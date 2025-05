Deuda infinita con WiZink; cómo un cliente logró liberarse de 76.000€ abusivos

Durante años, Juan Antonio permaneció atrapado en una deuda que parecía no tener fin. Al igual que muchos otros, solicitó una tarjeta de crédito WiZink con la expectativa de facilitar la financiación de sus compras cotidianas. Con el tiempo, ese producto financiero terminó por convertirse en una carga económica difícil de afrontar.

A pesar de cumplir puntualmente con los pagos mensuales, el importe adeudado apenas disminuía. Tras un análisis más profundo y con asesoramiento jurídico, se descubrió que el contrato contenía condiciones claramente perjudiciales, incluyendo intereses superiores al 25% TAE y un sistema de amortización que prolongaba indefinidamente la deuda.

El funcionamiento de las tarjetas revolving comercializadas por entidades como WiZink responde a una lógica de endeudamiento perpetuo. Muchas veces, estas tarjetas se ofrecen al consumidor a través de campañas promocionales agresivas, asociadas a beneficios inmediatos como descuentos o puntos acumulables. Sin embargo, detrás de estas ventajas superficiales se oculta una estructura financiera basada en intereses muy por encima de la media del mercado, cuotas mínimas que apenas reducen la deuda real y cláusulas de difícil comprensión.

Los bancos, conocedores de que buena parte de los usuarios no tienen conocimientos financieros avanzados, diseñan estos productos con una finalidad clara: mantener al cliente durante años pagando intereses sin que logre amortizar el capital principal. Esta estrategia de captación y fidelización forzada se apoya en contratos complejos, firmados con escasa información previa y, en ocasiones, sin una explicación clara del coste total del crédito.

El punto de inflexión: asesoramiento jurídico y jurisprudencia favorable Tras años de pagos infructuosos, se recurrió a los servicios de Legalsha Abogados. El equipo jurídico analizó detalladamente el contrato de la tarjeta y detectó múltiples irregularidades, entre ellas la falta de transparencia y la desproporción de los intereses aplicados.

La demanda presentada solicitaba la nulidad del contrato y la restitución de las cantidades abonadas en exceso. La resolución judicial fue favorable, obligando a WiZink a reembolsar un total de 76.000 euros. Libre de la carga económica, el afectado expresó públicamente su satisfacción por haber logrado una resolución justa.

Las tarjetas de crédito emitidas por WiZink, tales como WiZink Click, WiZink Now o aquellas vinculadas a plataformas como AliExpress o Aplazame, han sido objeto de numerosas reclamaciones por su modalidad de pago aplazado revolving. Estas tarjetas suelen aplicar cuotas mensuales que apenas amortizan capital, lo que provoca un incremento sostenido de la deuda y una dependencia financiera crónica.

El Tribunal Supremo, en sus sentencias 154/2025 y 155/2025, dictadas el 30 de enero de 2025, ha reforzado los criterios sobre la transparencia contractual en las tarjetas revolving. Estas resoluciones exigen que las entidades informen de forma clara sobre tres aspectos fundamentales: la renovación automática del crédito, la naturaleza indefinida de la deuda y los riesgos asociados a la amortización mínima del capital.

Además, el alto tribunal ha sentado un precedente clave al declarar que este tipo de contratos son anulables por su propia estructura abusiva, lo que abre la puerta a que cualquier consumidor afectado pueda solicitar la nulidad de su tarjeta revolving y recuperar importantes sumas de dinero abonadas indebidamente. Esta nueva doctrina consolida el derecho de los usuarios a no quedar atrapados en sistemas de financiación opacos y desequilibrados, y supone un avance significativo en la protección frente a prácticas crediticias consideradas usurarias.

Cuando estos elementos no han sido comunicados adecuadamente o han resultado ininteligibles para el usuario medio, la nulidad del contrato puede ser solicitada. La jurisprudencia reconoce la existencia de figuras como el "deudor cautivo", que queda atrapado en una deuda perpetua sin haber comprendido realmente las condiciones suscritas.

La vía legal, apoyada por profesionales especializados, se presenta como una herramienta eficaz para revertir situaciones injustas, anular contratos abusivos y recuperar las cantidades abonadas indebidamente por intereses considerados usurarios bajo el marco legal vigente.