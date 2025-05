El valor de una retirada de amianto responsable y certificada

Invisible, silencioso y altamente peligroso. El amianto forma parte aún del paisaje oculto de miles de edificaciones, desde tejados de viviendas hasta bajantes, depósitos o estructuras industriales. Su uso estuvo extendido durante décadas por sus propiedades aislantes, pero sus consecuencias para la salud son hoy incuestionables.

Aunque prohibido desde 2002, todavía permanece en numerosos entornos, liberando fibras que pueden desencadenar enfermedades como la asbestosis o el cáncer de pulmón. La retirada de amianto en Andalucía no es solo una exigencia normativa, sino una cuestión de prevención y responsabilidad colectiva ante uno de los mayores riesgos ambientales de este tiempo.

Procedimientos certificados para una retirada integral y segura La retirada de amianto requiere una intervención especializada, planificada y estrictamente regulada. No se trata de una simple obra, sino de un proceso técnico que implica la evaluación previa, la manipulación controlada del material, su encapsulamiento, el transporte a instalaciones homologadas y la gestión final del residuo en vertederos autorizados. Cualquier error o intervención no certificada supone un grave peligro para la salud de las personas y conlleva sanciones que pueden alcanzar los 800.000 euros.

AST-Amianto, empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), está habilitada para ejecutar todos los pasos de este procedimiento conforme al Real Decreto 396/2006. La compañía actúa en una gran variedad de espacios: cubiertas y tejados, bajantes, paneles de fibrocemento, conductos de agua, revestimientos, maquinaria industrial o elementos estructurales de edificios comerciales y públicos.

Además, cuenta con una planta de residuos peligrosos en Écija y con delegaciones operativas en toda Andalucía, lo que le permite intervenir con rapidez y garantías en cualquier entorno. Cada intervención se documenta con un certificado oficial que asegura que el amianto ha sido correctamente eliminado y destruido, de forma que tanto particulares como administraciones pueden acreditar el cumplimiento de la legislación vigente.

Colaboración con entidades públicas y elaboración del Censo de Amianto La Ley 7/2022 establece que todos los municipios deben elaborar un Censo Municipal de Amianto (CMA), identificar las zonas afectadas y ejecutar su retirada antes de 2028. Para ello, AST-Amianto ofrece un servicio completo dividido en tres fases: localización mediante imágenes satelitales, inspección técnica presencial y desmontaje del material con eliminación certificada.

Este modelo facilita a los ayuntamientos una planificación eficaz, conforme a los plazos legales y con respaldo técnico continuado. De esta forma, la retirada de amianto en Andalucía se convierte en una actuación estructurada, con impacto directo en la seguridad urbana y la protección de la salud colectiva.