La extradición internacional constituye uno de los procedimientos jurídicos más complejos en el ámbito penal. La creciente relevancia de este tipo de procesos exige la participación de despachos especializados que puedan ofrecer una defensa sólida y ajustada a derecho.

En este contexto, Lucas Franco Abogados, con amplia experiencia como abogado de extradición en España, asume la representación de Oswaldo Eustáquio Filho, periodista brasileño reclamado por la República Federativa de Brasil. El despacho, liderado por el letrado Daniel Lucas Romero, interviene en un procedimiento en el que la Audiencia Nacional ha rechazado la entrega solicitada, abriendo un nuevo escenario judicial de carácter internacional.

La personación de Brasil en la causa de extradición de Oswaldo Eustaquio Filho El 14 de abril de 2025, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó la solicitud de extradición presentada por Brasil contra Oswaldo Eustáquio Filho. El tribunal consideró que los hechos atribuidos tienen "una evidente conexión y motivación política", motivo por el cual la entrega no puede prosperar conforme a la legislación española. Entre los fundamentos de la solicitud, según recoge la petición enviada por Brasil a España, se expone que "en concreto, a partir de julio de 2024, a través (...) de la red social Twitter, [Filho] publicó datos personales de un comisario de policía federal e imágenes de su esposa y de otros familiares. Afirmó que el comisario era un delincuente".

Tras esta decisión, la República de Brasil solicitó su personación en el procedimiento para recurrir la resolución. La Audiencia Nacional permitió su incorporación al proceso, aunque rechazó la petición de anular el trámite ya celebrado.

El contexto político del caso ha generado tensiones bilaterales, evidenciadas por la respuesta de Brasil, que ha paralizado la entrega a España de un ciudadano búlgaro reclamado por la justicia española. Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal brasileño, ha expresado su desacuerdo con la negativa española, en un entorno de crecientes discrepancias diplomáticas.

Procedimiento de extradición y protección de los derechos fundamentales Daniel Lucas Romero, como abogado especializado en procesos de extradición en España, dirige la estrategia defensiva de Oswaldo Eustáquio Filho, periodista y bloguero bolsonarista que ha solicitado asilo en territorio español. La normativa vigente establece que la tramitación de la solicitud de asilo puede paralizar el proceso de extradición, reforzando así la protección de los derechos del reclamado.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicó que las conductas imputadas no constituyen principalmente una infracción de la ley común, sino que tienen "una finalidad política", fundamento que refuerza la negativa a conceder la extradición. El procedimiento, que se inició con el acuerdo del Consejo de Ministros en diciembre de 2024, continuará si Brasil interpone recurso contra la decisión denegatoria.

La actuación procesal de Lucas Franco Abogados subraya la importancia de garantizar el respeto a los principios jurídicos en los procedimientos internacionales, especialmente cuando "existe riesgo de vulneraciones de derechos fundamentales por motivos políticos y en particular, a la libertad de expresión, opinión e información".