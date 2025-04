El peritaje móvil como eje técnico de la verdad digital en los tribunales

El peritaje móvil como garantía de verdad digital en los tribunales Los delitos digitales están a la orden del día en nuestro entorno. Hoy en día, usamos nuestro teléfono móvil como un elemento clave en la gestión de nuestra vida diaria. Este dispositivo se ha convertido en una extensión de nuestra identidad. Actúa como cartera digital y almacena en su interior tarjetas bancarias, billetes de vuelo, reservas de hoteles, conversaciones privadas, fotografías, documentos laborales e incluso datos biométricos. Recientemente, incluso se ha incorporado la posibilidad de portar el Documento Nacional de Identidad con plena validez mediante la nueva aplicación MiDNI desarrollada por la Policía Nacional. Esta herramienta permite a cualquier ciudadano identificarse de forma oficial utilizando únicamente su móvil, lo que refuerza aún más la importancia de este dispositivo como contenedor de información crítica y sensible. En este contexto, el teléfono móvil se convierte también en una fuente potencialmente decisiva de prueba digital dentro de un procedimiento judicial. Su contenido puede ser clave para esclarecer hechos relacionados con delitos informáticos, casos de acoso, conflictos laborales o familiares, entre otros muchos supuestos.

Una extracción correcta puede marcar la diferencia Cuando un teléfono móvil se convierte en pieza clave de una investigación, su análisis debe realizarse con total rigurosidad técnica y legal. No basta con acceder a la información. Es imprescindible hacerlo mediante procedimientos que garanticen la integridad de los datos y su validez en sede judicial. Una extracción forense realizada por un profesional cualificado permite preservar la cadena de custodia desde el primer momento. Esta cadena representa el conjunto de garantías que aseguran que la prueba digital no ha sido manipulada, alterada o contaminada desde su obtención hasta su presentación ante un tribunal. Cualquier ruptura en esta cadena puede llevar a la impugnación de la prueba y, en consecuencia, a que esta sea desestimada. En este ámbito especializado, GlobátiKa Peritos Informáticos se ha posicionado como uno de los referentes en el peritaje móvil y análisis de evidencia digital. La empresa, formada por peritos judiciales con amplia experiencia en la obtención, preservación y análisis técnico de datos digitales, actúa de forma independiente en procedimientos judiciales y extrajudiciales, siempre bajo los principios de rigor, imparcialidad y legalidad. El perito informático no solo actúa como técnico. También es un testigo cualificado que acredita ante el juez que el procedimiento se ha llevado a cabo conforme a los estándares reconocidos. Su informe pericial, detallado y meticuloso, no solo recoge el contenido extraído del dispositivo, sino también el método utilizado y las herramientas empleadas, ofreciendo al proceso judicial una base sólida sobre la que sustentar sus decisiones. En un escenario judicial cada vez más digitalizado, donde la evidencia tecnológica se vuelve frecuente, el rigor técnico es tan importante como el conocimiento jurídico. Una mala práctica en la obtención de la prueba puede suponer la invalidez del procedimiento. Pero una actuación correcta, profesional y transparente, como la que garantiza GlobátiKa, puede ser la clave para lograr justicia.

Cómo realizamos este proceso en GlobátiKa Peritos Informáticos

En GlobátiKa Peritos Informáticos abordamos el análisis de dispositivos móviles con una metodología precisa, segura y avalada por estándares internacionales. Para ello, aplicamos dos técnicas principales según el caso, extracción remota y extracción física, ambas ejecutadas exclusivamente por peritos cualificados desde nuestro laboratorio especializado.

Extracción remota Esta modalidad permite acceder al contenido del dispositivo sin necesidad de que el cliente se desplace físicamente o entregue su teléfono en persona. Mediante herramientas específicas, guiamos al usuario en un entorno controlado para que conecte el dispositivo desde su ubicación. A partir de ese momento, los técnicos realizan el análisis y la copia forense desde nuestras instalaciones. La extracción remota es especialmente adecuada para situaciones urgentes o de difícil acceso geográfico. El usuario conserva la posesión física del dispositivo en todo momento, lo que incrementa la confianza y la seguridad del proceso. Además, no requiere la instalación de software permanente ni supone una intervención invasiva. Todo el procedimiento se desarrolla en un entorno seguro, cifrado y completamente supervisado por un perito experto. Este tipo de intervención resulta especialmente útil en casos de acoso, conflictos familiares o cuando existe el riesgo de que las pruebas digitales desaparezcan.

