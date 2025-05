Repara tu Deuda Abogados cancela 13.895.294 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 149 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Madrid Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 13.895.294 euros de deuda en Madrid. Un total de 149 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Madrid.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer de Galapagar ha cancelado 184.993 euros. Tenía una hipoteca fija. Cuando la cambió de entidad, el banco le vendió unos productos financieros que con la crisis económica y financiera del año 2008 le llevaron a la quiebra. Como consecuencia de ello, tuvo que solicitar nuevos préstamos para hacer frente a sus gastos. ya que estos eran mayores que sus ingresos. Poco a poco fue solicitando otros créditos para pagar los anteriores hasta que la situación se volvió insostenible.

2) De Rivas-Vaciamadrid es una señora, viuda, que ha dejado atrás una deuda de 33.693 euros. Su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para consumo propio. Al principio no tenía ningún problema en hacer frente al pago de los préstamos. Sin embargo, la deudora atravesó un periodo de inestabilidad laboral, con largos periodos de desempleo, reduciendo drásticamente sus ingresos. Para solventar esta situación, recurrió a más préstamos para poder subsistir y cubrir el resto de créditos. A este dato, debemos sumarle la pandemia provocada por el COVID-19, que forzó a la deudora a estar en ERTE.

3) Una mujer de Aranjuez se ha visto exonerada de una cantidad de 354.999 euros. Su insolvencia se originó a raíz del divorcio. Tuvo que mudarse a vivir ella sola, por lo que solicitó varios microcréditos con la intención de ir pagándolos poco a poco con su salario. Mientras estuvieron casados, los cónyuges adquirieron una vivienda común que fueron pagando hasta el divorcio, momento en el que el marido se quedó la vivienda. Al tiempo de estar viviendo de alquiler, la deudora se enteró de que su marido no estaba vivienda en la casa, por lo que solicitó al banco poder cambiar la hipoteca a su nombre, descubriendo que la misma se encontraba impagada desde la fecha de su divorcio.

4) 19.636 euros es la cantidad cancelada por una mujer de Getafe. Su insolvencia comenzó en el momento en el que se decretó el Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19 y se cerraron todos los negocios de restauración. Hasta ese momento se encontraba al corriente de pago de todos sus productos financieros y podía cubrir sin dificultad todos sus gastos mensuales. No obstante, dicho cierre comportó una disminución de sus ingresos debido al ERTE sufrido y, por ende, empezó a tener dificultades económicas para poder sufragar todos los gastos mensuales. Tras el Estado de Alarma, su empleador modificó sus condiciones de trabajo y decidió terminar la relación laboral, originando los primeros impagos de facturas. Posteriormente, empezó a trabajar en un empleo de media jornada, pero la situación se encontraba en un punto en el que le era imposible estar al corriente de pago de todo.

5) Un hombre de Alcobendas ha dicho adiós a una deuda de 51.486 euros. Trabajaba en una aerolínea y sus ingresos solo alcanzaban para sus gastos y necesidades básicas. Posteriormente, su empresa se vio abocada a tener que entrar en situación de ERTE, afectando también al deudor junto con muchos compañeros suyos de trabajo. Sus ingresos disminuyeron aún más, llegando a una situación compleja para cubrirlos. Pidió ayuda para el alquiler, le concedieron solo por 3 meses. Se vio en la necesidad de pedir préstamos para poder cubrir gastos de necesidad básica, como gastos médicos, estudios, compra de libros, uniforme, ropa, comida, transporte comida, etc.

6) En Móstoles, 70.356 euros han sido cancelados a un hombre. Solicitó financiación para adquirir cierto menaje del hogar y un vehículo para acudir a su puesto de trabajo. Perdió su empleo y empezó a tener problemas de liquidez debido al claro descenso de sus ingresos. Para intentar hacer frente a los préstamos solicitados, se dio de alta como autónomo e inició un negocio para ir satisfaciendo poco a poco los créditos. Finalmente tuvo que cerrarlo por la falta de ingresos.

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para que particulares y autónomos puedan quedar liberados de sus deudas si cumplen los requisitos establecidos. Así, podría decirse que entre ellos hay que mencionar que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que actúe siempre de forma transparente, sin ocultar bienes ni ingresos, lo cual acredite su buena fe.

El despacho, desde que fuera fundado en septiembre de 2015, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diversos y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Aparte de su especialización en la Ley de Segunda Oportunidad, también está enfocado en la defensa de los derechos de sus clientes. Por esto, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.