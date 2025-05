Climatización portátil profesional; una solución práctica con bajo consumo

Climatización portátil para entornos industriales: eficiencia, movilidad y bajo consumo

Entrevista con Daniel Gerardo Fischman, CEO de Esencial Cool

La climatización en entornos industriales plantea retos concretos: grandes superficies, techos altos, maquinaria que genera calor y, en muchos casos, ausencia de cerramientos adecuados para un sistema tradicional de aire acondicionado. Frente a este escenario, los climatizadores evaporativos portátiles se consolidan como una solución técnica efectiva. Daniel Gerardo Fischman, CEO de Esencial Cool, analiza las claves de esta tecnología y su aplicación en espacios profesionales.

¿Qué ventajas ofrece un climatizador evaporativo frente a otras soluciones?

Este tipo de equipos funciona a partir de un principio físico simple: el aire caliente atraviesa un panel húmedo, lo que provoca una reducción natural de la temperatura. No utilizan gases refrigerantes, ni compresores, lo que se traduce en un consumo energético mucho más bajo en comparación con sistemas convencionales. Al no requerir instalación, pueden ponerse en funcionamiento de inmediato, lo que agiliza la puesta en marcha en cualquier ubicación.

¿Qué diferencia hay entre un aire acondicionado y los enfriadores ecológicos portátiles?

A diferencia del aire acondicionado, que recircula aire en un circuito cerrado y utiliza gases refrigerantes para modificar la temperatura, los enfriadores evaporativos renuevan constantemente el aire del ambiente. Su uso está especialmente indicado en espacios ventilados o abiertos. En cambio, los sistemas de aire acondicionado tradicionales requieren cerramientos herméticos para ser eficaces y su instalación es más compleja y costosa.

¿Qué tipo de mantenimiento requieren?

Una de sus principales ventajas es precisamente el bajo mantenimiento. No hay circuitos complejos ni piezas delicadas. Con una limpieza periódica del depósito y de los paneles evaporativos, el equipo puede mantener su rendimiento óptimo durante largos periodos. Además, al tratarse de una unidad autónoma y desplazable, se adapta fácilmente a cambios en la distribución del espacio o a nuevas necesidades productivas.

¿Cuál es la vida útil de estos equipos?

Con un mantenimiento básico, un climatizador evaporativo puede funcionar de forma eficiente durante muchos años. La estructura robusta y el bajo número de piezas móviles hacen que sean especialmente duraderos en entornos industriales o logísticos.

¿En qué tipo de entornos se están utilizando actualmente?

Se emplean con frecuencia en fábricas, talleres, almacenes logísticos, espacios de carga y descarga, e incluso en carpas o zonas exteriores cubiertas. También han demostrado ser una solución eficaz para terrazas de bares y restaurantes, donde la circulación del aire y el confort térmico son determinantes para la experiencia del cliente. En todos estos casos, el climatizador evaporativo permite reducir la sensación térmica en las zonas de trabajo o atención al público sin necesidad de cerrar el espacio ni realizar obras.

¿Cómo impacta esto en el confort y en la productividad, cuáles son sus beneficios?

Según Fischman, una mejora en las condiciones térmicas tiene un efecto directo en el bienestar de los trabajadores, especialmente en zonas donde el calor representa un factor de riesgo. La posibilidad de enfriar puntualmente zonas concretas mejora también la eficiencia operativa sin tener que climatizar todo un recinto.

