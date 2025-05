Las 10 claves de la Bienal de Venecia 2025 según Freehand Arquitectura

La Bienal de Arquitectura de Venecia es mucho más que una exposición: "es un termómetro de las preguntas esenciales de nuestro tiempo" Freehand Arquitectura, estudio especializado en arquitectura passivehaus y diseño consciente,analiza su edición de 2025 y extrae diez claves que definen el futuro de la construcción: una arquitectura que repara, cuida y regenera, y que reflexiona en torno a lo natural, lo artificial, la inteligencia y la colectividad. fharquitectura.com

1. Regenerar el entorno

La arquitectura ya no puede limitarse a evitar el daño: debe reparar lo que el modelo anterior destruyó. Desde una plataforma sumergida en Oslo que funciona como hábitat marino, hasta puentes verdes diseñados por la ciudadanía en Bogotá, la arquitectura emerge como agente ecológico y social.

Se promueve la recuperación de saberes constructivos ancestrales, el aprovechamiento de recursos naturales cercanos y el repoblamiento de pequeñas comunidades. Frente a la centralización y el transporte de materiales desde la otra punta del mundo, una realidad acentuada por políticas globales como los aranceles, se defiende lo local como vía sostenible.

Además, se revalorizan prácticas como la autoconstrucción, la artesanía y el trabajo colectivo, que permiten construir a menor escala y con una mayor implicación comunitaria.

2. Diseñar con y para múltiples especies

El urbanismo se expande más allá del ser humano. Proyectos como Ocean City imaginan frentes marítimos compartidos con fauna y flora. Este enfoque ecosistémico redefine el diseño: se inspira en la geometría de la naturaleza para desarrollar estructuras orgánicas, donde desaparecen columnas y vigas tradicionales.

Surgen formas inspiradas en corales, panales o semillas, construidas con madera, bambú, paja o materiales similares mediante impresión 3D, prescindiendo del hormigón en favor de soluciones más ligeras y respetuosas.

3. Inteligencia artificial y nuevas formas de proyectar

La inteligencia artificial se presenta como una herramienta disruptiva que transforma por completo la labor del arquitecto. Permite resolver problemas constructivos complejos, reducir tiempos y experimentar con nuevas formas y sistemas. Lejos de sustituir la creatividad, amplía el potencial proyectual y abre el camino a una arquitectura más libre, ágil y versátil.

4. Sistemas pasivos como principio ético

"No hay mejor energía que la que no se necesita". Bajo esta premisa, la arquitectura pasiva deja de ser una técnica para convertirse en un posicionamiento ético. Diseñar con el clima, la orientación, la luz natural o el agua implica construir con el lugar y no contra él.

La edificación se adapta al entorno, y no al revés.

5. El agua como materia arquitectónica

El agua gana visibilidad como recurso estructural y estético. Sistemas de recolección, depuración y reutilización del agua se integran en el diseño arquitectónico, convirtiéndola en un elemento protagonista que se celebra y se cuida. Deja de estar oculta y pasa a formar parte del lenguaje espacial.

6. Saberes tradicionales y materiales naturales

Técnicas antiguas y materiales considerados humildes vuelven a ocupar un lugar central. Corcho, cáñamo, espadaña o barro se resignifican desde una perspectiva contemporánea. Su eficiencia térmica, bajo impacto y vínculo con el territorio los convierten en aliados para afrontar los retos actuales desde una lógica regenerativa.

7. Tecnología accesible para lo rural

El desarrollo tecnológico ya no es exclusivo de lo urbano. Proyectos como los de VUILD en Japón demuestran que la fabricación digital (como la CNC distribuida) puede ponerse al servicio de comunidades rurales, conectando innovación con tradición, y fomentando economías circulares basadas en el arraigo.

8. Conexión de escalas: del detalle al paisaje

Cada gesto arquitectónico, desde una cubierta doméstica que recoge agua hasta un corredor biocultural, se concibe como parte de un sistema más amplio. La arquitectura se entiende como una red de conexiones entre lo íntimo y lo territorial, en diálogo constante con su entorno.

9. Del colapso al cuidado: nuevas materialidades

La Bienal propone una narrativa que va del colapso al cuidado. Instalaciones especulativas invitan a pensar en futuros posibles desde una perspectiva geológica.

Surge una nueva generación de materiales creados a partir de microorganismos, hongos, bacterias o conchas, que permiten desarrollar un hormigón biodegradable y de alta resistencia, mucho más respetuoso con el entorno. La innovación material se convierte en una vía para repensar desde el origen los cimientos de la arquitectura.

10. Lo colectivo como motor de futuro

Bajo el lema "Natural. Artificial. Colectivo", la Bienal articula su relato en torno a la colaboración. Se rescatan sistemas como la chinampa prehispánica, modelo agrícola del México indígena, para mostrar como tradición, tecnología e inteligencia comunitaria pueden entrelazarse.

La arquitectura del futuro no se impone: se acuerda, se construye entre todos y se adapta a las necesidades reales de quienes la habitan.

