En 2025 los influencers profesionales aumentan un 16% en España

La profesionalización de los influencers continúa en auge en España en 2025, consolidándose como una carrera viable y atractiva para las nuevas generaciones, según revela el último informe realizado por la consultora digital 2btube y el medio MarketingDirecto.com - MKD.

En España ya hay más de 15.000 creadores de contenido con más de 100.000 seguidores en redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok o Twitch. Esto supone un crecimiento del 16% en 2025 respecto al 2024. Además, al menos 1.540 creadores superan el millón de seguidores -un 10% más que en 2024- y, en su mayoría, se dedican de forma profesional a esta actividad.

Este aumento se debe principalmente a la consolidación de perfiles ya establecidos, más que a la incorporación de nuevos creadores. El estudio se ha llevado a cabo con datos de la plataforma Tubular, así como de YouTube, Instagram, Twitch, Facebook y TikTok.

Un sueño profesional para los jóvenes El atractivo de convertirse en creador de contenido sigue siendo alto entre los jóvenes españoles. Según un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), el 80% los docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en España, observa a los influencers como los nuevos referentes en el ámbito laboral. Además, el 85% los adolescentes encuestados mostraron interés en crear y compartir contenido digital.

“La creación de contenido ha experimentado en la última década un auge sin precedentes que se enmarca en un fenómeno global”, señala Fabienne Fourquet, CEO y cofundadora de 2btube. “Este crecimiento refleja no solo la consolidación de la creación de contenido como tendencia de consumo, sino también la madurez de un mercado publicitario cada vez más exigente, y profesionalizado, tal y como refleja el estudio de 2btube”, añade.

Oportunidades para marcas e innovación La profesionalización del creador de contenido en España ya no es una tendencia emergente, sino una realidad consolidada que seguirá acelerándose durante 2025. El salto interanual del 16% en perfiles que superan los 100K seguidores y el crecimiento del 10% en macro influencers confirman que este ecosistema no solo madura, sino que atrae cada vez más talento, inversión y atención mediática.

De hecho, es interesante ver cómo actores con menor volumen de audiencia, como pueden ser aquellos con 1K y 10K seguidores a los que se considera micro influencers, también crecen en un 8% y un 17% respectivamente, en comparación con 2024.

“El crecimiento del 16% en el número de influencers profesionales en España demuestra que esto ya no es un juego de ‘likes’”, explica Javier Piedrahita, CEO & founder de MarketingDirecto.com - MKD. “El mundo de los influencers ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un sector consolidado dentro del marketing digital, con impacto en la economía, la publicidad y la cultura. La industria no puede permitirse ignorar el poder de los creadores de contenido”

Para las marcas, el reto, y la oportunidad, está en apostar por colaboraciones estratégicas a largo plazo que integren creatividad, valores y datos medibles, además de adaptarse con agilidad a un panorama digital de grandes cambios y en el que la credibilidad del influencer es ya un activo de primer orden.