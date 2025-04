5 ideas de regalo de LEGO® con las que impresionar este Día de la Madre

Descubrir el regalo perfecto para el Día de la Madre con la colección LEGO BotanicalsTM. El Ramo de Rosas, la Flor de Ciruelo o la Miniorquídea son algunas de las propuestas. El nuevo set LEGO Ramillete Rayos de Sol es idóneo para celebrar el Día de la Madre y la llegada del buen tiempo El próximo 4 de mayo, celebra el Día de la Madre regalando recuerdos que perduran para siempre. El Grupo LEGO presenta una selección exclusiva de cinco sets de su colección Botanicals para sorprender con un regalo único este Día de la Madre. LEGO BotanicalsTM ofrece una manera creativa y duradera de celebrar el amor de una madre y fomentar conexiones significativas.

LEGO BotanicalsTM permite sumergirse en un mundo de creatividad con sets de flores construibles que invitan a la desconexión y al relax, dando forma a diseños florales coloridos y detallados. En esta lista se encontrarán los cinco sets que el Grupo LEGO recomienda para un regalo del Día de la Madre perfecto:

1. LEGO Ramo de Rosas

Este set, compuesto de 12 rosas y 4 ramitas de velo de novia, es una pieza elegante y sofisticada, perfecta para decorar cualquier rincón. Un conjunto que representa fielmente todos los estados de las rosas, incluyendo 4 abiertas, 4 abriéndose y 4 aún en capullo.

Sus largos tallos verdes las hacen perfectas para colocarlas en cualquier vaso o jarrón, y permite desarrollar la creatividad buscando una colocación que será única para cada ramo. Un total de 822 piezas que conseguirán conquistar el corazón de cada madre.

2. LEGO Miniorquídea

Las orquídeas son sinónimo de delicadez y belleza, por lo que la Miniorquídea es el regalo ideal para todas las madres que adoren la naturaleza y el diseño. Esta flor tan exótica no se marchitará nunca, ni necesitará una atención tan intensa como una orquídea natural, decorando con toda su belleza sin requerir su cuidado.

Este diseño compacto, con tan solo 274 piezas, puede decorar cualquier rincón o pequeño espacio en escritorios, estanterías o incluso mesitas de noche. La pieza, que incluye cinco orquídeas en flor (junto con algunos capullos) y una maceta color terracota, es perfecta para aportar un toque delicado y sofisticado a cualquier lugar.

3. LEGO Flor de Ciruelo

Con sus vibrantes colores e impecable diseño, el set Flor de Ciruelo atrapará a todas las madres que disfruten del invierno, la lluvia y un buen libro. Esta icónica estampa invernal representa las flores de ciruelo en todas sus etapas de crecimiento, junto con una elegante maceta azul pastel apoyada en una peana que imita la madera.

Regalando esta interpretación LEGO de la flor de ciruelo, no solo se obsequiará un elemento decorativo elegante y delicado, sino también un momento creativo, tranquilo y gratificante para toda la familia.

4. LEGO Ramo de Flores Fantasía en Rosa

Para todas las madres vibrantes y llenas de alegría. Igual que ellas, este set cuenta con una explosión de alegría y color, resultado de la mezcla de diversos tipos de flores, como orquídeas, ranúnculos, margaritas, acianos, rosas y una dalia.

Su combinación de colores rosados hace del Ramo de Flores Fantasía en Rosa una invitación perfecta a la creatividad: adaptando el tamaño de los tallos o combinando el ramo con otras flores LEGO vendidas por separado, cada set se puede convertir en uno único e irrepetible.

5. LEGO Ramillete Rayos de Sol

Iluminar el Día de la Madre regalando el set Ramillete Rayos de Sol, inspirado en la calidez y la energía propia del verano. Con una selección de flores propias de la estación, este set evoca sus días soleados y paisajes coloridos, decorando cualquier lugar con un brillo especial.

