Capenergy revoluciona la tecarterapia con dispositivos multicanal de última generación

La empresa tecnológica Capenergy ha alcanzado un hito histórico en el tratamiento de la celulitis, demostrando en un estudio clínico propio que su dispositivo C4.0, combinado con enzimas lipolíticas, consigue una reducción de hasta 15,2 centímetros en el contorno del muslo, sin necesidad de dieta, ejercicio ni procedimientos invasivos.





Este resultado, avalado por datos ecográficos y métricos, marca la mayor eficacia documentada hasta la fecha en el tratamiento no quirúrgico de la celulitis. Y lo mejor: sin dolor, sin efectos secundarios y sin cambiar el estilo de vida.





“Nunca antes se había demostrado una reducción tan significativa del volumen en un tratamiento no invasivo, sin dieta y sin deporte. Solo con tecnología”, afirma el equipo médico de Capenergy.





Estudio clínico: resultados que lo cambian todo

•Duración: 5 semanas – 10 sesiones (2 por semana)





•Participantes: 20 mujeres (35–65 años) con diferentes tipos de celulitis





•Grupo control (sin enzimas): –6,1 cm de media





•Grupo con enzimas: –15,2 cm de media





•Mejora del tejido medida por ecografía: hasta un 39%





Tecnología que supera a todas las demás

•Capenergy + enzimas: hasta –15,2 cm





•Indiba® + dieta: –5,35 cm





•EMTone®: –3,45 cm





•Velasmooth®: –2,5 cm





Capenergy no necesita dieta, ni ejercicio, ni técnicas invasivas. Solo tecnología aplicada por profesionales.





Tratamiento cómodo, eficaz y validado

Gracias a su tecnología de radiofrecuencia multicanal, el C4.0 actúa en profundidad de forma indolora, segura y altamente eficaz, reafirmando y mejorando la calidad de la piel desde la primera sesión. La comodidad del paciente es total.





Indicación aprobada por la FDA en EE.UU.

Las indicaciones autorizadas en Estados Unidos son exclusivamente las recogidas en www.capenergy.us, todas ellas aprobadas por la FDA. Otras aplicaciones pueden ser válidas en otros países.





Sobre Capenergy

Capenergy es una compañía española con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos de radiofrecuencia. Su tecnología está presente en más de 30 países y avalada por estudios científicos y certificaciones sanitarias europeas e internacionales.





