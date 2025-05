Miles de contribuyentes podrían recuperar dinero en su declaración de la renta con la ayuda de 7pfacil.es

La legislación fiscal española contempla una exención tributaria específica para quienes desarrollan su actividad profesional fuera del país. En virtud del artículo 7.p) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es posible excluir hasta 60.100 euros anuales de la base imponible del impuesto por trabajos realizados en el extranjero. Esta figura, conocida como exención 7p IRPF a trabajadores en el extranjero, ha sido históricamente poco aprovechada debido a la complejidad normativa y al desconocimiento generalizado entre los contribuyentes.

El desconocimiento de esta exención, unido a las exigencias administrativas del procedimiento, ha supuesto que un gran número de trabajadores desplazados no hayan solicitado su aplicación.

Además del desconocimiento, otro factor disuasorio es la propia complejidad del procedimiento administrativo. En muchos casos, los contribuyentes desisten ante las dificultades para reunir la documentación exigida y por las trabas que, según denuncian algunos asesores fiscales, impone la propia Agencia Tributaria durante el proceso de revisión y resolución de estas solicitudes.

La herramienta permite reclamar la exención incluso en declaraciones ya presentadas, hasta un máximo de cuatro ejercicios fiscales anteriores.

El funcionamiento de la plataforma es íntegramente digital. El usuario puede solicitar un estudio gratuito de su caso, tras el cual se le habilita el acceso a un espacio privado para aportar documentación justificativa: certificados de desplazamientos, billetes, contratos, nóminas o justificantes de dietas, entre otros. Todo el proceso cuenta con el acompañamiento de un asesor especializado, que supervisa la documentación y se encarga de preparar la solicitud de rectificación para su presentación ante Hacienda.

Uno de los elementos más útiles del servicio es el simulador online, que permite estimar de forma orientativa el importe que podría recuperarse si se aplicara correctamente la exención. Esta herramienta, disponible en la propia web, no requiere registro y ofrece una aproximación basada en datos básicos del trabajador.

Herramientas como 7pfacil.es permiten reducir las barreras de acceso a este derecho fiscal, en un contexto de creciente digitalización de los servicios tributarios. La exención 7p IRPF a trabajadores en el extranjero se convierte así en una vía efectiva para recuperar importes ya tributados de forma errónea, gracias a un sistema diseñado para facilitar el cumplimiento normativo sin complejidad técnica.