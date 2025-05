La mayor indemnización extrajudicial, 3,7 millones de euros, para un menor con secuelas irreversibles

Un caso sin precedentes marca un hito en la negociación con aseguradoras en España y pone de relieve la importancia de la protección jurídica para menores en accidentes de tráfico. Calculatuindemnizacion.es, empresa especializada en reclamaciones por accidentes de tráfico mediante la utilización de la tecnología, ha conseguido la mayor indemnización extrajudicial conocida en España, con un importe de 3,7 millones de euros. El caso involucra a un niño de 7 años que sufrió lesiones gravísimas tras ser atropellado cuando cruzó la calzada de manera repentina entre coches estacionados. A pesar de que el conductor circulaba dentro de los límites legales y no pudo reaccionar a tiempo, la legislación protege a los menores de 14 años al considerar que no tienen plena capacidad para discernir la peligrosidad de sus actos. Por esta razón, la aseguradora del vehículo asumió la responsabilidad total del pago de la indemnización.

El proceso, de una elevada complejidad jurídica, implicó una negociación prolongada con la aseguradora, que, a pesar de reconocer su responsabilidad y el estado crítico del niño, inicialmente ofreció una cantidad por debajo de lo finalmente acordado. No obstante, el equipo legal logró demostrar la necesidad de garantizar su calidad de vida futura, amparándose en la legislación vigente. La clave fue la colaboración con equipos médicos y peritos especializados, quienes ayudaron a acreditar la magnitud de las secuelas del niño y los cuidados que requerirá de por vida. Además, el caso plantea un debate interesante sobre la aplicación de la legislación que protege a los menores de 14 años en accidentes de tráfico, un marco normativo poco conocido pero esencial en este tipo de reclamaciones.

El niño, que ha quedado con graves secuelas neurológicas, no puede hablar, moverse ni comunicarse, y necesita asistencia constante. La indemnización obtenida cubrirá la adaptación de su vivienda y vehículo, la provisión de sillas de ruedas y ortesis, la contratación de una tercera persona para su cuidado, así como la compensación económica a los padres por la pérdida de calidad de vida. Además, se incluyó el cálculo de la pérdida de oportunidades laborales futuras del menor, un elemento crucial en la reclamación.

“Este caso demuestra que, incluso en las situaciones más complejas, es posible negociar soluciones justas y dignas para las víctimas y sus familias. Aquí no solo hablamos de cifras, sino de garantizar un futuro mejor para un niño y su entorno tras una tragedia”, explica Victor Climent, CEO calculatuindemnizacion.es.

Gracias a la intervención de los abogados especializados en accidentes de tráfico, se consiguió la máxima indemnización posible, evitando la vía judicial y asegurando que el menor y su familia tengan los recursos necesarios para afrontar su nueva realidad con la mayor calidad de vida posible.