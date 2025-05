RATONES KOLORAOS presentan su sexto disco INOPIADOS

INOPIADOS es el sexto disco de RATONES KOLORAOS, lleno de desenfreno, energía y textos de todos colores que no dejan indiferente a nadie. Con Eli K al frente, y su polivalencia cantando con la guitarra, hacen de él una especie en extinción. Junto con Adolfo Iriarte, epi (bajista) y Tomy Blázquez (batería) interpretan a la perfección las fantasías musicales de este gran compositor, que ya merece su sitio con sus acompañantes en la escena del punk rock ibérico.

INOPIADOS es simplemente divertido y original, una fusión con mil estilos de los grupos que les han influenciado desde sus inicios. Un guiño constante a la diversión y la crítica, cañero y original, que sorprende por la energía que desborda desde la primera canción.

Corría el año 1999 cuando 4 músicos curtidos en las lides del Rock en directo deciden unirse para dar una serie de conciertos bajo el nombre de RATONES KOLORAOS en la ciudad de Madrid. Un año después, y debido al entusiasmo provocado, plasman una serie de temas en lo que sería el primer álbum de la banda, de nombre homónimo.

Tres años después, RATONES KOLORAOS graba “YA VEREMOS”, 2º trabajo en el cual el eclecticismo de la formación da como resultado un álbum más creativo y amplio de miras. El bagaje del grupo en esos años es extenso……; conciertos, festivales, colaboraciones etc., con desigual seguimiento en los medios debido a su trayectoria en los circuitos underground.

Con el tiempo la banda se reestructura y se transforma en POWER-TRÍO, ¡fruto de lo cual sale a la luz su 3º disco “QUESOS DEN!”, ya con una filosofía más madurada, pero sin mermar, para nada, la diversidad en la composición artística.

Arropados por varios grupos de gran calado en el panorama del Rock patrio, RATONES KOLORAOS vuelcan su potencial en directo por todo el territorio nacional; entrevistas de radio, televisión, prensa especializada, llegando a cosechar resultados muy positivos dentro del mundo siempre difícil del Rock-clandestino estatal.

En 2015 nace “RÁTONRROL”, su 4º trabajo en estudio, una propuesta recia, desenfrenada, directa al entrecejo, de una banda en la que 3 individuos vomitan canciones no aptas para espíritus doblegados, y en las que la puesta en escena en directo no deja a nadie indiferente.

Después de dar rienda suelta durante una buena temporada al show en vivo “ DIREKTOS AL ESTRELLAZO “, en el que se desarrollaban sobre el escenario piezas de toda la trayectoria de RATONES KOLORAOS, pero sobre todo presentando al público el nuevo trabajo, la banda se enclaustra cuál congregación monástica a gestar lo que hasta el momento es su último vástago.

Corre la primavera de 2020 y nace INOPIA, mini álbum con 5 cortes grabados en estudio que consigue hacernos ver que la maduración del trio es total. Piezas mucho más desgarradas y potentes, flirteando con el HARD ROCK, y siempre aderezadas con la receta especial de la casa.

La nueva estrategia de la banda madrileña de lanzar este mini álbum se corresponde a los nuevos tiempos que vivimos en la logística musical. Mantener al espectador alerta con la consecución de varios lanzamientos en breves espacios de tiempo, en los cuales se desvelarán en formato mini, todos los nuevos temas que se parieron durante ese proceso de creación al que nos referimos anteriormente.

INOPIA es solo el aperitivo de un menú que irá sirviéndose de una manera relajada para poder digerirlo bien, como sugieren los entendidos, y que nos dejará gratamente satisfechos.

En 2025 editan INOPIADOS, un EP de 6 temas llenos de nuevo, en su fórmula original, directo al entrecejo, sin contemplaciones, con textos variados que no dejarán indiferente, lleno de inquietudes y vivencias que trascienden más allá de las canciones, temas más guitarreros, pero manteniendo su estilo, en resumen, un EP que va a divertir dentro de lo malo, una mezcla explosiva que no decepcionará y llevará en volandas a su inframundo ratonero.