Nuevo ERP de CEESA, S.A. integra Verifactu y apoya la formación de educadores internacionales

La transformación digital continúa marcando el rumbo de las pequeñas y medianas empresas en España, especialmente en un contexto donde la normativa fiscal se actualiza constantemente. En respuesta a estas necesidades, han surgido soluciones que no solo aseguran el cumplimiento normativo, sino que también aportan valor añadido en sectores especializados, como el de self storage. En este escenario, CEESA, S.A. ha desarrollado un software de facturación adaptado a Verifactu, pensado para facilitar los procesos de gestión y facturación a organizaciones que apuestan por la innovación.

Software adaptado a Verifactu y a las necesidades actuales El nuevo sistema presentado por CEESA, S.A. se ajusta plenamente a los requerimientos del modelo Verifactu, una norma que obliga a emitir facturas verificables para evitar manipulaciones y garantizar transparencia fiscal. Esta herramienta ha sido diseñada para pequeñas empresas que buscan adaptarse a la normativa sin perder agilidad en sus operaciones.

El software permite generar automáticamente los registros de facturación en el formato exigido por la Agencia Tributaria, con una interfaz intuitiva y funcionalidades que eliminan errores humanos. La solución también ofrece opciones de integración con sistemas ERP y permite el acceso a estadísticas, control de cobros y emisión de informes, desde una única plataforma.

A diferencia de otras herramientas genéricas, CEESA ha desarrollado este software bajo una arquitectura que permite personalizaciones sectoriales, destacando la aplicación en sectores tales como el Self Storage, el alquiler de maquinaria o el sector joyero.

Compromiso con la innovación y la normativa Con más de tres décadas de experiencia en desarrollo de soluciones de gestión, CEESA, S.A. reafirma su compromiso con el avance tecnológico de las empresas españolas. Esta nueva herramienta de facturación representa una respuesta concreta a la digitalización obligatoria impuesta por Verifactu.

La empresa continúa impulsando el desarrollo de software especializado para sectores estratégicos, con la mirada puesta en mejorar la eficiencia y la seguridad normativa de sus clientes.