El Talentón Hackathon 2025; Canarias se convierte en epicentro del talento joven con una final regional y un premio internacional a China

El evento recorrerá todas las islas consolidando el ecosistema emprendedor juvenil, impulsando startups locales y premiando con una experiencia internacional en el corazón de la innovación global.

Canarias, 13 de mayo de 2025 – El Talentón Hackathon 2025 consolida su liderazgo como el mayor programa de activación de talento joven y emprendimiento en Canarias. En esta edición, el formato se extiende a todas las islas del archipiélago, culminando en una gran final regional y ofreciendo un premio de impacto global: un viaje a China con todos los gastos cubiertos, donde el equipo ganador vivirá una experiencia formativa e inmersiva en uno de los ecosistemas de innovación más potentes del mundo, gracias a un acuerdo exclusivo con el programa internacional Weilai.

El proyecto, liderado por Estefanía Castro y Juan Vera bajo el movimiento Juntos al Éxito, busca mucho más que ideas: pretende potenciar el talento emergente, consolidar el ecosistema startup regional y posicionar a Canarias como un hub estratégico para la innovación y la economía del conocimiento, aprovechando sus ventajas fiscales y geográficas dentro del marco de la Zona Especial Canaria (ZEC).

“Este año El Talentón se transforma en una red territorial real. Hemos logrado un modelo inclusivo, profesionalizado y orientado a resultados. Apostamos por una juventud con propósito, que vea en el emprendimiento no solo una opción, sino una vía sólida para diseñar su futuro desde Canarias al mundo”, afirma Estefanía Castro, Co-CEO de El Talentón.

La edición de 2025 representa un salto cualitativo no solo por su alcance territorial, sino por el refuerzo del valor estratégico que tiene el emprendimiento juvenil en la diversificación de la economía canaria. Con una metodología experiencial basada en retos, equipos, mentoría profesional y pitch final, El Talentón no es un evento puntual, sino una palanca de cambio estructural en la cultura emprendedora de las islas.

“Estamos conectando talento con oportunidades reales. El Talentón es una experiencia de alto rendimiento para jóvenes que quieren liderar, crear impacto y formar parte de una nueva generación de emprendedores con raíces canarias y visión global”, añade Juan Vera, Co-CEO de El Talentón.

Calendario oficial El Talentón Hackathon 2025 Las Palmas de Gran Canaria – 17 de mayo

Fuerteventura (en alianza con Destino Startups) – 11 de junio

Lanzarote – 27 de junio

La Gomera – 4 de julio

El Hierro – 6 de septiembre

La Palma – 13 de septiembre

Tenerife Insular – 19 de septiembre

Final Regional – Tenerife – 27 de septiembre

Una alianza multisectorial para robustecer el ecosistema emprendedor canario El Talentón Hackathon 2025 es posible gracias a una red de alianzas institucionales y estratégicas que respaldan su impacto y visión. Entre los principales coorganizadores se encuentran el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, La Gomera y El Hierro, así como los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y San Cristóbal de La Laguna. Asimismo, se suman universidades, parques científicos, hubs de innovación, entidades tecnológicas, fondos de inversión y recursos especializados como INtech Tenerife, Archipélago Next, Fundación General ULL, Kaudal, Tribuna de Canarias, Coca- Cola, ECCA.EDU, FAST y el programa internacional Weilai, que será el responsable de acoger al equipo ganador en su inmersión emprendedora en China.

Estas alianzas son reflejo de un compromiso compartido: convertir a Canarias en un ecosistema fértil para el emprendimiento innovador, que retenga y atraiga talento, y que se consolide como puerta de entrada entre Europa, África y Latinoamérica.

Inscripción abierta y gratuita La participación está abierta a jóvenes residentes en Canarias, con inquietud por emprender o impulsar ideas que generen valor. No es necesario tener una empresa previa, solo actitud, compromiso y ganas de aprender.

Toda la información, formularios de inscripción y materiales de apoyo están disponibles en la web oficial:

eltalenton.com

Solicitudes de entrevista, material gráfico o más información:

info@eltalenton.com