Láminas de protección solar, el futuro de la eficiencia energética; Roberto Rey Giráldez sobre sostenibilidad y ahorro energético

Iberlam, empresa líder en soluciones de protección solar en Galicia, ha sido pionera en la instalación de láminas solares como una herramienta clave para mejorar la eficiencia energética tanto en hogares como en negocios. Con más de 35 años de experiencia en el sector y más de 150.000 m2 instalados, la compañía se ha consolidado como un referente en soluciones que no solo reducen el consumo energético, sino que también contribuyen al bienestar de los usuarios y al cuidado del medio ambiente.

Láminas solares para reducir gasto energético en hogares y negocios La instalación de láminas de protección solar en viviendas y oficinas se ha convertido en una de las soluciones más efectivas para combatir el calor sin recurrir a sistemas de refrigeración costosos. En Galicia, donde también nos está afectando el cambio climático, especialmente durante los meses más cálidos, las láminas solares ofrecen una barrera eficiente contra la radiación solar, lo que permite mantener temperaturas agradables sin elevar los costos de energía.

Ahorro energético con láminas de protección solar: la clave para mejorar el confort interior Según Roberto Rey Giráldez, Director General de Iberlam Soluciones SL, las láminas solares no solo mejoran el confort interior, sino que también optimizan el consumo de energía en edificios de todo tipo. "Las láminas de protección solar actúan como una protección eficiente para los hogares y las oficinas, permitiendo reducir el gasto energético al disminuir el calor que entra en los edificios. Ajustar la temperatura de calefacción o refrigeración puede tener un impacto significativo en el consumo energético.

"Cada grado en el que se cambie la consigna de temperatura que suponga una menor necesidad de calefacción o refrigeración puede suponer un ahorro del 7 % consumo". Según fuentes oficiales, Real Decreto-ley 14/2022​

Esto es crucial en Galicia, donde las temperaturas pueden variar mucho a lo largo del año. Con esta solución, no solo se optimizan los costes de refrigeración, sino que también se aumenta el confort sin comprometer la luminosidad natural", señala Rey Giráldez.

Protección solar eficiente para oficinas: soluciones rentables para empresas en Galicia La adopción de láminas de protección solar no está limitada solo a hogares. Muchas empresas gallegas han comenzado a implementar estas soluciones para reducir sus gastos operativos, especialmente en lo que respecta a climatización. Sin obras y sin la necesidad costosa de cambiar los vidrios existentes, permiten mejorar la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado, lo que, en última instancia, se traduce en una reducción significativa en el consumo energético. “La rentabilidad de estas soluciones es notable y con la mejora estética de las edificaciones. Las empresas pueden reducir significativamente sus gastos de energía, lo que permite recuperar la inversión rápidamente. Además, la mejora del confort de trabajo contribuye a una mayor productividad”, explica el director de Iberlam.

Instalación de láminas de protección solar en Galicia: ahorro energético sin reformas costosas

Uno de los aspectos más destacados de las láminas de control solar es su capacidad para promover la sostenibilidad. En un contexto de creciente conciencia ambiental, estas soluciones no solo ayudan a reducir el consumo de energía, sino que también contribuyen a disminuir las emisiones de CO2. Al reducir la dependencia de sistemas de aire acondicionado y calefacción, las láminas solares se alinean con los objetivos ecológicos y de sostenibilidad de muchos clientes, tanto a nivel doméstico como empresarial. Roberto Rey Giráldez apunta que “la sostenibilidad es un pilar fundamental en nuestra empresa. La instalación de láminas solares no solo es beneficiosa para el ahorro energético, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ya que nuestras láminas son un producto sostenible para el medio ambiente, al ser su aportación carbono – negativa, lo que resulta en una opción más responsable y consciente para todos nuestros clientes”.

Eficiencia energética con láminas de protección solar: una solución económica y ecológica Las láminas solares ofrecen una protección solar eficiente que ayuda a reducir significativamente la carga térmica en el interior de los edificios. Esto no solo mejora el confort, sino que también optimiza el uso de sistemas de calefacción y refrigeración, reduciendo el consumo de energía. Según Iberlam Soluciones SL, la instalación de láminas de protección solar en Galicia es una opción cada vez más demandada por quienes buscan una forma económica y ecológica de mejorar la eficiencia energética.

El futuro de la protección solar en Galicia: más allá del ahorro energético Las perspectivas para el futuro de la protección solar eficiente en Galicia son muy prometedoras. Con un aumento en la conciencia sobre la eficiencia energética con láminas solares, la demanda de estas soluciones seguirá creciendo. “A medida que más personas y empresas reconocen la importancia de la sostenibilidad y la reducción de su huella de carbono, las láminas solares para reducir gasto energético se posicionan como una de las mejores soluciones. Creo que la demanda de láminas de protección solar en Galicia continuará aumentando, especialmente con la evolución de las normativas sobre eficiencia energética en la región”, comenta Roberto Rey Giráldez.

Sobre Iberlam

Iberlam es una empresa especializada en la instalación de láminas solares para hogares y negocios, con más de 35 años de experiencia en el sector de la eficiencia energética y la protección solar. Con un enfoque en la sostenibilidad y el ahorro energético, Iberlam ofrece soluciones innovadoras y eficaces para reducir el consumo de energía y mejorar el confort interior de cualquier tipo de edificación.

