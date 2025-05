Spacioboda y Chatwith se unen para revolucionar los eventos B2C en España y México

La feria de bodas más innovadora del país, Spacioboda, y la plataforma líder en automatización de conversaciones, Chatwith, anuncian su alianza estratégica para transformar la forma en que las parejas y proveedores conectan antes del gran día Las ferias B2C se encuentran en auge y Spacioboda ha sabido crear una experiencia única para parejas que buscan a los mejores proveedores para la organización de su evento. Por otro lado, los proveedores de bodas han encontrado en esta feria un espacio diseñado a medida para ofrecer sus novedades a las parejas que buscan la mejor experiencia para el día de su boda.

Pero sigue habiendo mucho espacio para mejorar especialmente en la gestión de las oportunidades y en facilitar al máximo el contacto entre proveedores y asistentes.

Chatwith ha desarrollado una solución única que permite a los asistentes conectar con sus proveedores directamente a través de un QR y a los proveedores disponer de un CRM para gestionar sus oportunidades de forma online.

Gestionar el caudal de oportunidades de forma precisa

Esta mejora en la experiencia dentro de la feria tiene como objetivo facilitar a las parejas el contactar a los mejores proveedores y a los proveedores organizar y canalizar las oportunidades de una manera más eficiente. En las ferias organizadas por Spacioboda, de media un proveedor consigue más de 100 contactos. Qué los proveedores sean capaces de gestionar de forma eficiente este caudal de oportunidades es el principal motivo de esta apuesta por un sistema de gestión digital basado en WhatsApp.

Una colaboración para crear una mejor experiencia

Esta colaboración nace con un objetivo ambicioso: digitalizar el sector nupcial, mejorar la experiencia del usuario y multiplicar las oportunidades de negocio para los profesionales. A partir de ahora, todos los expositores de Spacioboda podrán acceder a un CRM inteligente desarrollado junto a Chatwith, que les permitirá automatizar respuestas, gestionar leads desde WhatsApp, agendar citas y cerrar contratos de forma más ágil y eficiente.

Por su parte, las parejas que asistan a Spacioboda vivirán una experiencia única: cada vez que quieran obtener más información sobre un proveedor, tan solo tendrán que escanear un código QR asociado a cada negocio y con esta acción guardar a sus proveedores favoritos directamente en WhatsApp, comunicarse con ellos directamente y planificar su boda de la manera más cómoda y fácil directamente en su móvil.

Modernizar el sector de las bodas

"Con esta alianza, damos un paso firme hacia el futuro del sector. Se busca que Spacioboda no sea solo una feria, sino el hub digital donde se organizan las bodas en España", señala Miguel, fundador de Spacioboda.

Desde Chatwith destacan que esta integración es un ejemplo de cómo la inteligencia conversacional puede adaptarse a nichos específicos con un impacto directo en la conversión y la fidelización.

El nuevo ecosistema Spacioboda powered by Chatwith estará disponible para todos los expositores a partir de septiembre de 2025, comenzando por la feria de Barcelona.

Spacioboda organiza ferias para bodas por todo el territorio español con más de 10.000 parejas registradas cada año y más de 1.000 proveedores. Las ferias se realizan en dos fechas cada año para facilitar la organización de las bodas por parte de las parejas y proveedores.

Los eventos de Spacioboda se organizan en los espacios de PANGEA The Travel Store, la agencia de viajes más grande del mundo especialista en Lunas de Miel que cuenta con tiendas en toda España (algunas de ellas con más de 1500 m cuadrados, como es el caso de Madrid o Barcelona) y próximamente en Ciudad de México, donde también se va a celebrar la feria nupcial como parte del proceso de expansión internacional.

Chatwith es la solución líder para microempresas para organizar su canal de ventas por WhatsApp. Con más de 1 millón de empresas registradas a nivel mundial ofrece soluciones enfocadas en el sector servicios.

