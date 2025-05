Lanzamiento de verano de 2025: Ahora Airbnb es mucho más que alojamientos

"Presentamos Servicios y Experiencias en Airbnb, en una app que lo tiene todo" Hace más de cien años, nacieron las cadenas hoteleras modernas y dominaron el sector de los viajes durante casi un siglo. Hasta que en 2007 a los fundadores de Airbnb se les ocurrió algo: "¿y si hubiera una forma de reservar una casa con la misma facilidad con la que se reserva un hotel?". Desde entonces, Airbnb ha superado las 2.000 millones de estancias y ha contribuido a cambiar la forma de viajar de las personas. Pero disfrutar de un buen viaje va más allá del alojamiento. Por eso, ahora la plataforma trae:

Servicios en Airbnb : hacer del viaje un viajazo con servicios a medida.

: hacer del viaje un viajazo con servicios a medida. Experiencias en Airbnb : explora una ciudad con quienes mejor la conocen, sus propios habitantes.

: explora una ciudad con quienes mejor la conocen, sus propios habitantes. Una aplicación que lo une todo: el nuevo diseño permite reservar alojamientos, servicios y experiencias fácilmente desde un único sitio. "Hace diecisiete años, cambiamos la forma en que viajaban las personas. Más de dos mil millones de viajeros después, Airbnb se ha convertido en sinónimo de alojamiento", explica Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb. "Con el lanzamiento de Servicios y Experiencias, volvemos a hacerlo: cambiamos de nuevo el concepto de los viajes. Ahora Airbnb es mucho más que un Airbnb".

Servicios en Airbnb

A menudo, la gente decide quedarse en un hotel por los servicios que se ofrecen, como el servicio a la habitación, la posibilidad de acceder a un gimnasio o un tratamiento facial en un spa. A partir de hoy, los huéspedes podrán disfrutar de todos estos servicios y muchos más sin salir de Airbnb.[1]

Servicios en Airbnb: la plataforma empezará con 10 categorías en 260 ciudades, aunque aparecerán nuevos tipos de ofertas y ubicaciones adicionales en la aplicación cada cierto tiempo. Estas son las 10 primeras categorías:

Chefs: comidas preparadas a domicilio y personalizadas por chefs profesionales.

Fotografía: sesiones de fotos a medida con profesionales con experiencia.

Masajes: masajes reparadores (suecos, de tejido profundo, reflexología, etc.) con terapeutas acreditados. Tratamientos de spa: exfoliación corporal, tratamientos faciales y de otro tipo de la mano de profesionales cualificados.[2]

Entrenamiento personal: yoga, entrenamiento de fuerza o entrenamiento de intervalos de alta intensidad con entrenadores personales, incluidos reconocidos profesionales del fitness y atletas campeones del mundo.

Peluquería: cortes de pelo profesionales, peinados blowout y mucho más de la mano de peluqueros con experiencia.

Maquillaje: maquillajes profesionales para el día a día o para ocasiones especiales.

Tratamientos de uñas: manicuras y pedicuras con los servicios de profesionales con experiencia.

Comidas preparadas: platos elaborados por chefs profesionales.

Catering: servicio completo de catering que incluye menús personalizados, la decoración y el equipo, además de toda la preparación y la limpieza. "Verificamos la calidad de los servicios en Airbnb evaluando los conocimientos y la reputación de los anfitriones que los ofrecen, que tienen una media de 10 años de experiencia, han completado el proceso de verificación de identidad de Airbnb y deben presentar las licencias y certificados correspondientes. Muchos anfitriones son auténticos referentes en lo que hacen: hay chefs de restaurantes con estrellas Michelin, fotógrafos que han ganado premios y hasta entrenadores de élite".

Hay servicios en Airbnb para todos los bolsillos, y muchos incluyen una opción básica que cuesta menos de 50 dólares. También los hay para todo tipo de viajes. Es posible reservar desde comida preparada a un precio bastante asequible hasta entrenamientos diarios con un preparador físico muy conocido. Además, la plataforma ha trabajado mano a mano con algunos anfitriones para diseñar una oferta que solo se encuentra en Airbnb.

Airbnb es la única aplicación donde es posible reservar miles de estos servicios desde un solo sitio, en 260 ciudades de todo el mundo. La información detallada de los anuncios destaca las cualificaciones, la oferta y los precios de cada anfitrión. Además, a diferencia de lo que puede ocurrir en otras plataformas de servicios, reservar en Airbnb es muy sencillo y rápido. Lo mejor de todo es que no hace falta quedarse en un alojamiento en Airbnb ni estar de viaje para disfrutar de la oferta disponible. Se puede reservar una sesión de entrenamiento, un masaje o un servicio de peluquería desde casa.

