España ¡A examen! Máximos históricos en infidelidades

¡Los españoles siempre están a la cabeza de todo, incluido las infidelidades! La infidelidad ha sido, desde hace demasiado tiempo, un tema tabú y, al mismo tiempo, fascinante. La psicóloga Lara Ferreiro, experta en relaciones de pareja, es la autora del libro superventas '"Ni un capullo más!', el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta", asegura que escucha casi a diario a personas que se sienten atrapadas en relaciones de pareja monógamas o matrimonios que no cubren todas sus necesidades emocionales, afectivas o sexuales. Y, como en cualquier aspecto humano, la búsqueda de bienestar y placer es algo natural. Lo que quizás sorprenda a muchos es que, según los últimos datos de Ashley Madison, la plataforma líder mundial para personas que buscan aventuras discretas fuera de su relación formal, España se ha convertido en uno de los países más infieles de la Unión Europea.

España, el país de los cuernos. Los españoles son los europeos que más aventuras extramatrimoniales buscan, superando a países tradicionalmente considerados más liberales como Francia (ocupa el puesto número 2 en el Ranking de los países europeos más infieles), Alemania (ocupa el puesto número 3 del ranking) o Italia (tiene el puesto número 4 dentro del ranking). Pero lejos de escandalizarse, este dato refleja un cambio profundo en la forma en la que los españoles entienden las relaciones de pareja, la fidelidad y la gestión de las emociones y deseos.

Según un informe reciente publicado por Ashley Madison, España ocupa el primer puesto en número de usuarios registrados en la Unión Europea, y uno de los primeros a nivel mundial. Se calcula que a día de hoy, una de cada tres personas que tienen pareja, son infieles. Esto haría un promedio de 8 millones y medio de hombres españoles infieles, frente a 7 millones y medio de mujeres españolas, y ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga están entre las más activas en la búsqueda de aventuras discretas.

“Estamos en máximos históricos de infidelidad, nunca antes ha habido unas cifras tan altas, y es que desde la pandemia, trato a diario con cada vez más parejas que vienen a mi consulta para tratar infidelidades o, incluso, para que les ayude a pactar reglas relacionadas con abrir su relación”, afirma la psicóloga Lara Ferreiro. En el año 2024, se registró un incremento del 20% en las inscripciones en la plataforma de Ashley Madison con respecto al año anterior, lo que confirma que, lejos de disminuir, el interés por las relaciones extramatrimoniales sigue creciendo.

Motivos emocionales, sexuales y vitales de las infidelidades La psicóloga Lara Ferreiro cuenta que, desde su experiencia en terapia de pareja, las causas de la infidelidad son tan diversas como las personas que la practican. No existe un único motivo, sino una combinación de factores emocionales, psicológicos, sociales y sexuales que llevan a alguien a buscar una aventura.

·Factores biológicos: aunque pocas veces se menciona abiertamente, los seres humanos son infieles por naturaleza. Nuestro legado evolutivo y prehistórico nos ha dotado de un impulso biológico hacia la diversidad genética y la búsqueda de nuevas experiencias. Sólo un pequeño porcentaje de los mamíferos (aproximadamente el 3%) mantienen relaciones monógamas a largo plazo. El resto, incluidos los seres humanos, han evolucionado en contextos donde tener múltiples parejas sexuales aumentaba las posibilidades de supervivencia y perpetuación de la especie.

·Insatisfacción sexual: una de las causas más recurrentes. Muchas personas sienten que su vida íntima con su pareja se ha vuelto rutinaria, predecible o inexistente, y buscan recuperar la pasión y el deseo con otra persona. “De hecho, esta es una de las principales causas por las que muchas mujeres deciden ser infieles, ya que está demostrado que el 60% las mujeres españolas fingen el orgasmo con su marido. Por eso, llegadas a cierto momento vital, pasados los 40, muchas mujeres buscan reivindicar sus orgasmos con un amante, es lo que conocemos como la Segunda Revolución Sexual Femenina”, cuenta la psicóloga Lara Ferreiro.

·Búsqueda de mayor atención y cariño: cuando desaparece la complicidad, el sentido del humor en la pareja o la conversación, algunas personas buscan fuera ese refuerzo emocional que ya no encuentran en casa. Tanto hombres como mujeres necesitan sentirse deseados, admirados y apreciados. La rutina y la falta de detalles o reconocimiento en la relación pueden empujar a buscar a alguien que devuelva esa mirada admiradora, por eso, esta es la razón que motiva a más del 29% los españoles encuestados en los estudios de Ashley Madison a ser infieles a su pareja.

·Curiosidad y deseo de aventura: muchas personas, aunque se sientan bien en su relación estable, desean experimentar nuevas emociones, romper la monotonía y vivir aventuras que les hagan sentirse vivos. A un 37% los usuarios españoles de Ashley Madison les mueve esta otra razón, pues aseguran sentirse aburridos con su relación principal.

·Crisis vitales: situaciones como una crisis de los 40, el síndrome del nido vacío (los hijos se van de casa) o un ascenso laboral pueden remover emocionalmente y despertar deseos que hasta entonces permanecían dormidos. El 18% los españoles usuarios de Ashley Madison comete una infidelidad por este motivo.

La tecnología como aliada de las infidelidades Otro factor decisivo en este auge de las infidelidades es la tecnología. Aplicaciones como Ashley Madison, han normalizado la posibilidad de tener aventuras de forma discreta y sin poner en peligro la privacidad de los usuarios. La plataforma ofrece funciones como perfiles anónimos, mensajes cifrados, fotos privadas o la opción de eliminar datos personales. Este tipo de herramientas han permitido que personas que antes no se hubieran atrevido a cruzar ciertos límites puedan ahora explorar su sexualidad y sus emociones sin miedo a ser juzgadas o expuestas.

Nuevas formas de entender la monogamia: relaciones abiertas y poliamor Paralelamente, existe a una transformación social y cultural en la forma de concebir las relaciones. Aunque la monogamia tradicional sigue siendo el modelo predominante, cada vez más personas se abren a experimentar y definir sus vínculos de pareja desde otras perspectivas. De hecho, el 38% las parejas encuestadas por Ashley Madison, están empezando a abrir los límites de su relación y aseguran que hasta ahora eran monógamas porque no se les había hablado de la posibilidad de que estos nuevos modelos de relación pudieran existir, creyendo, erróneamente, que la monogamia era la única opción válida. Relaciones abiertas, poliamor, swingers o parejas que pactan la posibilidad de mantener aventuras discretas sin que eso suponga una ruptura emocional. Todo ello forma parte del Espectro de la Monogamia.

La infidelidad, en este contexto, es una vía de autorrealización personal o una forma de mantener viva la pasión y la ilusión en momentos concretos de la vida.

La verdadera cuestión no es cuántos son infieles, sino por qué sigue asociándose la fidelidad a una idea rígida y única. Cada persona, cada pareja y cada momento vital tiene sus propias necesidades emocionales y sexuales, y es hora de dejar de culpabilizarse por desear, por sentir o por querer vivir experiencias que nos conecten con lo que somos de verdad.

En un mundo que siempre exige perfección, control y apariencias, tal vez la verdadera rebeldía esté en que las personas se escuchen y se reconozcan como humanos imperfectos y deseantes… que se permiten vivir sin miedo lo que de verdad les hace felices.

Para saber más sobre la psicóloga Lara Ferreiro, se puede conseguir su último libro '¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta'. Disponible en Amazon y librerías, en formato físico, ebook y audiolibro.