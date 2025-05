Expertos de alto nivel desmontan los falsos mitos sobre el pescado, "el alimento más completo y sostenible"

La organización de productores de Pesca ANACEF reunió a científicos y divulgadores en la feria internacional de Barcelona para reclamar una narrativa basada en la evidencia frente al miedo injustificado al pescado En plena era de la desinformación alimentaria, la Organización de Productores Pesqueros ANACEF ha puesto ciencia y datos sobre la mesa para defender el pescado. Bajo el título "El valor del pescado: la evidencia frente al alarmismo", la entidad organizó un debate que reunió a investigadores de referencia para desmontar mitos y reivindicar el pescado como lo que es: el alimento más completo a nivel nutricional y el más sostenible desde el punto de vista medioambiental.

La sesión, moderada por la científica Déborah García, arrancó con una denuncia al relato dominante: "Sabemos que el pescado protege frente a enfermedades cardiovasculares, Diabetes tipo 2 o Alzheimer. Y, sin embargo, si buscas noticias, lo primero que encuentras son titulares alarmistas sobre mercurio o anisakis".

A su lado, el alergólogo Álvaro Daschner fue contundente en sus afirmaciones: "No existe una alergia al anisakis en pescado bien cocinado o congelado. En más de 25 años de consulta no he visto ni un solo caso. El riesgo está en el pescado crudo mal tratado, y es perfectamente evitable. El problema no es el anisakis, es el miedo injustificado que se ha generado".

Déborah García aportó datos sobre el impacto del alarmismo en el consumo y citó un estudio de la Federación de nutricionistas que señala que un 10% de los encuestados ha reducido su ingesta de pescado por miedo al mercurio, y un 6% por el anisakis, aunque ambos riesgos se controlan con medidas sencillas. "Estamos perdiendo consumo por miedos que no se corresponden con la realidad científica", alertó.

Además, en el debate se habló del pescado como un alimento con la menor huella hídrica del sistema alimentario, muy por debajo de frutas y verduras. "Y si miramos la huella de carbono por cantidad de proteína, el pescado es hasta 10 veces más eficiente que otros productos animales".

Ana Ramos, del IEO, abordó el impacto de la pesca sobre los ecosistemas marinos vulnerables, y defendió que la flota española opera con prácticas respetuosas "no por obligación, sino por cultura y compromiso con la sostenibilidad". Concretamente, habló de una zona que estudian desde hace más de una década y en la que operan barcos de ANACEF: "En Mauritania se han descubierto ecosistemas vulnerables como un arrecife de coral de casi 600 kilómetros. Sabemos que los buques de ANACEF que trabajan ahí no pescan sobre la barrera ni impactan directamente sobre ella".

El acto concluyó con una llamada a la colaboración entre sector, los científicos y medios. "El problema no es solo lo que se dice, sino lo que no se cuenta. Necesitamos más campañas, más expertos y una estrategia común para defender un alimento que es esencial de nuestra salud", resumió García.

Con esta iniciativa, ANACEF reivindica un modelo de divulgación basado en datos y transparencia. Así lo señalaron su presidente, Francisco Freire, y su director gerente, Juan Carlos Martín Fragueiro, quienes subrayaron la necesidad de abrir un debate riguroso, con la ciencia como aliada, para defender un alimento clave para la salud de las personas.