"Hay personas que eligen quedarse en un hotel por sus servicios, pero quienes escogen Airbnb lo hacen por el propio alojamiento", señala Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb. "Ahora, ofrecemos lo mejor de ambos mundos: alojamientos increíbles con servicios que los hacen aún más especiales".

A partir de hoy, los profesionales con experiencia podrán enviar una solicitud para convertirse en anfitriones de servicios en Airbnb. Es una nueva forma de compartir sus conocimientos y dar un impulso a su actividad. Las solicitudes se pueden enviar ahora mismo a través de Airbnb.com/host/services.

Experiencias en Airbnb

Una de las razones principales por las que la gente reserva alojamientos en Airbnb es porque les permite vivir como lo hacen las personas locales. Sin embargo, es difícil encontrar las mejores actividades cuando se está en un lugar nuevo. A menudo, los viajeros terminan en un grupo grande, siguiendo a un guía con un megáfono y al pasar por los sitios parece que los vas tachando de una lista. ¿Y si hubiera una forma más auténtica de descubrir una ciudad?

Hoy, se presenta un nuevo concepto de Experiencias en Airbnb que ofrecen quienes mejor conocen una ciudad: sus propios habitantes. Habrá experiencias disponibles en más de 650 ciudades del mundo, y cada día se irán añadiendo más. Descubre lo mejor de una ciudad con actividades como:

Experiencias culturales por lugares emblemáticos y en museos "Adéntrate en el mundo de la reconstrucción de Notre Dame a través de la mirada de Axelle Ponsonnet, una arquitecta del equipo encargado de la restauración del edificio".

Rutas gastronómicas: clases de cocina y experiencias culinarias "Domina el arte de preparar ramen con el chef Saburo Ishigōka, el genio culinario de un restaurante ganador de un Bib Gourmand de Michelin".

Experiencias al aire libre con animales y de deportes acuáticos "Monta a caballo a través de lugares sagrados de los incas y paisajes impresionantes con un experto en cultura andina y antropología".

Experiencias de compras: visitas a galerías y talleres artísticos "Dale un cambio de aires al armario con una sesión sobre estilismo personal con Jamie Mizrahi, asesora de moda de las mayores estrellas de Hollywood".

Experiencias de entrenamiento, bienestar y belleza "Súbete al ring para vivir una auténtica experiencia de entrenamiento de lucha libre con Retro, todo un profesional en esta disciplina".

La calidad de las Experiencias en Airbnb se verifican con foco en los conocimientos, la reputación y la autenticidad del anfitrión. Los anfitriones se evalúan en función de aspectos como su experiencia, su conexión con la ciudad y los comentarios de los viajeros. Además, se trata de un proceso continuo: se revisan las experiencias periódicamente para asegurarse de que cumplen con los elevados estándares de la plataforma.

En muchas ciudades los viajeros encontrarán Airbnb Originals: experiencias únicas diseñadas por personas extraordinarias. La plataforma ha lanzado miles de Originals que se han concebido exclusivamente para Airbnb. Aprende a preparar bollería en la famosa panadería French Bastards con la chef Raphaelle Elbaz o juega al vóley-playa con la atleta olímpica Carol Solberg en la emblemática playa Leblon de Río de Janeiro. Algunas Originals las ofrecen hasta famosos internacionales. Transfórmate en un personaje de anime con Megan Thee Stallion en su misión de otaku sexi, sumérgete en los escenarios de Short n' Sweet con Sabrina Carpenter para disfrutar de un día de glamour, bailes y espressos, o pasa un domingo con Patrick Mahomes, con quien practicar para lanzar el tiro perfecto y saborearás una deliciosa barbacoa en Kansas City[3]. Y esto solo es el principio.

Las Experiencias en Airbnb también están pensadas para que las personas se relacionen entre sí. Más adelante este año, los viajeros podrán ver quién va a participar en una antes de reservar, enviar mensajes al grupo o por privado a quienes se han apuntado durante la actividad y seguir en contacto después de que termine. Todo ello con unos ajustes de privacidad muy sencillos de aplicar y transparentes. Además, no hace falta estar de viaje para unirse a una. ¡Las experiencias en Airbnb son tan increíbles que la propia gente local seguro querrá reservarlas en su propia ciudad!

