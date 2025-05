El verano 2025 irrumpe con un renovado protagonismo en el ámbito de la imagen personal, donde el cabello y el maquillaje se convierten en medios de expresión estética y emocional. Esta temporada, la moda apuesta por lo orgánico, lo natural y lo consciente, elementos que dialogan con las nuevas demandas sociales de bienestar y autenticidad.

En este contexto, salones con enfoque integral, como Corte Estilistas, en Gijón, consolidan su lugar como referentes de innovación. Desde su filosofía de peluquería holística, este centro combina vanguardia, creatividad y salud capilar para ofrecer propuestas alineadas con el estilo de vida actual.

Los cortes personalizados, el expertise de sus expertas coloristas, los servicios de maquillaje, los masajes con enfoque energético y los tratamientos holísticos para el cabello con ozono y vapor (para oxigenar y activar la circulacion del cuero cabelludo, a la vez que abren la cutícula para que penetren más los tratamientos naturales de hidratación, caída, brillo, nutrición, caspa, grasa, etc.) se integran en una experiencia que trasciende la estética para conectar con el autocuidado. Con una trayectoria consolidada y un enfoque profundamente individualizado, el equipo de Corte Estilistas presenta una lectura propia y experta de las tendencias que marcarán los meses de calor.

Para profundizar en las claves de esta propuesta estética, el equipo de la peluquería comparte, desde su experiencia profesional y enfoque holístico, una visión completa sobre las principales tendencias en cabello y maquillaje para el verano 2025.

¿Qué cortes de pelo marcarán tendencia este verano 2025 y cómo se adaptan en Corte Estilistas a cada rostro?

Entre las tendencias destacadas: bob a capas, pixie texturizado, shaggy y clavicut, flequillos butterfly, así como cabellos ondulados naturales y corte técnica específica curly. En cuanto a los tipos de rostro, para el rostro ovalado se recomiendan cortes bob y long bob, ya que realzan tus facciones.

Para el rostro redondo, los flequillos largos y los cortes a capas ayudan a afinar los rasgos visualmente. En el caso del rostro cuadrado, los cortes con capas suaves y ondas aportan armonía. Por último, para el rostro con forma de corazón, los flequillos y los cortes con volumen en la parte inferior ayudan a equilibrar la forma.

En cuanto al color, ¿qué técnicas y tonos estarán en auge para esta temporada?

Colores cálidos: cobres, vainilla, miel, moreno y rojizos. Por otro lado, french Balayage natural: sutil y luminoso. También siguen destacando las baby lights: brillo delicado y juvenil. Además, el countouring: luces y sombras para realzar el rostro.

Mocha mousse y rubios dorados: añaden suavidad y sofisticación.

Colores pastel como lavanda y rosa suave: look fresco y creativo.

Asimismo, rojo vibrante, cherry cola, cereza intenso a cobrizos elegantes. Por último, coloración holográfica: técnica con tonos iridiscentes que crean efecto multidimensional y brillo, que a la luz hace un efecto súper bonito y se puede crear en muchas tonalidades.

El maquillaje también evoluciona cada temporada. ¿Qué tendencias destacaríais para este verano en ese ámbito?

Se lleva la piel súper luminosa y el efecto glow, con bases ligeras y acabados brillantes. En los labios, destacan los acabados satinados y jugosos; el gloss vuelve con fuerza.

En cuanto a los ojos, se imponen los delineados por excelencia, desde el eyeliner fino hasta el estilo grunge más atrevido, negro o con colores cañeros como verdes o azul eléctrico. Además, las sombras vibrantes ganan protagonismo, con tonos como azul esmeralda, azul, plata y oro.

¿Qué papel juegan los tratamientos holísticos para el cabello dentro de las rutinas de belleza veraniegas?

Estos tratamientos buscan cuidar el cabello de forma intensa, incluyéndoles unas gotitas de aceites esenciales, masaje en el cuero cabelludo y productos naturales. Además, se emplean para reestructurar, hidratar, nutrir y equilibrar el ph o el sebo tanto el cuero cabelludo como el cabello.

¿Cómo se integran los masajes energéticos o brasileños en el enfoque holístico de Corte Estilistas y qué beneficios ofrecen?

Se integran combinando técnicas diferentes y tratamientos específicos que permiten relajar o bien quemar grasa, drenar y reducir volumen. A su vez, equilibran la energía, creando una experiencia de bienestar completa que revitaliza el cuerpo y relaja la mente.

Desde vuestra experiencia, ¿qué consejo de autocuidado recomendaríais a quienes desean lucir más bellas por fuera desde un equilibrio interior?

Dedicarse a una misma un ratito diario, para sentirse bien, verse mejor o estar más relajada. Y, sobre todo, ¡hacerlo! Puede ser un paseo, una lectura, hacer deporte, meditar, escuchar música o tomar un café sola o con una amiga.

¿Qué distingue a Corte Estilistas como salón de belleza holístico en Gijón frente a otros espacios convencionales?

Lo distingue el enfoque al bienestar integral, el trato personalizado y el uso de técnicas orientadas a equilibrar cuerpo y mente. Además, se ofrece un ambiente agradable acompañado de velas, sahumerios, flores y productos naturales.

La temporada estival de 2025 redefine el concepto de belleza apostando por la armonía entre estilo y bienestar. En este nuevo paradigma, la estética se convierte en una herramienta para expresar identidad y cultivar el equilibrio personal. Desde Corte Estilistas, el enfoque holístico y personalizado refuerza el valor de las tendencias como vehículos de transformación, no solo visual sino también emocional.

Con servicios que respetan la individualidad de cada cliente y propuestas alineadas con las corrientes más innovadoras, este salón se consolida como un espacio donde la belleza fluye con sentido, intención y autenticidad.