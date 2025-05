Cómo reforzar la higiene en la industria alimentaria y por qué es el momento de hacerlo

Adoptar buenas prácticas de higiene en la industria alimentaria es la mejor forma de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de toda la cadena. La actualidad lo confirma: el Departament de Salut ha instado a una veintena de mataderos a implementar planes de mejora tras encontrar deficiencias en los autocontroles de Salmonella y Campylobacter. Los expertos en higiene consciente de PAPELMATIC destacan un seguido de soluciones para cumplir con los estándares de limpieza y mejorar la seguridad en el sector En la industria alimentaria, aplicar buenas prácticas de higiene no es solo una cuestión de normativa, es una forma de garantizar la seguridad de los alimentos, reducir riesgos de contaminación cruzada y proteger tanto al consumidor como al personal. Las soluciones empiezan por lo esencial: el lavado y secado de manos, la limpieza de superficies, el uso de equipos de protección adecuados y la formación continua del equipo. Cuanto más exigente es el entorno, más delicada se vuelve la higiene.

La implementación de políticas de limpieza y desinfección permite anticiparse a los problemas, optimizar recursos y cumplir con los estándares de seguridad sin comprometer la productividad. Cada operario, cada superficie y cada procedimiento son clave para evitar la proliferación de bacterias como la Salmonella o el Campylobacter, dos de los patógenos con mayor incidencia en entornos alimentarios.

Este enfoque preventivo cobra aún más importancia a raíz del aviso lanzado por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ha detectado deficiencias en los autocontroles de una veintena de mataderos en relación con estos patógenos, y que expone que existen discrepancias significativas entre los datos oficiales y los proporcionados por los propios operadores, lo que refuerza la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de higiene.

Si no se controlan, estas bacterias pueden comprometer la seguridad de toda la cadena alimentaria, generando un riesgo directo para la salud pública. Las consecuencias van desde diarreas intensas, fiebre alta y vómitos, hasta hospitalizaciones y secuelas crónicas en los casos más graves. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año 600 millones de personas enferman y 420.000 fallecen por consumir alimentos contaminados.

Ante esta realidad, y con más de 60 años de experiencia ofreciendo soluciones de higiene consciente para la industria, PAPELMATIC subraya la importancia de implementar un plan integral de higiene adaptado a las especificidades del sector alimentario. Pau Fornt, director general, destaca la criticidad de actuar desde el origen:

"La reciente alerta de Salut es un recordatorio de que la vigilancia y la mejora continua en higiene son esenciales, especialmente en espacios tan sensibles como los mataderos, que son la primera línea de la cadena alimentaria. No se trata solo de cumplir con la normativa, sino de asegurar la inocuidad del producto desde el primer contacto y proteger tanto a los trabajadores como a los consumidores. Una higiene efectiva tiene que ir más allá de la limpieza superficial, requiere un enfoque consciente, un protocolo optimizado y el uso de productos adecuados al lugar y al momento. La rigurosidad en las primeras etapas del proceso es una de las mejores garantías de seguridad alimentaria".

Soluciones de higiene para mataderos

Los especialistas en higiene consciente de PAPELMATIC han identificado una serie de soluciones para evitar la contaminación cruzada y garantizar la limpieza y desinfección en los mataderos, adaptadas a las necesidades específicas del sector. Estas soluciones no solo cumplen con los estándares de seguridad alimentaria, sino que también optimizan los procesos operativos, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia.

1. Higiene de manos: Dispensadores y jabón antibacteriano

Las manos del personal son uno de los principales vectores de transmisión de microorganismos. En un matadero, donde se manipulan productos crudos y hay exposición constante a fluidos corporales, el lavado de manos frecuente y efectivo es crítico.

Un jabón antibacteriano formulado para entornos industriales es capaz de eliminar la flora transitoria y reducir las bacterias resistentes de la piel. Los dispensadores garantizan el acceso fácil en los puntos críticos, como las entradas y salidas a las zonas de procesado, las neveras, el baño, etc. y aseguran una dosificación adecuada, evitando el desperdicio y manteniendo la higiene del propio sistema.

2. Secado de manos: Papel industrial y dispensadores

El secado es tan importante como el lavado. Un secado ineficaz o el uso de métodos que puedan recontaminar las manos, como las toallas de tela de uso múltiple o algunos secadores de aire caliente, anulan los beneficios del lavado.

El papel de secado industrial de un solo uso proporciona la forma más higiénica de secar las manos. Al ser desechable, elimina el riesgo de contaminación cruzada y, además, la alta capacidad de los dispensadores reduce la frecuencia de recarga, por lo que se vuelve ideal para turnos intensos de trabajo.

3. Protección corporal: EPI monouso (guantes, gorros, cubrepiés y batas)

Los equipos de protección individual (EPI) desechables son esenciales para evitar la transferencia de bacterias entre trabajadores, superficies y productos cárnicos.

Ayudan a evitar que cabellos, partículas de piel, fibras de la ropa o suciedad de los zapatos contaminen la carne o las superficies de trabajo. Asimismo, el uso de materiales monouso garantiza que la barrera sea siempre nueva y limpia, eliminando el riesgo de contaminación entre áreas.

4. Limpieza de superficies: Tejido no tejido (TNT)

La limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas son tareas continuas en un matadero. En este sentido, el Tejido No Tejido (TNT) es un material altamente absorbente, resistente y que no desprende pelusa, ya que, a diferencia de las bayetas de microfibra, se formauniendo los diferentes filamentos mediante procedimientos térmicos, químicos o mecánicos, sin llegar a unirlos.

Implementar estas soluciones, combinadas con una formación adecuada del personal y protocolos de seguridad higiénica, es vital para que los mataderos no solo cumplan con las regulaciones vigentes y las exigencias de las autoridades sanitarias, sino que también operen con la máxima garantía de seguridad alimentaria desde el principio.

Compromiso con la higiene consciente

El concepto de higiene consciente que promueve PAPELMATIC propone un enfoque que combina eficacia, sostenibilidad y responsabilidad social. No se trata únicamente de eliminar microorganismos, sino de adoptar prácticas de higiene que sean respetuosas con uno mismo, con los demás y con el entorno.

Esto implica elegir soluciones eficaces, pero también seguras para la piel, promover entornos laborales saludables y garantizar que los materiales utilizados, como la celulosa o los EPI desechables, procedan de fuentes sostenibles y cuenten con certificaciones medioambientales, como FSC o Ecolabel. La higiene consciente apuesta por una visión integral: prevenir riesgos, proteger a las personas y reducir el impacto ambiental, sin renunciar a la eficiencia operativa.

