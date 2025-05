Musicopolix destaca en La Voz España como la tienda de instrumentos musicales online

Musicopolix, la tienda de instrumentos musicales online, estuvo presente durante la emisión del programa televisivo La Voz España. Gracias a esta colaboración, los concursantes han tenido acceso a una amplia variedad de instrumentos y accesorios de alta calidad, reforzando la presencia de la marca en los hogares de toda España.

Durante esta edición de La Voz, Musicopolix ha suministrado guitarras, teclados, micrófonos y otros equipos para los ensayos y actuaciones en directo. Con esta iniciativa, la marca busca no solo mostrar la diversidad de su catálogo online, sino también destacar su dedicación por ofrecer productos de calidad a músicos de todos los niveles, desde quienes dan sus primeros pasos en la música hasta los más experimentados.

El respaldo de Musicopolix en La Voz potencia el talento emergente La colaboración de Musicopolix con La Voz España no solo incluye la provisión de instrumentos, sino también un apoyo a los jóvenes talentos que participan en el programa. La empresa entiende la importancia de impulsar el talento emergente, y ha brindado asesoría y soporte técnico a los artistas para ayudarles a mejorar su rendimiento y participación.

Además, el equipo ha trabajado de cerca con los técnicos y entrenadores del programa para seleccionar los mejores instrumentos para cada estilo musical.

Musicopolix, una tienda de instrumentos musicales online al alcance de todos Con esta colaboración, Musicopolix sigue ampliando su alcance como la tienda de instrumentos musicales online de confianza en España. La compañía, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, se caracteriza por una amplia oferta de productos que incluye instrumentos de cuerda, viento, percusión y tecnología musical, además de accesorios y servicios especializados. Esta colaboración con La Voz España no solo fortalece su imagen de marca, sino que también acerca a la audiencia a un espacio donde encontrar todo lo necesario para desarrollar su talento musical.