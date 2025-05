UFK Fighters Championship; la gran velada de los deportes de contacto apadrinada por Joel Álvarez

La plaza de toros de La Montera en Los Barrios (Cádiz) acogerá el próximo sábado 21 de junio una nueva edición de UFK Championship, un evento que promete emociones fuertes con una cartelera explosiva compuesta por un total de 13 combates: cinco de MMA, cinco de K-1, uno de Muay Thai, uno de TKD Pro y otro de Bare Knuckle (boxeo sin guantes).

La velada, que estará apadrinada por el asturiano Joel ‘El Fenómeno’ Álvarez -uno de los pocos españoles que ha pasado por la prestigiosa UFC-, contará con el luchador hispano-dominicano Edye Ruiz ‘La Sombra’ como cabeza de cartel y pondrá en juego nada menos que siete cinturones: uno del mundo (con el propio Ruiz como contendiente, en la modalidad de Muay Thai), uno de Europa, dos nacionales, uno amateur y dos cinturones del evento. Asimismo, entre los peleadores confirmados se encuentran Luis Carlos De Brito, David ‘El Carnicero’ y Jordi Agustí (MMA), así como Adam Said, Nevil ‘Golden Boy’, Alejandro Oteo, Ali Laamari, Rita Fernandes y Anta Sánchez (K-1), entre otros.

El espectáculo, la adrenalina y las emociones fuertes están asegurados en UFK Championship, una velada cuyo promotor es Luis Familiar -taekwondista algecireño, director del Centro Deportivo Chon-Ji (Algeciras) que está considerado como uno de los grandes referentes de los deportes de contacto en España- y que está homologada por la prestigiosa World Kickboxing & Karate Association (WKA) -la federación de deportes de contacto más antigua del mundo, desde 1976, por la que han pasado luchadores de la talla de Jean Claude van Damme, Chuck Norris, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, entre otros-.

“UFK Championship presenta una cartelera explosiva con enfrentamientos imperdibles: cada pelea es una historia, cada movimiento cuenta y cada segundo puede cambiarlo todo. Habrá desde jóvenes promesas hasta veteranos consagrados que comparten un objetivo común: demostrar quién es el verdadero rey del octágono y del ring”, destaca Luis Familiar. “Se trata de una velada que promete emociones fuertes donde el público podrá vivir la tensión antes del primer round”, añade el promotor.

Pero no solo eso: UFK Championship también reunirá sobre el octógono a artistas urbanos de la talla de Mister You, El Jhota, Don José y Lliass Tiiw Tiiw, así como a una serie de influencers (Maeb & Misha, Mesa para 2…) y personalidades televisivas como los concursantes del programa ‘La Isla de las Tentaciones’: Montoya, Erika, Fran, Mayeli…

La velada comenzará a las 19:00 horas, pero la apertura de puertas de la plaza de toros de La Montera se producirá una hora antes (18:00). UFK Championship ya ha dado a conocer los precios de las entradas en sus canales oficiales: entrada general por 50 euros (45 en taquilla), sillas por 80 euros (90 en taquilla) y Sillas VIP por 100 €. Además, ya se puede reservar la mesa llamando al teléfono.

¡No hay que perdérselo! En los próximos días se dará a conocer la cartelera completa de este espectacular evento donde sus luchadores y todos los artistas prometen hacer historia.

Vídeo promocional de la velada: youtube.com/watch?v=8Uuq9DYURyE