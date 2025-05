Éxito para GSD Las Rozas en el Torneo UFV: una victoria forjada con talento, trabajo en equipo y pensamiento crítico

El equipo de GSD Las Rozas se ha proclamado ganador del prestigioso Torneo Intermunicipal de Debate Escolar (TIDE), organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, reafirmando el compromiso del centro con una formación innovadora y de excelencia. El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, acudía al colegio para felicitar personalmente al equipo, destacando su papel como representantes del municipio en una competición de alto nivel entre centros de toda la Comunidad de Madrid El equipo de GSD Las Rozas se ha proclamado vencedor de la XII edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar (TIDE), organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, bajo la dirección técnica de Cristina Guerrero, en una emocionante final celebrada en el Senado de España. "Esta victoria representa mucho más que un logro académico: es una muestra del compromiso del centro con un modelo educativo innovador, competitivo y centrado en el desarrollo integral de sus estudiantes", Gustavo Pita, director del colegio.

El triunfo del equipo —compuesto por Elia García Ariza, David Campañó Quijano, Sara Vacas García, Daniela Lerner Menéndez y Darío Romanos Casado, todos ellos estudiantes de 1º de Bachillerato Nacional e Internacional— ha sido fruto de años de preparación y trabajo conjunto bajo la tutela de su profesora de Lengua y Literatura, Isabel de la Campa Enciso. "Este es un logro que refleja el esfuerzo de los alumnos y también del colegio. Es un éxito colectivo", ha destacado la docente, emocionada tras la victoria.

En reconocimiento a este logro, el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, acompañado por la concejala de Cultura, Gloria Fernández, visitaba el pasado miércoles el centro para felicitar personalmente al equipo. "Estamos muy orgullosos de GSD Las Rozas, no solo por ganar un torneo tan exigente, sino por la forma en la que han demostrado su capacidad de análisis, argumentación y adaptación frente a un tema tan complejo como la ocupación y las políticas de desokupación", declaraba el regidor.

La competición reunió a 44 centros públicos, privados y concertados de los municipios de Madrid, La Rozas, Alcorcón, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Galapagar. En ella, los estudiantes debatieron durante cuatro días sobre la pregunta: "¿Son adecuadas las políticas de desokupación en España?", una cuestión elegida democráticamente por los propios participantes entre varias opciones.

El torneo no solo mide la victoria final. También fomenta la investigación, la capacidad crítica, la oratoria, la empatía y el trabajo en equipo. Como explican los propios alumnos, esta experiencia les ha permitido mejorar su pensamiento crítico, aprender a buscar y contrastar información rigurosa, sin fiarse de una sola fuente y contrastando todas ellas, incluida la IA, y a enfrentarse con soltura a hablar en público. "Hemos aprendido que un debate tiene vida propia. Aunque lo lleves preparado, hay que saber adaptarse, confiar en tu equipo y defenderlo", destaca David Campañó.

En la fase de clasificación, celebrada los días viernes y sábado 25 y 26 de abril en el campus UFV, se llevaron a cabo 79 debates. La semifinal y la final se celebraron el 28 de abril, en la Sala Europa del Senado. El equipo de GSD Las Rozas logró imponerse al colegio El Recuerdo, tras una semifinal especialmente reñida frente al San Mateo. "Nos preparamos durante semanas, incluso hasta la madrugada", recuerda Elia García, quien también valoró la importancia de enfrentarse a un tema jurídicamente complejo como el de la desokupación. El trabajo fue minucioso, contrastando fuentes y elaborando una línea argumental sólida y creíble, que supieron defender en siete intensos debates.

El jurado valoró la estructura argumentativa, la precisión, la flexibilidad y el respeto en el desarrollo de los discursos. Cada miembro del equipo asumió un rol específico: introducción, refutación, contraargumentación y conclusión. La estructura fue clave para convencer al tribunal, que deliberó durante más de media hora antes de anunciar el veredicto, justo después de apagón del lunes, 28 de abril.

Jaime Martínez Cortázar, director de orientación universitaria UFV, entregó los galardones a los vencedores, en un acto cargado de emoción.

La victoria da acceso a GSD Las Rozas a una plaza directa para disputar el Campeonato Nacional de Debate Preuniversitario que se va a celebrar en Madrid en el mes de junio. Pero además, el logro ha despertado -o confirmado- vocaciones. Algunos alumnos del equipo han reconocido que les gustaría dedicarse profesionalmente a ámbitos relacionados con la comunicación, el derecho o la política. "Hablar en público es una habilidad fundamental para la vida", afirma Elia. El equipo también ha querido agradecer el apoyo de Ignacio Blanco, un exalumno debatiente de GSD Las Rozas, premio al mejor orador de España 2024, y ha dedicado su triunfo a Paco, compañero que ya no está, en un sentido y emotivo homenaje.

"La victoria de GSD Las Rozas es mucho más que una pancarta o un trofeo. Es un símbolo del impacto positivo de una educación que apuesta por el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la formación en valores para formar ciudadanos activos, comprometidos y preparados para liderar el futuro", termina Jesús Montoro, Coordinador del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional.