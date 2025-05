Colaboraciones en redes sociales más ágiles y diversas; así es la nueva app de The Q Club

La startup española The Q Club, que en menos de dos años ha revolucionado el marketing de influencia en el sector de las experiencias, presenta el siguiente gran paso en su evolución: una app móvil que simplifica, escala y diversifica las colaboraciones entre marcas y creadores de contenido. ¿La gran novedad? Ahora también con campañas centradas en productos físicos.

Fundada por las hermanas Inés y Cristina Queipo de Llano, The Q Club nació con una misión clara: transformar el marketing de influencers en algo ágil, transparente y accesible. Desde entonces, ha conectado a cientos de creadores con marcas a través de campañas auténticas y con propósito, abarcando sectores como la gastronomía, la cultura, el bienestar y los proyectos solidarios.

A diferencia de otras plataformas, The Q Club elimina las fricciones habituales del proceso: sin interminables gestiones, sin negociaciones confusas. Solo colaboraciones bien dirigidas y con impacto.

Ahora, con el lanzamiento de su app, la compañía redobla su apuesta por la innovación. No solo mejora la experiencia de sus usuarios actuales, sino que abre las puertas a un segmento en pleno auge: los creadores emergentes y perfiles especializados en contenido generado por usuarios (UGC), que muchas veces se quedan fuera de las campañas tradicionales.

“Escuchamos constantemente a nuestra comunidad. Esta app es la respuesta directa a sus necesidades y también a una tendencia clara del mercado: las marcas buscan autenticidad, y los nuevos creadores tienen mucho que aportar”, explican sus fundadoras.

Entre las principales novedades, la plataforma incorpora Inteligencia Artificial, optimiza la segmentación inteligente, automatiza procesos clave y permite que las marcas accedan a perfiles verificados según métricas, localización e intereses. Por su parte, los creadores pueden postularse solo a las campañas que realmente les encajan, evitando propuestas poco relevantes.

Pero eso no es todo: la app también introduce colaboraciones con marcas de producto, lo que expande significativamente las oportunidades disponibles y consolida un ecosistema más inclusivo y rentable para todos los actores del sector.

Con este lanzamiento, The Q Club se afianza como referente del nuevo marketing de influencia, donde la tecnología, la eficiencia y el impacto cultural son protagonistas.

La app estará disponible muy pronto en App Store y Google Play.

Toda la información está disponible en este enlace. Quienes se inscriban serán los primeros en descubrir la app en cuanto esté disponible. ¡Una oportunidad exclusiva para no quedarse atrás!