Bodegas Obergo y la importancia de la poda en verde para la calidad del viñedo

La bodega de la D.O.P. Somontano lleva a cabo este mes, como cada año, la poda en verde, una técnica esencial para optimizar el crecimiento de la vid y garantizar la calidad de la cosecha Bodegas Obergo, bodega Somontano ubicada en el Prepirineo aragonés, implementa en mayo la poda en verde, una práctica fundamental para mejorar la calidad de la uva y asegurar una producción equilibrada. Este procedimiento consiste en la eliminación selectiva de brotes o tallos que no desarrollarán fruto, permitiendo que la planta concentre su energía en aquellos racimos que sí llegarán a madurar.

Esta técnica forma parte de la gestión sostenible del viñedo, ya que mejora la aireación de la planta, reduce la competencia entre los brotes y previene enfermedades fúngicas. Y es que, la poda en verde no solo garantiza un rendimiento más eficiente, sino que también incide en la calidad final del vino, ya que favorece la concentración de aromas y sabores en la uva.

Beneficios para la producción vitivinícola

En Bodegas Obergo, la poda en verde es un pilar dentro del ciclo de cultivo. Su implementación estratégica permite:

Regular la cantidad de uva por planta, asegurando un equilibrio entre producción y calidad.

Favorecer la maduración homogénea de los racimos, optimizando la recolección en el momento óptimo.

Mejorar la ventilación del viñedo, minimizando la aparición de enfermedades y reduciendo la necesidad de tratamientos fitosanitarios.

Potenciar la expresión varietal, logrando vinos con mayor complejidad y personalidad. La combinación de técnicas tradicionales con un manejo preciso del viñedo permite a Bodegas Obergo mantener un estándar de excelencia en cada cosecha. Gracias a este tipo de prácticas, los vinos elaborados en la bodega reflejan la riqueza y el carácter de la Denominación de Origen Protegida Somontano.

Compromiso con la viticultura sostenible

El respeto por la vid y su entorno es una prioridad en Bodegas Obergo. La poda en verde, además de mejorar la calidad del vino, es una técnica respetuosa con el ecosistema del viñedo, ya que optimiza los recursos naturales sin comprometer la biodiversidad del terreno.

La implementación de estas prácticas reafirma el compromiso de la bodega con una producción sostenible, garantizando vinos que no solo cumplen con altos estándares de calidad, sino que también respetan el equilibrio natural del viñedo. Sin lugar a dudas, la poda en verde es un ejemplo más del trabajo meticuloso que se realiza en Bodegas Obergo para obtener vinos de excelencia en el Somontano.