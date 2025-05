GN presenta los nuevos audífonos ReSound Vivia y Savi y Beltone Envision y Commence con una experiencia emocional única

Grupo GN reunió a más de 150 audioprotesistas de España y Portugal para presentar de forma sorprendente y emocional sus nuevos audífonos RIE, recargables y los más pequeños del mundo con IA: Beltone Envision y ReSound Vivia, además de las nuevas familias ReSound Savi y Beltone Commence. Con el lema "¿Vivir o sentir?", el evento se centró más en la experiencia humana, destacando cómo la Inteligencia Artificial puede ser una aliada sensible para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva ¿Vivir o sentir? Con esta pregunta provocadora y simbólica, Grupo GN (ReSound y Beltone) convocó a los audioprotesistas de España y Portugal en un evento sorprendente y emocional. Lejos de una presentación técnica convencional, GN ofreció una experiencia inmersiva y humana, pensada para emocionar, compartir y celebrar cómo la conexión entre tecnología y personas puede mejorar la calidad de vida, y en este caso, la de los usuarios de audífonos.

Los asistentes habían recibido, días antes, una carta enigmática que les instaba a elegir una emoción: vivir o sentir. Esa elección, sin conocer los detalles, marcaba su camino al llegar: alfombra roja o azul, dos atmósferas, dos perspectivas de la audición... y una misma visión de futuro.

La propuesta de GN fue clara: mostrar que la tecnología auditiva más puntera no solo mejora la audición, sino que lo hace sin renunciar a la sensibilidad, a la emoción, a la vida misma. En un entorno cuidadosamente ambientado, los participantes recorrieron ambas salas: arriba, Beltone -Manuel Yuste, director de Producto de Grupo GN España- presentaba Envision entre cielos azules y un ambiente naif que culminó con la irrupción de un coro góspel en directo que previamente había sido escuchado en una demostración. Abajo, ReSound -Miguel Aranda, product marketing manager en ReSound- desvelaba Vivia en un escenario de pasión y potencia, con el sonido de una Harley Davidson atravesando literalmente la sala, y dejando el característico olor a gasolina, para demostrar las capacidades de filtrado en entornos extremos.

Más allá del espectáculo, el objetivo era claro: compartir, disfrutar y reforzar la dimensión humana de una profesión tan ligada a la cercanía y la escucha activa del paciente como es la audioprótesis. Las novedades tecnológicas —ya presentadas en otros mercados— fueron el hilo conductor, pero el corazón del evento fue la experiencia vivida por los profesionales. Así, Grupo GN presentará próximamente ambos productos -Envision y Vivia- en un Roadshow, con un perfil, ya sí en este caso, técnico y de formación.

Los nuevos audífonos Beltone Envision y ReSound Vivia incorporan lo que Grupo GN denomina Inteligencia Aumentada, una forma de IA que no sustituye al criterio humano, sino que lo amplifica. Gracias a su doble procesador, estos dispositivos —los RIEs recargables más pequeños del mundo con IA— reconocen patrones sonoros molestos y los filtran, respetando siempre la decisión del usuario sobre qué quiere o no escuchar. El resultado es una escucha más personalizada, más natural, más humana y, sobre todo, cada vez más cercana al funcionamiento natural del sentido del oído, de acuerdo con la filosofía que abandera la tecnología que incorpora la multinacional danesa.

Ambas familias incluyen conectividad de última generación con Bluetooth LE Audio y Auracast, lo que permite no solo una mejor calidad de sonido y menor consumo de batería, sino también una conexión fluida con dispositivos y espacios públicos como teatros, aeropuertos o salas de conferencias. Un paso más hacia una audición sin barreras. En el evento, tambien se presentaron en sociedad las gamas esenciales: Beltone Commence y ReSound Savi.

La jornada concluyó con todos los asistentes reunidos, compartiendo impresiones y emociones. En ese contexto, José Luis Otero, director general del Clúster Europa del Sur y Brasil de GN, cerró el encuentro con una reflexión que resume el espíritu del evento: "No todos los audífonos son iguales, no todas las marcas son iguales, pero sobre todo, no todos los audioprotesistas son iguales. El resultado final depende de quién, cómo y con qué se adapta un audífono. Y si Vivia y Envision ya ‘suenan muy bien’ en otros países, en vuestras manos, sonarán aún mejor para los pacientes de España y Portugal. Porque con Grupo GN, ni los profesionales ni sus pacientes tienen por qué elegir entre vivir o sentir. Se pueden hacer ambas cosas".