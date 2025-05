De leyes complejas a lo visual: cómo la IA está cambiando el juego para los abogados, según The Valley

La inteligencia artificial está transformando cómo los abogados presentan y explican sus casos, facilitando la comprensión y mejorando la interacción con clientes, tribunales y otros actores del proceso legal. Herramientas de IA permiten a los abogados generar recursos visuales como infografías, vídeos y presentaciones, haciendo más accesibles y atractivos los detalles complejos de los casos La inteligencia artificial está revolucionando la práctica legal de manera trascendental, no solo en términos de eficiencia, sino también en la manera en que los abogados comunican y presentan su trabajo. Más allá de automatizar tareas repetitivas, la IA facilita la creación de recursos visuales, como infografías y vídeos, que mejoran la accesibilidad y claridad de la información legal. Así, la IA no solo mejora la eficiencia, sino que también redefine cómo los abogados comunican sus casos, haciendo la información más accesible y efectiva para todos los involucrados.

La capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos y extraer insights clave está ayudando a los abogados a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. En un entorno legal cada vez más digitalizado, aquellos que integren la inteligencia artificial en su práctica no solo optimizarán su tiempo, sino que también fortalecerán su capacidad para comunicar y adaptarse a las nuevas exigencias del sector legal. De este modo, la utilización de herramientas en los procesos de trabajo permiten a los abogados simplificar la presentación de aspectos complejos de los casos, mejorando no solo la comprensión por parte de clientes y tribunales, sino también la interacción con todos los actores involucrados en el proceso legal.

Ante esta necesidad de adaptación, The Valley, en colaboración con Microsoft, ha lanzado el curso "IA para Abogados", con el objetivo de dotar a los profesionales del derecho de las habilidades necesarias para integrar esta tecnología en su trabajo diario. Este curso, que arrancará el 6 de junio y tiene una duración de 5 semanas, está diseñado para ayudar a los abogados a optimizar sus procesos mediante la automatización de tareas y la mejora de la comunicación, así como en la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. A través de un enfoque práctico y accesible, basado en la metodología Hybrid Learning, los abogados aprenderán a utilizar la IA para crear presentaciones visuales impactantes, gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado legal. El claustro del curso está conformado por expertos de ECIJA, Aranzadi La Ley y Microsoft, lo que garantiza una formación de alto nivel respaldada por referentes del sector.

Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley, afirma: "La irrupción de la inteligencia artificial en el sector legal no es una amenaza, sino una oportunidad única para transformar la práctica profesional del derecho. El abogado del futuro no solo deberá dominar el marco jurídico, sino también adquirir competencias tecnológicas que le permitan ser más eficiente, estratégico y cercano a sus clientes. Con este curso, queremos ofrecer una formación práctica y orientada a la realidad del sector, diseñada para que los profesionales del derecho puedan integrar la IA en su día a día y liderar el cambio en sus organizaciones. Apostamos por una enseñanza que combina visión, especialización y aplicación directa al entorno laboral".

El curso ofrece una experiencia personalizada, con un acompañamiento continuo por parte de expertos que guiarán a los abogados para que puedan aplicar lo aprendido de inmediato en su entorno profesional. Además, los participantes recibirán feedback semanal, lo que les permitirá adaptar las herramientas adquiridas a su práctica legal, mejorando así la competitividad y la eficiencia en su trabajo diario. Integrarse a la IA no solo implica mejorar la productividad, sino también una forma más estratégica de comunicarse y posicionarse ante los nuevos desafíos del mercado legal.

En definitiva, los abogados que adopten estas tecnologías no solo estarán mejor preparados para responder a las exigencias de claridad, rapidez y precisión del sector, sino que estarán más capacitados para liderar en un entorno legal que avanza rápidamente hacia la digitalización. La transformación digital es una oportunidad clave para aquellos que decidan abrazarla, mejorando su competitividad y la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes.