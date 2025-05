Dr. Miquel No: "La demanda por aumento de pecho aumenta en Sabadell"

La cirugía de aumento de pecho se consolida como la intervención más solicitada en la consulta del Dr. Miquel No García, referente en cirugía plástica, estética y reparadora en la ciudad de Sabadell Según datos recogidos en la consulta del Dr. Miquel No durante el último año, el interés por mejorar el volumen, la proporción o la posición de los senos ha crecido significativamente, reflejando una tendencia en alza tanto por razones estéticas como funcionales.

El Dr. Miquel No, con más de dos décadas de experiencia médica, lidera un equipo especializado en procedimientos mamarios como aumento de mamas, mastopexia, mamoplastia de reducción, corrección de malformaciones congénitas y ginecomastia. El aumento de pecho, también conocido como mamoplastia de aumento, se ha convertido en una de las operaciones más demandadas en Sabadell, tanto por mujeres jóvenes como por pacientes de mediana edad que buscan devolver a sus senos una forma más armónica tras embarazos, cambios de peso o el paso del tiempo.

Además de realizar aumentos de pecho, el Dr. Miquel No ofrece múltiples tipos de intervenciones quirúrgicas orientadas a mejorar el contorno corporal y la armonía facial. Entre los procedimientos corporales más demandados se encuentran la abdominoplastia, la liposucción y lipoescultura, el lifting de muslos y brazos (dermolipectomía), el aumento de glúteos y la cirugía íntima femenina, todos enfocados en conseguir una figura más proporcionada y estilizada. En cuanto a la cirugía facial, también se realizan blefaroplastias, rinoplastias, otoplastias, rejuvenecimiento facial mediante lifting, bichectomías y mentoplastias, utilizando técnicas innovadoras que buscan resaltar la belleza natural y mejorar la confianza del paciente. La consulta del Dr. Miquel No se distingue por su enfoque cercano y profesional. Desde la primera visita, el equipo médico trabaja para comprender las expectativas del paciente y resolver sus dudas con total honestidad. El objetivo es que cada persona se sienta acompañada en todo el proceso.

Con formación en la Universidad Autónoma de Barcelona y una sólida trayectoria en hospitales de referencia como el Germans Trias i Pujol o el de Sant Pau, el Dr. Miquel No García ofrece un tratamiento personalizado en cada intervención. Las cirugías se adaptan al cuerpo y necesidades de cada paciente, buscando siempre un resultado natural y equilibrado. El aumento en la demanda de cirugía mamaria confirma que, más allá de una cuestión estética, muchas pacientes encuentran en estos procedimientos una vía para recuperar seguridad en sí mismas y mejorar su calidad de vida.