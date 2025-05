XCharge EU presenta su solución de microrredes y la renovada gama C7 en Power2Drive 2025

Mostrará la nueva generación de su gama Net Zero Series con funcionalidad Battery to Grid y las mejoras técnicas de la serie C7 para facilitar las operaciones de recarga XCharge Europe(XCharge EU), proveedor de soluciones de carga de alta potencia y con baterías integradas para vehículos eléctricos, presentará dos innovaciones clave durante Power2Drive Europe 2025, el evento internacional de infraestructuras de carga y electromovilidad que se celebra en Múnich (Alemania) del 7 al 9 de mayo.

Ubicada en el Stand B6.260, la compañía mostrará la nueva generación de su gama Net Zero Series (GEN2), con función de microrred integrada para aplicaciones con funcionalidad Battery to Grid, y la estación de recarga ultrarrápida de corriente continua C7 mejorada (V2).

Net Zero Series GEN2: Integración de almacenamiento en baterías, carga rápida y sistema fotovoltaico

La nueva generación de Net Zero Series combina almacenamiento en baterías, integración fotovoltaica y carga rápida en un mismo sistema. Con capacidad para suministrar hasta 194 kW de potencia de carga, almacenar electricidad en una batería de 233 kWh (ampliable a 466 kWh) y estabilizar los picos de demanda en la red mediante una gestión inteligente de la energía, puede cargarse bidireccionalmente y equilibrar la energía de manera flexible entre la batería, la red y los consumidores.

Este sistema se utiliza, por ejemplo, en diversas ubicaciones de XCharge, abasteciendo de energía a oficinas y vehículos eléctricos durante el día. Por la noche, la energía almacenada se carga automáticamente desde la red, utilizando tarifas más económicas y sin afectar a la estabilidad. Además, la batería se alimenta también con electricidad del propio sistema fotovoltaico de la empresa.

C7 V2: Nuevas funciones y mejor experiencia de usuario

XCharge también ha incluido mejoras técnicas en su estación de recarga C7. Una de las novedades es la gestión de cables mejorada que evita daños y facilita la operativa. Además, la nueva pantalla LED con código de colores en el enchufe de carga muestra el estado (libre, ocupado o defectuoso) de un vistazo, mientras las luces LED brillantes en la parte superior mejoran la visibilidad en exteriores y la interfaz de usuario optimizada ofrece ahora información adicional sobre el proceso de carga, como la potencia y el historial de carga en tiempo real.

La gama C7 V2 también aporta importantes mejoras técnicas para los operadores: ahora admite cuatro tarjetas SIM (dos activas y dos de reserva), garantizando así una comunicación a prueba de fallos incluso en regiones con débil cobertura, mientras el router 5G integrado ofrece una rápida transferencia de datos.

El cargador es compatible con la funcionalidad Plug&Charge según el estándar ISO 15118 y se comunica a través de OCPP 2.0.1, el último protocolo estándar diseñado para conectarse a plataformas de operadores para facturación, monitorización o mantenimiento remoto. La gama C7 V2 también permite ahora el pre-acondicionamiento de carga para autobuses eléctricos (según VDV 261), mientras el modo automático de ahorro de energía para la pantalla reduce los costes operativos durante la espera.

"Todas las mejoras que hemos implementado se basan directamente en el feedback de los operadores de puntos de carga con los que trabajamos. Mediante una estrecha colaboración con nuestros partners, todos se beneficiarán de innovadoras funcionalidades adaptadas al futuro del mercado", destaca Albina Iljasov, Responsable para Europa en XCharge EU. "Nuestras soluciones de carga están diseñadas para proporcionar valor a largo plazo gracias a sus características a prueba de futuro, un diseño robusto y menores costes operativos".

Por su parte y como apunta Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge EU, "nuestra apuesta por la I+D, avalada por un equipo de más de 80 profesionales, nuestro laboratorio de pruebas en Hamburgo y el laboratorio con SGS ubicado en Madrid, nos permite integrar las últimas tecnologías y estándares para los CPOs y ofrecer soluciones personalizadas para coches, camiones y autobuses eléctricos. Las innovaciones presentadas en Power2Drive 2025 ayudarán a resolver los principales retos en movilidad eléctrica para los países de la UE, incluyendo la gestión inteligente del ecosistema energético y la optimización de la experiencia de usuario".

Acerca de XCharge EU

XCharge Europe es un proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías. Con sede en Hamburgo desde 2017, la compañía apoya a los líderes del sector con soluciones de carga de última generación y servicios postventa fiables. Con la incorporación de un nuevo laboratorio de pruebas en Hamburgo en 2024, junto con las instalaciones de pruebas de SGS en Madrid, XCharge Europe refuerza su compromiso con el mercado europeo, lo que permite realizar pruebas rigurosas de productos, diseñar soluciones personalizadas e impulsar el avance de la movilidad eléctrica en toda la región.

Acerca de XCharge

XCharge (NASDAQ: XCH), fundada en 2015, es un líder mundial en soluciones de carga para vehículos eléctricos. La compañía ofrece soluciones integrales de carga de vehículos eléctricos que incluyen principalmente cargadores rápidos de CC, los avanzados cargadores rápidos de CC integrados en baterías, así como servicios complementarios. Mediante la combinación de la tecnología de carga patentada de XCharge, la tecnología del sistema de almacenamiento de energía y los servicios adicionales, la compañía optimiza la eficiencia de la carga de los vehículos eléctricos y libera el valor potencial del almacenamiento y la gestión de la energía. Comprometida con la provisión de soluciones innovadoras y eficientes para la carga para vehículos eléctricos, XCharge trabaja activamente para impulsar un futuro global sostenible fundamental para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo.