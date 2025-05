Primera planta de pretratamiento de biocombustibles de 2ª generación en España: Dreexo Energy marca un hito

Dreexo Energy construirá la primera planta de pretratamiento de biocombustibles avanzados a gran escala en Europa desde Cádiz. La instalación, única en su categoría, refuerza la capacidad de producción de biocombustibles sostenibles para aviación y transporte pesado en línea con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea Dreexo Energy ha anunciado la construcción de la primera planta de pretratamiento de materias primas de doble cómputo para la producción de biocombustibles avanzados en España y una de las pioneras a nivel europeo. Esta infraestructura de última generación se instalará en la Zona Franca de Cádiz, con una inversión inicial de 27 millones de euros y una capacidad de almacenamiento de más de 85.000 m³ entre materias primas y biocombustibles.

La planta, diseñada específicamente para el tratamiento de materias grasas de doble cómputo, no aptas para el consumo humano, dará servicio a los grandes productores de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) y SAF (Sustainable Aviation Fuel), como BP, Repsol y CEPSA, ofreciendo materias primas refinadas bajo los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Según los responsables de Dreexo Energy, "esta planta será un eslabón clave en la cadena de valor de los biocombustibles avanzados en Europa, permitiendo a las refinerías cumplir de manera más ágil y eficiente con las crecientes exigencias regulatorias en materia de reducción de emisiones".

La planta situada en la Zona Franca de Cádiz, dispondrá de conexión directa a puerto, optimizando la logística de exportación hacia el Mediterráneo y otros mercados internacionales.

La construcción está prevista que comience durante el primer trimestre de 2026, con el inicio de operaciones previsto para finales del mismo año. Durante la fase de construcción, se crearán entre 100 y 200 empleos, y en operación comercial, más de 50 puestos de trabajo directos.

Con este proyecto, Dreexo Energy no solo lidera la innovación tecnológica en biocombustibles en España, sino que se posiciona como socio estratégico para las grandes compañías energéticas que buscan acelerar su transición hacia combustibles sostenibles.

Sobre Dreexo Energy

Dreexo Energy es una empresa innovadora participada por The Green Tie y especializada en el tratamiento y almacenamiento de materias primas de doble cómputo para la producción de biocombustibles de segunda generación. Su planta en Cádiz será referencia en Europa por su capacidad tecnológica, su compromiso con la sostenibilidad y su contribución a la descarbonización del transporte mediante la utilización de la economía circular.