, ubicación estratégica y facilidad de gestión", señala Alberto J. Bermejo, Corporate Development Director de The Avenue. "En un mercado como Punta Cana, con alta demanda sostenida y estabilidad macroeconómica, hemos diseñado un producto que combina uso personal y retorno financiero sin fricciones".

Esta fórmula híbrida permite a los propietarios combinar disfrute personal con rendimiento económico, sin asumir la carga operativa habitual. El modelo ha despertado interés tanto en inversores individuales como en pequeños fondos patrimoniales que buscan diversificar en mercados seguros y en divisa fuerte.

Expansión internacional desde el lujo inteligente

Con un total de 700 unidades residenciales, el complejo ofrece opciones que se adaptan tanto al pequeño inversor como a perfiles patrimoniales. Desde apartamentos de 56 m² hasta penthouses dúplex con terrazas privadas, el diseño arquitectónico ha priorizado la integración con el entorno, el confort climático y la calidad constructiva.

El conjunto incluye además un servicio de concierge, que extiende la experiencia de habitabilidad más allá de lo residencial, y una gestión profesional del alquiler con estándares internacionales.

"Nuestra presencia en SIMA Invest 2025 representa un paso más en la expansión internacional de Grupo 7 Palms", afirma Carlos Manzano, CEO de la compañía. "Apostamos por una nueva forma de entender el lujo inmobiliario: proyectos accesibles, inteligentes y respaldados por datos. 7Palms Beach Deluxe sintetiza esa visión y abre una vía real para diversificar patrimonio en un entorno seguro y con potencial creciente".

La presentación de 7Palms Beach Deluxe en SIMA 2025 confirma la tendencia creciente de diversificación geográfica en la inversión inmobiliaria. El Caribe, y en particular República Dominicana, se consolida así como uno de los focos de interés para inversores europeos, atraídos por su combinación de estabilidad, proyección turística y retornos operativos gestionables.

Datos clave del proyecto:

Ubicación: Punta Cana, República Dominicana

Punta Cana, República Dominicana Proyecto: 7Palms Beach Deluxe

7Palms Beach Deluxe Número de unidades: 100 apartamentos

100 apartamentos Superficie desde: 56 m²

56 m² Rentabilidad estimada: 13% neto anual

13% neto anual Modelo operativo: Gestión integral + uso personal

Gestión integral + uso personal Stand en SIMA 2025: C3-05 (SIMA Invest) Sobre The Avenue Select Real Estate

Fundada en España, The Avenue ha consolidado su posición como uno de los actores más dinámicos del mercado inmobiliario de alto standing. Con sede en Madrid (Velázquez 20) y Boadilla del Monte (C/ Monte Amor, 1F), la compañía ha iniciado su expansión internacional con una filosofía clara: proyectos de lujo bien ubicados, rentables y sostenibles, dirigidos a una demanda global que prioriza el valor refugio del ladrillo en destinos seguros.

Sobre Grupo 7Palms

Grupo 7Palms es un conglomerado de empresas con más de 22 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios en República Dominicana y el Caribe. Su enfoque se centra en crear experiencias residenciales y turísticas de alta calidad, integrando valores como la honestidad, la lealtad y la innovación. Con una visión 360 del negocio, ofrecen oportunidades de inversión en sectores residenciales, comerciales y hoteleros, destacándose por su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente.

Más información: www.theavenue.realestate