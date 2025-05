'OLIGUM', el primer chicle antiedad a base de AOVE, ganador del ‘Beyond Olive Oil’

La propuesta ganadora ha sorprendido al jurado como una idea disruptiva y original: un chicle funcional y antienvejecimiento a base de AOVE microencapsulado. El concurso 'Beyond Olive Oil', organizado por el OOWC, es parte de su programa de actividades previas al congreso oficial, que se celebrará en Lisboa en 2026 El Olive Oil World Congress (OOWC) ha anunciado el ganador de su concurso internacional 'Beyond Olive Oil', una convocatoria pionera orientada a descubrir aplicaciones innovadoras para el aceite de oliva virgen extra (AOVE) más allá del uso gastronómico. La propuesta ganadora, denominada 'OLIGUM', ha sorprendido al jurado como una idea disruptiva y original: un chicle funcional y antienvejecimiento a base de AOVE microencapsulado.

Con el lema 'Chew Your Beauty', OLIGUM no solo propone una experiencia sensorial distinta, sino que abre la puerta a una nueva categoría de productos saludables, sostenibles y alineados con las tendencias de bienestar integral. Su creadora, Mónica Di María —estudiante de doctorado en la Universidad de Palermo (Italia), en el Departamento de Sistemas Agroalimentarios y Forestales (SAAF), especializada en ciencia y tecnología de los alimentos—ha desarrollado una fórmula 100% natural que combina ciencia, tradición mediterránea y conciencia ecológica.

Un producto innovador con múltiples beneficios

OLIGUM destaca por su composición única: utiliza aceite de oliva virgen extra microencapsulado como ingrediente activo principal. Gracias a un sistema de microencapsulación avanzado, los polifenoles (potentes compuestos antioxidantes presentes en el AOVE) se liberan de forma controlada durante la masticación, favoreciendo su absorción y aportando beneficios antienvejecimiento y antiinflamatorios.

Además, OLIGUM incorpora extractos botánicos naturales como limón siciliano, menta y romero, que aportan sabor fresco y propiedades digestivas; miel y fibras vegetales que actúan como edulcorantes naturales y mejoran la textura; y goma base Chicza, un chicle 100% biodegradable y de origen vegetal, procedente de la selva maya.

Todo ello se presenta en un envase de aluminio reutilizable, ligero y elegante, diseñado para preservar la frescura de los ingredientes y mantener la estabilidad de los polifenoles.

Más allá de la cocina: el AOVE como fuente de innovación

El concurso 'Beyond Olive Oil', organizado por el OOWC como parte de su programa de actividades previas al congreso oficial, buscaba precisamente este tipo de soluciones: productos que aplicaran el AOVE en contextos no alimentarios, con un enfoque en la salud, la cosmética, la tecnología o la sostenibilidad.

"OLIGUM representa exactamente el espíritu de esta convocatoria", afirmó Ricardo Migueláñez, Coordinador general del OOWC. "Hemos recibido propuestas de gran nivel desde distintos países, pero esta destaca por su innovación, viabilidad comercial y potencial impacto positivo en la salud pública".

El jurado valoró la capacidad del proyecto para transformar un ingrediente tradicional en un producto funcional de consumo cotidiano, promover hábitos saludables desde un formato accesible y atractivo, y ofrecer una alternativa ecológica al chicle convencional, cuyo impacto ambiental por su base plástica es significativo.