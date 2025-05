No Más Fugas impulsa la detección de fugas sin obra en piscinas con innovación técnica

Identificar una fuga en una piscina solía ser sinónimo de vaciado, obras invasivas y semanas de inactividad. Sin embargo, la evolución tecnológica en el sector ha dado paso a soluciones más eficientes, limpias y sostenibles. En este contexto, surge un avance clave: la detección de fugas sin obra, una técnica que está transformando la manera en que se abordan las filtraciones de agua. Este enfoque permite mantener las instalaciones operativas, reducir los daños estructurales y preservar el recurso hídrico. Una empresa pionera en España en aplicar esta metodología es No Más Fugas, que, con más de dos décadas de experiencia, se ha posicionado como referente en servicios para piscinas tanto de uso residencial como profesional.

Soluciones no invasivas para un problema recurrente Las fugas en piscinas pueden tener múltiples causas: fisuras en el vaso, uniones defectuosas, deterioro en las tuberías o movimientos del terreno. Frente a estas variables, No Más Fugas ha implementado una combinación de tecnologías de precisión que permiten actuar directamente en el punto afectado sin necesidad de obras. Entre sus herramientas destacan geófonos, cámaras subacuáticas, trazadores de gas y ultrasonidos, que permiten localizar el origen de la pérdida con exactitud milimétrica.

Este método no solo elimina la necesidad de vaciar la piscina, sino que también reduce los costes asociados a reparaciones tradicionales. Además, minimiza el impacto en comunidades de vecinos, hoteles y centros deportivos, donde la disponibilidad de las instalaciones es esencial.

Experiencia, cobertura y resultados garantizados El equipo técnico de No Más Fugas está formado por especialistas en detección de fugas con formación en buceo profesional. Esta cualificación les permite trabajar sumergidos, inspeccionando cada centímetro sin interrumpir el uso de la piscina. Actualmente, la empresa ofrece sus servicios en provincias como Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Huelva, ampliando constantemente su red de atención.

Gracias a una metodología probada y a la implementación constante de innovación, la empresa garantiza un alto índice de éxito en la localización y reparación de filtraciones. Con este enfoque, No Más Fugas refuerza su compromiso con la eficiencia hídrica y el mantenimiento responsable, consolidando su liderazgo en la detección de fugas sin obra.