Extracción física Cuando la situación lo requiere, realizamos una extracción física del dispositivo directamente en nuestro laboratorio. Este método permite el acceso físico al hardware para obtener una copia íntegra del sistema, incluyendo datos eliminados u ocultos por el propio dispositivo. La extracción física proporciona un mayor nivel de acceso a particiones y registros que no están disponibles mediante técnicas remotas. Facilita la recuperación avanzada de información en dispositivos que están bloqueados o presentan daños, y garantiza la integridad total de la evidencia al permitir un control exhaustivo de la cadena de custodia. Por estas razones, es la modalidad preferida en informes judiciales que requieren un análisis completo y detallado. Este procedimiento se aplica habitualmente cuando es necesario acceder a áreas restringidas del sistema operativo o cuando las condiciones técnicas del dispositivo impiden la extracción remota.

Tecnología forense de primer nivel En ambos métodos de trabajo utilizamos herramientas forenses de máximo nivel. Entre ellas se encuentran Cellebrite UFED, Oxygen Forensic Detective y MOBILedit Forensic, plataformas tecnológicas reconocidas internacionalmente y utilizadas por cuerpos policiales, instituciones judiciales y organismos de ciberseguridad. Gracias a esta infraestructura tecnológica, sumada a la formación continua de nuestro equipo, en GlobátiKa Peritos Informáticos garantizamos resultados precisos, verificables y plenamente válidos ante cualquier proceso judicial.

Compromiso con la legalidad y los estándares internacionales La actividad de GlobátiKa Peritos Informáticos se desarrolla bajo el cumplimiento riguroso de las normas técnicas y jurídicas que rigen la obtención y tratamiento de la evidencia digital. La metodología está alineada con los estándares más exigentes del sector, lo que garantiza la fiabilidad de cada procedimiento y la validez legal de cada informe. Contamos con certificaciones clave que consolidan nuestro compromiso con la excelencia técnica y la transparencia procesal. Entre ellas se encuentra la norma UNE 71505, que establece buenas prácticas en la gestión de evidencias digitales, así como la UNE 71506, centrada en los requisitos metodológicos del análisis pericial. Asimismo, se aplican las directrices internacionales definidas por la ISO 27037 para la identificación, recogida, adquisición y preservación de evidencias digitales, y por la ISO 27042, orientada al análisis e interpretación de la información forense. Además, operamos conforme al sistema de gestión de seguridad de la información certificado bajo la ISO 27001, lo que refuerza nuestro compromiso con la confidencialidad y la protección de los datos analizados. Estas certificaciones no solo avalan la calidad técnica de nuestro trabajo. También reflejan el compromiso ético y legal que GlobátiKa asume en cada intervención pericial. Los informes que emitimos no solo cumplen con los requisitos técnicos necesarios, sino que resisten el escrutinio en cualquier instancia judicial, gracias a la aplicación rigurosa de principios de integridad, trazabilidad y objetividad.

Cerrando el círculo digital En un entorno judicial cada vez más digitalizado, donde la tecnología ocupa un papel central en la generación y resolución de conflictos, el peritaje móvil se ha consolidado como una herramienta indispensable para garantizar la verdad procesal. GlobátiKa Peritos Informáticos no solo aporta experiencia técnica y conocimiento jurídico. También ofrece confianza, independencia y cumplimiento normativo en cada uno de sus informes. Desde la recogida inicial de la evidencia hasta su validación en sede judicial, cada paso se ejecuta con rigor, transparencia y responsabilidad. Porque en la justicia del siglo XXI, la verdad no solo debe descubrirse. También debe poder demostrarse. Y en esa labor, el perito informático es más necesario que nunca.