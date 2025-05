Tandem celebra su 11º aniversario, consolidada como una agencia referente en digitalización y marketing

La agencia valenciana Tandem Marketing Digital lleva desde 2014 ayudando a empresas a crecer en internet, apostando por el compromiso con cada cliente, la formación continua y la adaptación constante a un entorno digital en evolución. Como agente digitalizador del Kit Digital en Valencia, ofrece soluciones a coste cero que impulsan la transformación digital de negocios de todos los sectores Esta agencia de marketing digital en Valencia cumple 11 años desde su fundación, consolidándose como un referente en el acompañamiento de empresas que desean rentabilizar su presencia en internet. Tandem ha trabajado durante más de una década con una amplia variedad de clientes, diseñando estrategias digitales efectivas y adaptadas a cada negocio.

"11 años pueden parecer pocos, pero en el mundo digital son toda una vida", explica el equipo de Tandem. Durante este tiempo, la agencia ha evolucionado al ritmo del sector, incorporando nuevos servicios, herramientas y metodologías que le permiten ofrecer soluciones eficaces, medibles y personalizadas.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran el diseño y desarrollo de sitios web, el posicionamiento SEO, la gestión de redes sociales y la creación de tiendas online. Todo ello con un enfoque centrado en acompañar a las empresas a conseguir resultados reales y sostenibles en el tiempo.

Una de las claves del crecimiento de Tandem ha sido su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Actualmente, la agencia forma parte del programa de agentes digitalizadores del Kit Digital, una iniciativa financiada por los fondos europeos Next Generation EU que permite a las empresas acceder a soluciones de digitalización subvencionadas.

Tandem es también Partner de Cámara Valencia y agencia certificada por Google desde 2014, lo que refuerza su compromiso con la excelencia, la profesionalidad y la mejora continua.

"Nuestro papel como agentes digitalizadores va mucho más allá de la tramitación del bono. Ayudamos a cada empresa a entender cuál es la solución que más necesita, la implantamos con los estándares de calidad que nos caracterizan y hacemos seguimiento para asegurar resultados reales", añade el equipo.

Tandem ofrece diferentes soluciones subvencionables a través del Kit Digital, como

Sitio Web y Presencia Básica en Internet

Comercio Electrónico

Gestión de Redes Sociales

Presencia Avanzada en Internet (SEO)

Puesto de Trabajo Seguro (Ordenador) Cada una de estas soluciones está pensada para cubrir una necesidad concreta de digitalización dentro de las empresas. Desde el refuerzo de su presencia en internet hasta la mejora de su seguridad digital o la implementación de herramientas para el trabajo colaborativo, Tandem trabaja para que sus clientes aprovechen todo el potencial de estas ayudas.

Desde sus inicios, han trabajado con una filosofía clara: construir relaciones a largo plazo con sus clientes, basadas en la confianza, la transparencia y la mejora continua. Cada proyecto se aborda de forma personalizada, estudiando las necesidades del negocio y proponiendo acciones con un enfoque estratégico.

"Nuestro mayor valor está en el equipo humano que forma Tandem. Personas comprometidas, formadas y apasionadas por su trabajo, que se implican al 100% en cada proyecto y no dejan de formarse para estar al día en un sector que cambia cada semana".

La agencia destaca también por su cercanía con el cliente. En un mundo donde muchas soluciones digitales se automatizan o se externalizan, Tandem mantiene un trato directo, ágil y personalizado, convirtiéndose en un verdadero partner estratégico para cada empresa con la que colabora. Este acompañamiento constante genera una relación de confianza que se refleja en los resultados y la fidelización prolongada en el tiempo.

Ahora, aprovechando su 11º aniversario, la agencia hace un repaso de sus principales valores, que han guiado su camino desde el primer día:

11 años de compromiso con los objetivos de cada cliente, como si su negocio fuera el nuestro.

11 años de formación continua, porque el marketing digital no se detiene y nosotros tampoco.

11 años de experiencia acumulada digitalizando empresas y aprendizajes compartidos.

11 años de resultados medibles que generan crecimiento.

11 años de adaptación al cambio y flexibilidad, porque el mundo digital se mueve rápido.

11 años de pasión por lo que hacemos, porque cuando algo te apasiona, se nota. La celebración de este aniversario es también una forma de agradecer a todos los clientes que han confiado en Tandem durante estos 11 años. Empresas de sectores muy diversos que han encontrado en la agencia un aliado estratégico para su desarrollo digital.

Algunos de los proyectos más destacados realizados por la agencia incluyen la digitalización completa de comercios locales, el lanzamiento de plataformas de ecommerce desde cero, el posicionamiento en buscadores de marcas consolidadas y la dinamización de comunidades online en sectores tan diversos como la educación, la salud, la hostelería o los servicios profesionales.

En todos los casos, Tandem apuesta por una metodología de trabajo cercana, clara y basada en objetivos. Cada acción está pensada para sumar, con una visión a medio y largo plazo que prioriza la sostenibilidad del crecimiento digital.

Para el futuro, Tandem se marca como reto seguir innovando, adaptarse a las nuevas herramientas de IA, automatización y análisis de datos, y continuar ofreciendo un servicio cercano, honesto y profesional. La digitalización sigue siendo un reto para muchas pymes, y desde Tandem están preparados para seguir acompañándolas en ese camino.

Con más de una década de recorrido, la agencia reafirma su compromiso de seguir ofreciendo soluciones de marketing digital orientadas a resultados, con la cercanía y la implicación que la han caracterizado desde el principio.