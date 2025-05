Black Iron felicita a EE.UU. y Ucrania por su acuerdo minero

También pretende ayudar a allanar el camino con su avanzado proyecto de nueva minería en Ucrania Black Iron Inc. («Black Iron» o la «Compañía») (TSX:BKI)(OTCPK:BKIRF)(FWB:BIN) felicita a los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos por la firma de un acuerdo histórico para desarrollar conjuntamente los vastos recursos minerales de Ucrania, un paso estratégico diseñado para acelerar la reconstrucción de posguerra y reducir la dependencia mundial de las cadenas de suministro de Estados hostiles. Con recursos minerales sin explotar por valor de billones de dólares y el creciente apoyo de Occidente, Ucrania se está posicionando como una futura potencia en el sector de los minerales. El problema es que no se ha construido ninguna mina a gran escala en Ucrania desde la era soviética.

El proyecto de mineral de hierro de alta pureza Shymanivske de Black Iron (el «Proyecto») es uno de los desarrollos mineros más avanzados de Ucrania y estaba a punto de comenzar su construcción antes del estallido del conflicto en 2022. Como uno de los proyectos mineros a gran escala más avanzados de Ucrania, el Proyecto allanará el camino mediante el desarrollo de una hoja de ruta bajo la cual podrán seguir futuras inversiones en el marco del Acuerdo sobre Minerales entre Estados Unidos y Ucrania. Ante la escasez de empresas y operadores con experiencia en la puesta en marcha de una explotación minera ucraniana de esta envergadura, Black Iron se encuentra en una buena posición para participar en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. El proyecto ya está muy avanzado en cuanto a ingeniería y permisos, además de estar estratégicamente situado en el centro de Ucrania (Kryvyi Rih) y rodeado de siete minas de hierro en funcionamiento con apoyo financiero institucional. El propio Proyecto cuenta con el apoyo financiero de la minera mundial Anglo American, como demuestra el acuerdo de inversión en royalties y de compra de derechos de explotación suscrito entre la Compañía y Anglo American (se puede ver el comunicado de prensa de la Compañía de 7 de noviembre de 2024).

El Consejero Delegado de Black Iron, Matt Simpson, comentó: "No se trata sólo de construir una mina, sino de reconstruir un país. Se espera que el proyecto de mineral de hierro de Shymanivske inyecte 1.200 millones de dólares en capital de desarrollo a lo largo de la vida del proyecto y se calcula que aportará 2.200 millones de dólares a la economía ucraniana. Creará miles de puestos de trabajo, introducirá nuevas tecnologías innovadoras, reactivará la infraestructura industrial y demostrará al mundo que Ucrania está abierta a los negocios".

Sobre Black Iron

Black Iron es una empresa de exploración y desarrollo de mineral de hierro que avanza en su proyecto de mineral de hierro Shymanivske, propiedad al 100%, situado en Kryvyi Rih, Ucrania. Los detalles completos de los recursos minerales y la economía proyectada del proyecto se pueden encontrar en el informe técnico NI 43-101 titulado «(Amended) Preliminary Economic Assessment of the Re-scoped Shymanivske Iron Ore Deposit» publicado en marzo de 2020 con fecha de entrada en vigor del 21 de noviembre de 2017 bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. El Proyecto está rodeado por otras cinco minas en funcionamiento, entre ellas YuGOK de Metinvest y el complejo de mineral de hierro de ArcelorMittal. Más información en www.blackiron.com.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva. La información prospectiva se basa en lo que la dirección considera suposiciones, opiniones y estimaciones razonables en la fecha en que se realizan dichas declaraciones, basándose en la información disponible en ese momento. La información prospectiva puede incluir, entre otras, declaraciones relativas al acuerdo sobre minerales entre EE.UU. y Ucrania; el desarrollo del sector de los minerales en Ucrania; la guerra en Ucrania y los proyectos de reconstrucción asociados; el desarrollo del Proyecto; el acuerdo de inversión en cánones y de compra con Anglo American y los beneficios económicos del Proyecto. Generalmente, la información prospectiva puede identificarse por el uso de terminología prospectiva como «planea», «espera» o «no espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estima», «prevé», «pretende», «anticipa» o «no anticipa», o «cree», o variaciones de dichas palabras y frases, o afirmar que determinadas acciones, acontecimientos o resultados «pueden», «podrían», «serían», «podrían» o «se tomarán», "ocurrirán" o «se lograrán». La información prospectiva está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros de la Compañía sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva, incluyendo, pero no limitado a: la guerra en Ucrania; incertidumbres generales de negocio, económicas, competitivas, geopolíticas y sociales; los resultados reales de las actividades de exploración actuales; otros riesgos de la industria minera y los riesgos descritos en el formulario de información anual de la Compañía. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que hagan que los resultados no sean los previstos, estimados o intencionados. No puede garantizarse que dicha información resulte exacta, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en tales afirmaciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La empresa no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, salvo de conformidad con la legislación aplicable en materia de valores. La empresa señala que los recursos minerales no son reservas minerales y no tienen viabilidad económica demostrada.