Aplicar el retinol en la línea del cabello, el consejo de las expertas en dermocosmética, para estar más joven

Byoode, Medik8, Perricone MD, Boutijour y Advanced Nutrition Programme recomiendan usar retinol también en la línea del pelo Cuando se piensa en el cuidado de la piel, suele centrarse la atención en el rostro. Se aplican sérums, cremas y protectores solares con esmero, pero se dejan de lado zonas clave como la línea de nacimiento del cabello. Esta área, a menudo olvidada, también requiere atención específica, según coinciden varias expertas en dermocosmética. El consejo es claro: aplicar los retinoides correctamente en todo el rostro, incluyendo el nacimiento del pelo, así como en cuello y escote.

"Muchos signos de envejecimiento se acentúan en los límites del rostro, incluyendo la línea del pelo. Al no tratar esta zona con activos como los retinoides, el contraste entre una piel cuidada y otra descuidada se hace más evidente. Se crea como un círculo más envejecido que bordea todo el rostro", explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Los retinoides (como el retinol, retinal o retinil retinoato) son considerados ingredientes fundamentales en cualquier rutina antiedad. Estimulan la renovación celular, mejoran la textura cutánea y combaten la aparición de arrugas. Sin embargo, se tienden a aplicar únicamente en el rostro, sin extenderse hacia zonas periféricas como la línea de implantación del cabello.

"Cuando no se extienden los cosméticos hasta las áreas periféricas, como el nacimiento del pelo, se genera una diferencia notable en la calidad de la piel. Esta desigualdad puede hacer que el rostro tenga un aspecto más envejecido en sus bordes, es como si se formara un círculo oscuro que rodea toda la cara", afirma Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8.

Además, esta práctica no solo tiene beneficios frente al envejecimiento, sino que también ayuda a reducir la aparición de manchas solares en esa zona. "Si se observa detenidamente, muchas personas desarrollan una pigmentación desigual en la frente, justo en el límite donde empieza el cabello. Esta acumulación de daño solar puede minimizarse con la aplicación regular de ingredientes activos como los retinoides", añade Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Perricone MD.

Beneficios de aplicar retinoides en la línea del cabello

"No hay que tener miedo a manchar el pelo", apunta Estefanía Nieto. "Son más los beneficios que va a aportar esa aplicación de retinoides en la línea de nacimiento del cabello que el propio engorro de mancharse el pelo", continúa.

Uno de los principales beneficios es la prevención de signos de la edad. "Esta zona está expuesta constantemente al sol y, al no recibir la misma protección que el resto del rostro, es común que con el tiempo aparezcan signos de daño solar como manchas y arrugas", indica Raquel González. "Extender los retinoides hasta esta área ayuda a mantener un tono uniforme y prevenir el envejecimiento prematuro", añade.

También se mejora la textura y la uniformidad de la piel. "Cuando la piel en esta zona no se trata adecuadamente, el contraste con el resto del rostro se hace más evidente, creando una diferencia de color y textura que puede dar la sensación de una piel descuidada", comenta Mireia Fernández. "De hecho, podría incluso fomentar el crecimiento, al participar el retinol en la actividad celular del folículo piloso", agrega.

En cuanto a la forma de aplicación, se recomienda una cantidad pequeña y movimientos suaves. "Lo ideal es usar una cantidad pequeña de retinol, extendiéndola con movimientos suaves desde la frente hasta la línea del cabello", aconseja Patricia Garín, directora de dermocosmética de Boutijour. Y no debe olvidarse un paso esencial al día siguiente: "No hay que olvidarnos de que, al día siguiente, hay que proteger bien la piel con SPF", recuerda.

Productos recomendados por las expertas

Retin-A Night de Byoode (75€): sérum de noche con retinal, retinART, péptidos, vitaminas C y E, niacinamida y ácido hialurónico. Estimula la producción de colágeno hasta un 90 % más que el retinol tradicional. Disponible en Byoode.com, Amazon y puntos oficiales.

Crystal Retinal 24 de Medik8 (135€): suero con 0,24% de retinaldehído, actúa hasta 11 veces más rápido que el retinol clásico. Contiene ácido hialurónico, vitamina E y glicerina. A la venta en Medik8.es.

Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD (147€): con retinol encapsulado y factores de crecimiento derivados de la espermidina y la cáscara de huevo. Disponible en Perriconemd.es.

¿Y si no se quiere complicar la rutina?

La suplementación dermocosmética puede ser una solución para quienes buscan una alternativa. "Los retinoides son vitamina A y esta vitamina A no solo se aplica de manera tópica, también se puede hacer con suplementación dermocosmética. Los resultados, además, son los mismos que si aplicamos el cosmético sobre la piel", sugiere Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme.

Skin Vit A+ de Advanced Nutrition Programme (29€): suplemento que combina vitamina A con vitamina D. Contribuye a la renovación celular y al bienestar general. Disponible en Purenichelab.com.