El programa 'Youth Challenge' de United Way España cumple 10 años luchando contra el abandono escolar

El programa 'Youth Challenge' de la Fundación United Way España celebra su décimo aniversario este 2025, consolidándose como una iniciativa clave en la lucha contra el abandono escolar. Desde su lanzamiento en 2015, más de 2.300 jóvenes han participado en el programa, acumulando 16.000 horas de voluntariado, con un gran impacto en las vidas de miles de estudiantes de secundaria Desde hace una década, el Youth Challenge reafirma su compromiso con la lucha contra la desigualdad y en la promoción del desarrollo integral de la juventud, abarcando logros personales, académicos y profesionales.

El proyecto cuenta con un aliado estratégico, YMCA, donde United Way encontró un socio clave para su implementación. Sin embargo, esta colaboración no se limita únicamente al Youth Challenge; a lo largo de la última década, ambas organizaciones han desarrollado conjuntamente otros proyectos que han consolidado una alianza sólida y productiva en favor de la juventud española.

El Youth Challenge ha transformado en estos 10 años la vida de miles de estudiantes, muchos de los cuales –casi el 80%– aseguran no tener suficiente orientación para elegir sus estudios tras el bachillerato. El programa ofrece herramientas esenciales para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.

En un contexto en el que España registra una de las tasas más altas de abandono escolar y desempleo juvenil en Europa, el programa insignia de United Way busca revertir esta situación. A través de mentorías individualizadas, ferias de profesiones, visitas a instalaciones u oficinas, conferencias por parte de profesionales y el impulso de habilidades STEM, el programa busca mejorar el rendimiento académico de sus participantes para una mejor inserción en el mercado laboral, contribuyendo a su desarrollo integral y a la construcción de un futuro más prometedor. Es clave el acercamiento a la realidad laboral para conseguir motivación y "proyectarse" en esa futura posibilidad.

La historia de este proyecto la explica Marta Lorenzo Paredes, directora de YMCA Madrid: "Fue en el año 2015 cuando hablamos por primera vez con United Way Francia porque la fundación no estaba constituida en España. Nacho Espinosa, su después Director, nos habló de un proyecto de lucha contra el abandono escolar apoyado por la empresa AIRBUS que ya llevaba varias ediciones en Francia, donde se originó".

Este proyecto es parte del programa mundial de United Way Youth Challenge o Youth Success, que busca lograr que la juventud de zonas desfavorecidas logre graduarse de los estudios obligatorios. Guiar, acompañar, inspirar y ayudar al alumnado a conectar con la realidad laboral y mostrarles posibles caminos de formación, son los objetivos sobre los que se construyó el Youth Challenge.

El éxito en estos años ha sido la gran colaboración entre todas las partes: empresas como Airbus o John Deere en sus comienzos, pero luego Lilly, Cellnex, Zelestra, Cisco, NTT Data, Kyndryl, Fitch… han aportado no solo recursos económicos sino humanos con voluntarios y voluntarias participando activamente en las ferias de carreras organizadas para los jóvenes; los institutos, como Laguna de Joatztel, Satafi y Menendez Pelayo, y, por supuesto, YMCA y United Way que siempre han apostado para que el proyecto siga creciendo y mejorando.

Esta alianza y programa, que lleva más de 10 años en el IES Menéndez Pelayo donde se inició por primera vez en España, se enmarca en la propuesta de valor que propone United Way España bajo el Método United de impacto colectivo. Al conocer las necesidades locales, diseña soluciones de impacto bajo criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) co-creando programas a medida para distintas empresas junto a otras organizaciones sociales como YMCA, con resultados medibles e impacto sostenible.

Durante esta década han pasado por este proyecto más de 2.300 jóvenes de 3º y 4º de la ESO que, de la mano del proyecto, han conseguido mejorar su futuro profesional, aumentar su motivación y su autopercepción, y mejorar su confianza respecto al futuro.

Según los últimos datos del programa, y en línea con los resultados obtenidos como media en esta década, el 91.4% de los y las estudiantes valoró positivamente los talleres de autoconocimiento y motivación, y el 94.8% destacó la calidad de la guía y el acompañamiento por parte de los educadores. Estas cifras reflejan el alto nivel de satisfacción entre los participantes, reafirmando el impacto positivo y sostenido del programa en su desarrollo personal y académico.

Testimonios y perspectivas

Sara, que tiene 16 años y formó parte del proyecto el año pasado, dice: "Lo recomiendo totalmente. En mi opinión, este programa nos ha servido para poner en práctica en nuestra vida diaria las diferentes herramientas que nos han ido enseñando y ofreciendo a lo largo de estos dos años. Es importante realizar este tipo de actividades en el instituto, ya que no solo nos ayudan a interiorizar los diferentes contenidos, sino que también son dinámicas, entretenidas y divertidas a la vez que reflexivas e innovadoras. Ha sido una gran oportunidad formar parte del proyecto de Youth Challenge, ya que durante unas horas a la semana nos sentimos importantes y protagonistas en el instituto".

Pedro Fueyo, secretario general de YMCA España, se refirió al proyecto: "Las causas del abandono escolar temprano son diversas y complejas, pero una de las más significativas es la falta de perspectiva sobre el futuro laboral, lo que afecta directamente a la motivación de los jóvenes para continuar con su educación. Es fundamental abordar esta motivación ofreciendo oportunidades para que los jóvenes puedan visualizarse en un trabajo que no solo les brinde estabilidad económica, sino que también contribuya a su realización personal. El programa Youth Challenge aborda precisamente esta cuestión, proporcionando las herramientas necesarias para conectar su educación con el futuro laboral, lo que lo convierte en una iniciativa enormemente útil y eficaz".

Marina Fuentes, directora general de United Way España, comentó: "Antes de la fundación de United Way en España en 2016, YMCA y United Way Francia pusieron en marcha el reto juvenil en Getafe en 2015, con el apoyo de Airbus. Estos 10 años de colaboración han permitido el crecimiento del programa Youth Challenge, no solo en Madrid, sino también en otras ciudades. United Way trabaja para crear sinergias entre administraciones, empresas y organizaciones sociales, siendo YMCA nuestro socio más longevo desde que la manera unida aterrizara en España. Algo que era ya una realidad en EE.UU. donde las dos centenarias entidades (YMCA y United Way), claves actores sociales de los barrios norteamericanos, colaboran desde hace más de un siglo".

Compromiso con la educación y las carreras STEM

El programa Youth Challenge se enmarca en los objetivos globales de United Way de mejorar la calidad educativa y fomentar la empleabilidad juvenil. A través de alianzas estratégicas con entidades sociales y el voluntariado corporativo con empresas, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, principalmente en el ámbito de la educación de calidad y la reducción de las desigualdades.