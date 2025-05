AleaSoft; ¿Es necesaria la inercia de generadores síncronos de centrales térmicas?

AleaSoft Energy Forecasting, 13 de mayo de 2025. La transición hacia un sistema eléctrico 100% renovable implica también repensar los fundamentos técnicos que han sostenido su estabilidad durante décadas. Uno de esos pilares es la inercia del sistema, tradicionalmente proporcionada por los generadores síncronos. En un sistema dominado por renovables, esta inercia desaparece, lo que plantea un desafío para mantener la estabilidad de la red. En este nuevo contexto, tecnologías como las baterías con inversores grid-forming emergen como solución para aportar inercia virtual y reforzar la resiliencia del sistema eléctrico.

En los últimos años, se ha producido una revolución energética sin precedentes. La penetración masiva de renovables ha cambiado por completo el mapa de la generación eléctrica en Europa. Pero hay algo que apenas se menciona fuera del entorno más técnico, y que será clave para que este nuevo modelo no acabe en un caos inestable: la inercia del sistema eléctrico.

Hasta hace poco, la inercia estaba garantizada de forma natural por los generadores síncronos de las centrales térmicas, nucleares o hidroeléctricas. Sus grandes masas giratorias actuaban como amortiguadores que suavizaban cualquier perturbación. Era un superpoder invisible, pero vital: ayudaba a mantener estable la frecuencia del sistema ante cualquier variación repentina.

Pero las renovables no giran. O al menos, no aportan inercia de forma natural. Los parques solares y eólicos están acoplados a la red mediante inversores electrónicos. Eso hace que, en un sistema 100% renovable, perdamos uno de los elementos que más ha contribuido a evitar apagones en los últimos 100 años.

Además, el modelo tradicional de inercia tiene una limitación estructural: requiere que las masas estén previamente en movimiento, lo que implica tiempo de arranque, consumo de combustible y costes de operación, incluso aunque no estén generando energía activamente. Es un sistema pesado y poco eficiente, y además contaminante.

Frente a esto, las baterías equipadas con electrónica de potencia avanzada, como los inversores formadores de red (grid-forming), ofrecen una solución radicalmente diferente: pueden inyectar potencia de forma instantánea, aportar inercia virtual, estabilizar la red y, todo ello, sin emisiones y con una inversión mucho más eficiente. No necesitan estar girando: su respuesta es digital, limpia, y en tiempo real.

En los próximos años, la atención no podrá centrarse únicamente en el precio o la cantidad de energía generada. Será imprescindible poner el foco en la estabilidad del sistema, su capacidad de respuesta y su resiliencia ante perturbaciones. Porque en un sistema eléctrico dominado por renovables, el verdadero riesgo no será la falta de sol o viento, sino la falta de inercia que garantice su equilibrio.

La buena noticia es que, aunque el futuro no tenga masas girando, contará con soluciones digitales capaces de reaccionar en milisegundos. Un nuevo paradigma, más ligero, más limpio y mucho más rápido.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y las baterías El próximo jueves 22 de mayo, AleaSoft Energy Forecasting celebrará la edición número 55 de su serie de webinars mensuales. En esta ocasión, además del análisis habitual sobre la evolución y perspectivas de los mercados europeos de energía, el webinar se centrará en las baterías. Se tratarán temas como la importancia de las previsiones de demanda y de la banda secundaria, los beneficios según el grado de utilización de las baterías, su optimización financiera y el marco regulatorio del almacenamiento de energía, incluyendo ayudas y pagos por capacidad. Como ponente invitado participará Javier Adiego Orera, CEO y cofundador de 7C Energy.

En la segunda parte del webinar, se realizará una mesa de análisis en la que intervendrán Kiko Maza, Managing Director en WeMake Consultores, y Luis Atienza Serna, exministro del Gobierno español y expresidente de Red Eléctrica. La mesa abordará además aspectos como las hibridaciones con eólica, los servicios auxiliares y las redes de transporte y distribución.