Las viviendas autosuficientes se convierten en el tesoro más codiciado de la Costa Blanca y Valenciana

El apagón que dejó sin suministro eléctrico a gran parte de España y Portugal ha reforzado la creciente demanda de viviendas autosuficientes entre compradores internacionales. En destinos como la Costa Blanca o la Costa Valenciana, cada vez más inversores priorizan la adquisición de propiedades que les garanticen independencia energética y de conectividad, una tendencia que K&N Elite, agencia inmobiliaria premium, ha constatado en los últimos meses Según el Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico de APPA Renovables, hasta 2024 España cuenta con aproximadamente 483.930 viviendas que han instalado sistemas de autoconsumo fotovoltaico, alcanzando una potencia total de 2.281 MW. Sin embargo, este número representa solo alrededor del 5% del parque inmobiliario nacional, evidenciando un enorme margen para la expansión de estas tecnologías.​

"Cada vez más clientes internacionales, especialmente de Alemania, Países Bajos o los países nórdicos, nos preguntan si las viviendas cuentan con energía propia y sistemas de conectividad independientes. Tras el apagón vivido en nuestro país, la necesidad de autonomía energética y de comunicación ha dejado de ser un extra para convertirse en un requisito imprescindible", afirma Ihor Katrych, CEO de K&N Elite.

Un bien codiciado dentro y fuera de nuestras fronteras

Aunque a nivel nacional el valor de una vivienda autosuficiente ya es evidente, es en el mercado internacional donde este tipo de propiedades adquiere su máximo atractivo. Según el Informe 2025 de Eficiencia Energética en el Sector Residencial elaborado por el IESE Business School, las viviendas con alta eficiencia energética alcanzan hasta un 15% más de valor de mercado frente a propiedades convencionales, tanto en España como en otros países europeos. En regiones costeras como Alicante o Valencia, la combinación de eficiencia, clima y seguridad energética hace que los compradores extranjeros, especialmente de Alemania, Bélgica, Países Bajos y Escandinavia, estén dispuestos a pagar primas adicionales por acceder a este tipo de inmuebles.​

Beneficios claros de apostar por la autosuficiencia

Independencia energética: las viviendas con autoconsumo permiten mantener el suministro eléctrico durante apagones o interrupciones prolongadas de la red. Ahorro económico: la generación de energía propia puede reducir la factura eléctrica en hasta un 80%, suponiendo un ahorro medio de más de 1.000 euros anuales para cada hogar equipado. Contribución ambiental: la autoproducción de energía renovable ayuda a disminuir la huella de carbono, contribuyendo a evitar emisiones que en 2024 rondaron los 4 millones de toneladas de CO₂ gracias al autoconsumo. Conectividad garantizada: la integración de sistemas de comunicación autónomos, como conexiones satelitales o redes móviles respaldadas por baterías, asegura la continuidad de las comunicaciones incluso durante fallos en la red eléctrica.​ Además, el mercado de viviendas autosuficientes no solo ofrece ventajas en términos de seguridad energética y ahorro, sino también de revalorización patrimonial, tal como resalta también el último informe de Tinsa, donde destacan que la eficiencia energética es ya uno de los factores clave que impulsan el valor de las viviendas en España.​

Perspectivas de futuro

El impulso a la vivienda autosuficiente no se detiene. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece como objetivo alcanzar 19.000 MW de autoconsumo instalado en 2030, lo que supone multiplicar por más de ocho la capacidad actual. Para ello, será necesario sumar al menos 1.700 MW de nueva potencia de autoconsumo cada año.​

A nivel europeo, un estudio del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) revela que el 53% de las viviendas unifamiliares europeas podrían ser autosuficientes energéticamente mediante la combinación de energía solar y sistemas de almacenamiento. Este porcentaje podría aumentar al 75% para 2050 gracias a las mejoras tecnológicas. España, con su alta irradiación solar, se encuentra entre los países con mayor potencial para lograr esta autosuficiencia energética.​

"La autosuficiencia energética y de conectividad ya no es el futuro, es el presente", concluye Katrych. "Los compradores que hoy eligen una vivienda independiente energéticamente y con sistemas de comunicación autónomos estarán mejor preparados para afrontar cualquier contingencia y disfrutarán de una mayor calidad de vida en sus hogares en la Costa".