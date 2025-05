Fronius afianza su compromiso europeo: Tecnología, confianza e independencia para instaladores

Fronius apuesta por soluciones punteras y de calidad, lanzando una clara señal a favor de la transición energética europea Bajo el lema "Somos Europa", Fronius se posicionó en Intersolar Europe como un socio fuerte y fiable para la industria solar europea. En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, que generan incertidumbre en los mercados y afectan a las cadenas de suministro, Fronius representa estabilidad, alianzas duraderas y autonomía tecnológica "made in Europe".

"Nuestros clientes pueden confiar en nosotros, ahora más que nunca", subraya Harald Scherleitner, CSO de Fronius International GmbH. "Como empresa familiar independiente con una sólida cadena de valor europea, nos centramos en la calidad, la confianza y una relación cercana y equitativa con nuestros socios, lo que supone una ventaja competitiva clave en un entorno global en constante cambio".

"Juntos somos más fuertes": La colaboración con los instaladores como receta para el éxito

En Intersolar Europe, Fronius volvió a poner en el centro lo que siempre ha sido clave para su éxito: la colaboración cercana y duradera con empresas instaladoras de toda Europa. Desde hace décadas, construyen relaciones basadas en la confianza, que hoy son más importantes que nunca en un sector cada vez más técnico y exigente.

Fronius apoya a sus socios instaladores en el día a día con avanzadas herramientas digitales de planificación, formación práctica y una amplia red de servicios. Todo pensado para facilitar su trabajo, reforzar su independencia y asegurar el éxito conjunto. Porque más que un fabricante, Fronius se define como el socio tecnológico de referencia en Europa.

Respondiendo a la transición energética con productos innovadores

Fronius presentó en la feria numerosas novedades que persiguen un mismo objetivo: la máxima independencia gracias a la energía solar.

La nueva solución de almacenamiento Fronius Reserva es la clave para hacer realidad la visión de "24 horas de sol", ya que permite un uso seguro, eficiente y flexible de la energía solar las 24 horas del día.

El potente inversor híbrido Fronius Verto Plus impresiona por su gran flexibilidad y sus opciones de energía de emergencia y eficiencia, siendo perfecto para proyectos fotovoltaicos avanzados en cualquier parte de Europa.

"¿Tienes un sistema fotovoltaico en casa y estás pensando en pasarte a la movilidad eléctrica? El Fronius Wattpilot Flex es la solución ideal para cargar tu coche eléctrico de forma eficiente, flexible e inteligente. Diseñado para sacar el máximo partido a la energía solar, se adapta a tus necesidades y te ayuda a ahorrar mientras cuidas del planeta".

Estos productos, desarrollados, probados y fabricados en Europa, ejemplifican la fuerza innovadora y el dominio tecnológico de la empresa.

Europa como motor de la innovación

"Somos Europa" no es solo un lema para Fronius, es una realidad palpable. Todo el desarrollo y la fabricación de los productos tienen lugar en Austria, al igual que la gestión centralizada de la garantía de calidad, la logística y el soporte a los partners. Gracias a una red de instaladores fotovoltaicos que se ha ido consolidando en toda Europa a lo largo de décadas, Fronius es una alternativa estable frente a las dependencias externas, reafirmando su compromiso con la independencia y la autosuficiencia europea.

"Fronius celebra este año su 80 aniversario como empresa familiar europea con raíces austriacas. Con 80 años de trayectoria, las colaboraciones a largo plazo son clave para nosotros, ya que los sistemas fotovoltaicos son inversiones que perduran durante muchos años. ¿Son las empresas estatales chinas los socios adecuados para un periodo tan largo? ¿Persiguen el objetivo de la soberanía e independencia energética europea? Puedo asegurarles que, como lo hemos hecho siempre, seguiremos apoyando a nuestros clientes y socios en este camino, basándonos en alianzas duraderas en las que puedan confiar. Somos Fronius. Somos Solar. Somos Europa", explica Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO de Fronius.

Sobre Fronius

Más de 7.000 empleados en todo el mundo, una cuota de exportación actual del 85% y 1.604 patentes activas. Fundada en 1945 como empresa regional unipersonal, hoy son un actor global, como demuestran de forma impresionante sus 38 filiales internacionales y nuestra red de socios comerciales en más de 60 países. Y, sin embargo, en el fondo seguimos siendo una empresa familiar austriaca, activa en los sectores de la energía fotovoltaica, la soldadura y la tecnología de carga de baterías. Siempre han desarrollado productos y soluciones para un futuro digno de ser vivido y ofrecen a sus clientes un paquete todo en uno: desde la planificación preliminar y el asesoramiento hasta la supervisión continua y un servicio de reparaciones basado en las necesidades.