Sus 373 piezas se suman para crear un conjunto floral lleno de luz que dará un toque veraniego a cualquier lugar, para todas las madres que disfrutan del buen tiempo, de la playa y del mar.

LEGO x El Corte Inglés, el workshop más creativo para el Día de la Madre

Para hacer del Día de la Madre una fecha aún más especial, desde el próximo 23 de abril al 4 de mayo el Grupo LEGO, en colaboración con cinco tiendas El Corte Inglés de toda España, llevará a cabo una activación en el que los asistentes podrán construir un ramo personalizado para sus madres con flores únicas LEGO Botanicals, para participar solo tienes que registrarte a través de la Agenda de Actividades Infantiles, el aforo máximo por taller es de 10 personas y la edad mínima para participar es de 12 años.

El workshop tendrá lugar en las siguientes tiendas de El Corte Inglés:

Bilbao

El Corte Inglés Gran vía de Bilbao - Planta 6º

C/ Gran Vía de Don Diego López de Haro, 7-9, 48001 Bilbao, Vizcaya

Madrid

El Corte Inglés Sanchinarro - Planta 2

C/ Margarita de Parma, 1, 28050 Madrid

Valladolid

El Corte Inglés Zorrilla – Planta 1

P.º de Zorrilla, 130, 47006 Valladolid

Valencia

Pintor Sorolla - Edificio 1, Planta 6

C/ Pintor Sorolla, 26, 46002 Valencia

Málaga

El Corte Inglés Málaga - Edificio 1, Planta Sº

Avenida Andalucía, 4 y 6, 29007 Málaga

Información sobre los cinco sets de LEGO para el Día de la Madre:

LEGO Ramo de Rosas

Edad: 18+



Precio: 59.99€



Piezas: 822



Número de producto: 10328



Dimensiones: La rosa más alta de este set de construcción de 822 piezas mide aproximadamente 31 cm



Enlace: https://www.lego.com/es-es/product/bouquet-of-roses-10328

LEGO Miniorquídea:

Edad: 18+



Precio: 29.99€



Piezas: 274



Número de producto: 10343



Dimensiones: La orquídea LEGO® mide aproximadamente 25 cm de altura



Enlace: https://www.lego.com/es-es/product/mini-orchid-10343

LEGO Flor de Ciruelo

Edad: 18+



Precio: 29.99€



Piezas: 327



Número de producto: 10369



Dimensiones: La flor de ciruelo de este set de construcción mide aproximadamente 34 cm de altura, 17 cm de anchura y 9 cm de profundidad



Enlace: https://www.lego.com/es-es/product/plum-blossom-10369

LEGO Ramo de Flores Fantasía en Rosa:

Edad: 18+



Precio: 59.99€



Piezas: 749



Número de producto: 10342



Dimensiones: La longitud del tallo de las flores varía, pero, a modo orientativo, las orquídeas barco miden aproximadamente 32 cm de altura



Enlace: https://www.lego.com/es-es/product/pretty-pink-flower-bouquet-10342

LEGO Ramillete Rayos de Sol:

Edad: 9+



Precio: 29.99€



Piezas: 373



Número de producto: 10347



Dimensiones: La longitud es distinta para cada flor, pero la más larga tiene aproximadamente 26 cm de altura.



Enlace: https://www.lego.com/es-es/product/petite-sunny-bouquet-10347

Sobre Grupo LEGO

La misión del Grupo LEGO es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego. El sistema de juego LEGO, basado en los icónicos ladrillos LEGO, permite a niños y fanáticos construir y reconstruir todo lo que puedan imaginar. El Grupo LEGO fue fundado en Billund, Dinamarca, en 1932 por Ole Kirk Kristiansen. Su nombre proviene de las palabras danesas LEg Godt, que significan "Juega bien". Hoy en día, el Grupo LEGO sigue siendo una empresa de propiedad familiar con sede en Billund. Sus productos se venden en más de 120 países en todo el mundo.