Barcelona cuenta con 100 asentamientos, la mayoría de ellos en espacios públicos

Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del resultado de la prospección realizada por el propio ayuntamiento de Barcelona y que he venido a utilizar como encabezado para el presente artículo. En ‘román paladino’: la confirmación sin paliativo alguno del retorno de las chabolas y barracas del siglo pasado a la ciudad de Barcelona. Pero, no por ello cejaremos en el intento de que Barcelona continúe siendo un gran ‘hub’ de innovación y tecnología para atraer talento y que los <expat> (en su momento atraídos por nuestro ufanado turismo) se sientan cómodos y felices con distritos lúdicos, diáfanos, con servicios y consumo. Conceptos emocionales redimensionados mediante una sinfonía de logos y lejos de cualquier distorsión ambiental. Planeamientos exitosos propios de una ciudad clientelar. Otros, mientras, se mantienen en el esfuerzo imposible de seguir con el común de sus vidas en una ciudad que siempre ha tenido por costumbre creerse más de lo que en realidad es, para una mayoría, una farsa que acaba empujando a muchos a la estadística del ‘sinhogarismo’ o, dicho de otra manera: <en la puta calle>.



Lo más razonable como amante de la sociología hubiese sido escribir unas líneas entorno a la profusa teoría del ‘cambio social’, p.ej.: de la pugna social o política con autores clásicos y precursores de las CCSS como Weber, Marx o Comte (entre otros) en lugar de un exabrupto. Aunque también sé que las explicaciones teóricas de lo social tienen su límite moral en los principios y valores de la persona que por un motivo u otro las argumenta. Confío, pues, que en este caso sabrán disculparme.

Esta marginación manifiestapone al descubierto la violencia indiscriminada de los poderes públicos. Desde el análisis de lo social el paradigma se entiende como necesario ya que persigue el propósito de mantener activos ciertos estímulos de superación en la sociedad. Por lo tanto, ese equilibrado pero sórdido mensaje va a continuar estando ahí.

No existe el objetivo político de extinguir la pobreza ni la exclusión social, aunque sí el riesgo de comenzar a tejer complicidades a su alrededor y terminar abrazando la ‘romantización o idealización de la pobreza’ (somos muy proclives a ello) Son herramientas indispensables para la socialización del miedo y buena muestra de la espuria partidista.

La noticia intenta de manera muy peregrina motivar el porqué de semejante fenómeno. Al parecer, aquí los planeamientos exitosos no han evitado la ‘situación de calle’ de cientos de personas. En opinión de Albert Sales, Sociólogo e investigador del Ayuntamiento de Barcelona: “es hipócrita escandalizarse por esta situación cuando estamos generando miseria constantemente a través del mercado de la vivienda”. Me atrevería a añadir que la contribución al crecimiento desnortado de infraviviendas mediante títulos habilitantes sujetos al beneplácito de las administraciones tampoco ha sido una intervención de lo más inteligente para salir de una precariedad cronificada.

Resulta impensable que la titularidad pública de los espacios ocupados por los asentamientos se deduzca como la principal preocupación de los distritos junto a las medidas para su recuperación. Los movimientos migratorios de paso señalados en el nuevo mapeo, aunque reales, son la coartada política para justificar la incapacidad de influir en algo ajeno que no propio.