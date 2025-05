AleaSoft: El almacenamiento: la pieza clave para la descarbonización y la independencia energética

El almacenamiento energético ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en un pilar estratégico del presente. La edición de 2025 de Intersolar Europe ha confirmado que las baterías —tanto en sistemas stand alone como híbridos— se posicionan como el elemento estructural clave para integrar renovables, garantizar la seguridad del suministro y acelerar la independencia energética Las baterías en Intersolar Europe 2025

Entre el 6 y el 7 de mayo, AleaSoft Energy Forecasting ha tenido la oportunidad de asistir a Intersolar Europe 2025, celebrada en Múnich. Este evento es, sin duda, el principal escaparate mundial del sector solar fotovoltaico. Año tras año, marca el pulso del avance tecnológico y comercial de las energías renovables. Y en esta edición, algo ha quedado más claro que nunca: el almacenamiento energético ya no es una promesa, es una realidad clave en el proceso de descarbonización e independencia energética.

La presencia destacada de soluciones de almacenamiento —desde baterías stand‑alone hasta sistemas híbridos que combinan fotovoltaica y baterías— evidencia el cambio de paradigma en el sector. Lo que antes era un elemento complementario, se ha convertido en el componente estructural que permitirá integrar de forma masiva las energías renovables en los sistemas eléctricos.

Las claves del protagonismo del almacenamiento

Desde AleaSoft Energy Forecasting se está observando esta evolución desde hace tiempo. Desde diciembre de 2019 se organiza un webinar mensual sobre mercados de energía, y desde octubre de 2024 el almacenamiento ha tomado un protagonismo especial. La visión de AleaSoft Energy Forecasting, expresada desde entonces, es clara: el quinquenio 2025‑2029 estará definido por el impulso de los sistemas de almacenamiento como el factor decisivo para la transición energética.

Este cambio ha sido impulsado por varios factores clave. Uno de los más relevantes es la bajada significativa en los precios de las baterías. Esta evolución tecnológica y de mercado ha permitido que proyectos que hace apenas unos años eran económicamente inviables, hoy sean una realidad factible y atractiva para inversores y desarrolladores.

Otro factor determinante es el aumento de los spreads horarios, es decir, la diferencia entre los precios máximos y mínimos. Esta volatilidad creciente en los precios de la electricidad permite una rentabilidad creciente para modelos de negocio basados en el arbitraje de precios: la compra de energía en momentos de precios bajos y su venta cuando los precios suben.

Además, se espera que los pagos por capacidad en España comiencen a implementarse este mismo año. Este mecanismo, diseñado para garantizar la seguridad del suministro eléctrico, aportará una fuente de ingresos adicional para los proyectos de almacenamiento, reforzando su viabilidad económica y su papel en la transición energética.

También, los ingresos derivados de la participación en servicios de ajuste están ganando relevancia. A medida que las baterías se integren más plenamente en estos mercados, podrán acceder a nuevas oportunidades de ingresos que premian su flexibilidad y capacidad de respuesta rápida.

La fórmula ganadora: energía solar y baterías

La tecnología híbrida, que combina plantas solares fotovoltaicas con baterías, se perfila como la fórmula ganadora del futuro inmediato. Esta combinación no solo permite una mayor eficiencia en el uso de la infraestructura y la conexión a red, sino que ofrece un coste de inversión cada vez más competitivo.

El almacenamiento no solo es esencial para aprovechar toda la energía renovable generada. Es también una herramienta estratégica para lograr independencia energética, mejorar la seguridad del sistema eléctrico y avanzar de forma decidida hacia un modelo sostenible, fiable y económicamente viable.

Es un momento histórico. Y todo apunta a que el almacenamiento será la piedra angular del nuevo sistema energético.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre el almacenamiento de energía

AleaSoft Energy Forecasting, a través de su división AleaStorage, desarrolla soluciones avanzadas para maximizar la rentabilidad y la eficiencia de los sistemas con almacenamiento de energía. La compañía ofrece informes y previsiones especializadas que permiten a los agentes del sector tomar decisiones estratégicas. Los servicios incluyen el cálculo de ingresos y rentabilidad, el dimensionamiento óptimo de baterías en sistemas híbridos y análisis personalizados para distintos modelos de negocio. La oferta abarca una amplia variedad de configuraciones: desde baterías stand‑alone hasta sistemas híbridos que combinan energía eólica, solar fotovoltaica o ambas con almacenamiento, así como proyectos de autoconsumo con baterías y otras combinaciones como hidráulica, bombeo reversible o cogeneración.