"Las actividades que se ofrecen en la actualidad en general no permiten conectar de verdad con la ciudad que visitas", continúa Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb. "La forma más auténtica de explorar una ciudad es con quienes mejor la conocen: sus propios habitantes. Con las experiencias en Airbnb, no solo visitarás un lugar, sino que lo vivirás de verdad".

Quienes quieran ofrecer una experiencia en Airbnb, ya pueden enviar una solicitud para ser anfitrión a Airbnb.com/host/experiences.

La nueva app de Airbnb

Desde 2010, el diseño de la aplicación estaba pensado para hacer una sola cosa: reservar un alojamiento. Con el lanzamiento de los servicios y el nuevo concepto de experiencias, se ha renovado totalmente la aplicación. A partir de hoy, los viajeros podrán reservar alojamientos, servicios y experiencias desde un solo sitio.

La app de Airbnb será una compañera de viaje. Cuando los usuarios reserven un alojamiento, la aplicación les sugerirá servicios y experiencias en función de dónde se vayan a quedar y de quién les acompañe[4]. Cuando lleguen al destino, la aplicación les dará la bienvenida con un itinerario detallado que incluirá información de la llegada y un resumen por día de todo lo que han reservado en Airbnb. Y, durante toda la estancia, recibirán recomendaciones de experiencias que se ofrezcan en la zona.

Le han dado un cambio de imagen a casi todas las secciones de la aplicación. Estas son algunas de ellas:

Pestaña Explorar: una página de inicio completamente renovada para descubrir alojamientos en destinos populares, experiencias adaptadas a lo que tienes programado y servicios alrededor del mundo.

Pestaña Viajes:un itinerario de viaje avanzado con todo lo que tienes programado, los detalles sobre el alojamiento y los servicios y experiencias que has reservado.

Mensajes: una plataforma de mensajería renovada que permite intercambiar fotos y vídeos, y que incluye una opción de pagos integrada para abonar servicios personalizados.

Perfil: un nuevo diseño del perfil de Airbnb que permite mostrar adónde has viajado con Airbnb y a quién has conocido al hacerlo. "Además, ahora destacamos los de los más de 200 millones de viajeros y anfitriones de todo el mundo que han completado el proceso de verificación de identidad". También se ha reconfigurado la aplicación para anfitriones con todo lo que necesitan para gestionar sus alojamientos, servicios o experiencias:

Airbnb Start: una herramienta para crear anuncios simplificada que permite a los anfitriones publicar un servicio o una experiencia en Airbnb fácilmente.

Pestaña Hoy: una nueva pestaña para gestionar las reservas de alojamientos, servicios y experiencias que se lo pone fácil a los anfitriones para hacer lo que mejor saben hacer.

Calendario: un nuevo diseño para los alojamientos, los servicios y las experiencias que incluye una vista diaria con un horario detallado, además de una integración en tiempo real con Google Calendar.

Pestaña Anuncios: las nuevas herramientas para gestionar los anuncios de servicios y experiencias permiten a los anfitriones modificar fácilmente todos los ajustes necesarios, como la ubicación o los precios. La aplicación de Airbnb se basa en una nueva tecnología que permite a los anfitriones ofrecer no solo alojamientos, sino también servicios y experiencias, a los que se añadirán muchas más opciones en los próximos años. También se ha creado un sistema de diseño con una interfaz con modernas animaciones que da vida al mundo de Airbnb. El resultado es una experiencia completamente renovada que hace que planificar un viaje sea tan sencillo y agradable como vivirlo.

Los Servicios y Experiencias en Airbnb, así como las nuevas funciones para los viajeros, estarán disponibles a partir de hoy. Las nuevas herramientas y mejoras para anfitriones se pueden utilizar ya mismo al activar Acceso preferente Airbnb en la aplicación.

[1] Servicios disponibles en algunos alojamientos en Airbnb. Las ofertas de servicios no están disponibles en todas las ubicaciones, como en Brasil y Puerto Rico.

[2] Revisamos las licencias o certificaciones correspondientes cuando es necesario.

[3]Los viajeros pueden enviar una solicitud para reservar estas experiencias a través de la aplicación. Consulta las normas completas para conocer todas las condiciones, incluidos los requisitos relativos a la edad y la ubicación, y la forma en que se utilizan los datos. No siempre es necesario enviar una solicitud de reserva para todas las experiencias Airbnb Originals.

[4] Sugerencias basadas en los tipos de viajeros.