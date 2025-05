Cómo actuar si la puerta de seguridad del local comercial no abre

En ocasiones, las puertas automáticas pueden presentar fallos por diversas razones, aunque no es lo más común. Entre estas razones se incluyen los cortes de corriente y las averías eléctricas tanto en el garaje como en el propio motor. Si estos problemas ocurren mientras nos encontramos fuera, suelen ser inconvenientes menores. Sin embargo, la situación se complica considerablemente si estamos dentro del garaje y la puerta no se abre.

Fuente: Pixabay.com

Cuando nos enfrentamos a este tipo de inconveniente, es crucial desbloquear la puerta para poder abrirla manualmente. A continuación, te ofrecemos una guía detallada sobre cómo proceder con la mayoría de puertas automáticas. Lo primordial es mantener la calma en todo momento. Dependiendo del tipo de puerta que tengas, deberás seguir pasos específicos para resolver el problema.

Si buscas una solución rápida y efectiva, considera contactar a cerrajeros de emergencia en Madrid, que están preparados para asistirte en estas situaciones.

Problemas de seguridad más comunes en locales comerciales y restaurantes

Los negocios y locales comerciales en Madrid desempeñan un papel crucial en la economía y sirven como punto de conexión para miles de personas diariamente. Sin embargo, enfrentan diversas amenazas que ponen en riesgo tanto su rentabilidad como la paz de sus propietarios y clientes. Los hurtos y los robos son incidentes frecuentes, desde pequeños desfalcos en la caja hasta elaborados asaltos organizados. En establecimientos específicos, las agresiones y peleas pueden surgir como peligros, especialmente en horarios nocturnos o durante periodos de alta concurrencia. Si añadimos el consumo de alcohol y otras sustancias a la ecuación, se pueden desencadenar situaciones conflictivas que perjudican la reputación del establecimiento.

Por otro lado, no solo delincuentes amenazan la seguridad, sino también riesgos internos como los incendios debido a fallos eléctricos o negligencias en cocinas y almacenes. Asimismo, la ausencia de medidas de seguridad apropiadas como cámaras de vigilancia, alarmas, y protocolos de prevención transforma a muchos establecimientos en objetivos sencillos para los ladrones. La prevención es la clave: implementar un sistema de seguridad sólido que no solo responda en emergencias, sino que también actúe como disuasivo para evitar cualquier incidente potencial. Cerrajeros Madrid Mape lock.

Desbloqueo en puertas abatibles.

Las puertas abatibles suelen estar equipadas con una cerradura eléctrica que asegura la puerta al marco, brindando así una mayor seguridad. Además, es posible que los motores cuenten con un mecanismo de bloqueo adicional que se desbloquea al girar una llave o un tornillo en el propio operador. Una vez que la cerradura ha sido desactivada, es necesario retirar la tapa del motor para girar el tornillo, lo que te permitirá desbloquear y abrir manualmente las hojas. Esto lo demuestra Cerrajeros Madrid Mape lock.

Desbloqueo en puertas enrollables. Normalmente, las puertas enrollables cuentan con un sistema de bloqueo en el motor. Para dejarlas libres, basta con activar un cable que se encuentra en el pomo interno o en una taquilla exterior. Después de liberar el bloqueo, podrás elevar la puerta, pero ten en cuenta que suelen ser bastante pesadas, por lo que puede que requieras el apoyo de otra persona. Ejemplo práctico: Cerrajeros Madrid Mape lock.

Desbloqueo en puertas correderas.

Las puertas correderas vienen equipadas, generalmente, con un pequeño mecanismo en el frontal de su motor. Este puede ser una cerradura o un tornillo que, al ser accionado, libera el movimiento de la hoja, permitiendo abrirla manualmente sin mayor dificultad. Al liberar este mecanismo, suele ser muy fácil desplazar la hoja de la puerta.

Desbloqueo en puertas basculantes.

Las puertas basculantes se destacan por su facilidad de desbloqueo. Predominantemente, cuentan con una cuerda en el carro de arrastre, donde se ubica el motor. Generalmente, basta con jalar ligeramente de esta cuerda para permitir el movimiento libre de la puerta. Si encontraras resistencia, recomendaría que alguien más colaborara, ayudando con movimientos cortos y suaves de la puerta al mismo tiempo. Ejemplo práctico: Cerrajeros Madrid Mape lock.

Desbloqueo en puertas seccionales.

La apertura en caso de una avería es sumamente sencilla. Debes localizar en el manual de transmisión una cuerda o manilla que, al ser accionada, liberará el motor. Luego de desbloquear el motor, este debería abrirse sin complicaciones, a menos que exista un problema mecánico. En tal situación, es aconsejable no forzar la apertura y contactar con un técnico de confianza para una revisión adecuada. Ejemplo práctico: Cerrajeros Madrid Mape lock.

Desbloqueo en puertas prelevas.

Las puertas prelevas pueden ser operadas mediante distintas modalidades de accionamiento. Aunque existen diversos motores, los motores centrales articulados y los motores con transmisión lateral son los más habituales. Para los motores de transmisión lateral, es imprescindible desenroscar el tornillo que conecta la puerta con la transmisión. Este tornillo puede tener un pomo o ser de cabeza hexagonal; al retirarlo, la puerta debería desplazarse sin inconvenientes. Los motores centrales articulados incorporan un sistema de desbloqueo que se activa girando en una dirección u otra.

Si al liberar el motor la puerta sigue sin desplazarse, es aconsejable no intentar abrirla a la fuerza. La puerta podría tener componentes dañados y manipularla manualmente podría representar un GRAVE PELIGRO para quien la maneja. En tal circunstancia, es preferible ponerse en contacto con Cerrajeros Madrid Mape lock antes de asumir cualquier riesgo.

Cerrajeros Madrid 24 horas Mape lock Dirección: C. de los Abades, 22, Centro, 28012 Madrid Web: https://cerrajerosrapidos.madrid/ Teléfono Fijo 919931313 Teléfono móvil 646783836