Fabricación aditiva y acero; Innovación para la descarbonización del automóvil

El reto de la sostenibilidad en la industria automotriz

La transición hacia una industria automotriz más sostenible es un desafío clave en la lucha contra el cambio climático. La optimización de componentes metálicos y el desarrollo de tecnologías avanzadas en la producción de aceros con bajas emisiones de CO2 son estrategias fundamentales para la descarbonización del sector. En este contexto, la fabricación aditiva (AM) se presenta como una solución innovadora para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental de la producción de componentes de acero.

Fabricación aditiva: una alternativa para la industria del acero La fabricación aditiva, o impresión 3D, permite optimizar el diseño y la producción de componentes metálicos con geometrías complejas que no pueden fabricarse mediante métodos convencionales. Esto es especialmente relevante para herramientas de conformado utilizadas en estampado en caliente, fundición a presión y moldeo por inyección de plásticos, sectores donde la innovación en materiales y procesos es crucial para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad.

Sin embargo, la AM enfrenta desafíos debido a la limitada disponibilidad de materiales adecuados. Actualmente, los aceros disponibles para esta tecnología se limitan a superaleaciones costosas o grados especializados como los aceros Maraging, que a pesar de su alto coste, presentan una durabilidad inferior a los aceros convencionales para herramientas.

NewAIMS: un enfoque innovador para el desarrollo de aceros avanzados El proyecto NewAIMS tiene como objetivo explorar, desarrollar y demostrar nuevas estrategias para la producción de aceros de alto rendimiento y coste-efectivo mediante fabricación aditiva. Esto implica la implementación de técnicas AM mejoradas con tratamientos térmicos integrados, lo que permitirá producir estructuras de alto rendimiento a partir de aceros de bajo costo.

NewAIMS propone el desarrollo de dos nuevos grados de acero optimizados para AM y demostraciones de impresión mediante Fusión en Cama de Polvo (PBF). Estas innovaciones se probarán en herramientas de conformado, un sector clave donde la fabricación aditiva puede aportar beneficios inmediatos y transversales.

Impacto en la transición digital y verde Este proyecto está alineado con las prioridades estratégicas de Horizon Europe, contribuyendo a la autonomía tecnológica europea mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas en fabricación digital. Además, NewAIMS responde a los objetivos del Pacto Verde Europeo, fomentando la modernización y descarbonización de la industria del acero, un sector esencial para la economía europea.

La fabricación aditiva no solo mejora la competitividad industrial, sino que también reduce el consumo de energía, minimiza los residuos y disminuye la demanda de materias primas valiosas. Gracias a estos avances, NewAIMS impulsa la transformación de la industria automotriz hacia un modelo más sostenible, promoviendo una movilidad más limpia y eficiente.

Para más información sobre descarbonización y los proyectos más innovadores que están transformando la industria, visitar Descarboniza 360.