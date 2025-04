Arranca la segunda edición de "Ninguna gata sin su lata", la campaña solidaria para alimentar colonias felinas en toda España

Con la primavera llega una realidad poco visible, pero urgente: el aumento de camadas de gatas no esterilizadas en las colonias felinas. Conscientes de esta situación, desde Kiwoko, el mayor grupo de tiendas especializadas en el bienestar animal en Iberia arranca la segunda campaña solidaria “Ninguna gata sin su lata”, una iniciativa de recogida que busca alimentar a los miles de gatos abandonados y los que viven en las calles de nuestras ciudades y pueblos.

Del 28 de abril al 3 de mayo, todas las tiendas KIWOKO habilitarán puntos de recogida donde cualquier persona podrá donar latas de alimento húmedo y otros productos esenciales para cubrir las necesidades básicas de estas colonias felinas. La acción se articula en colaboración con asociaciones locales y protectoras especializadas en la gestión ética de gatos callejeros.

“Detrás de cada lata que se dona, hay un gato que no pasará hambre y una persona voluntaria que se siente acompañada”, afirma Caroline Arrú, Co-sponsor del Comité de ESG y Chief Marketing and Customer Officer de KIWOKO. “Con ‘Ninguna gata sin su lata’ queremos hacer visible una realidad compleja que, sin el trabajo de miles de personas, simplemente no tendría solución. Para nosotros, es clave seguir tejiendo redes de apoyo entre la ciudadanía y las asociaciones que trabajan con estos animales”.

UN PROBLEMA SILENCIOSO PERO LATENTE: LAS COLONIAS FELINAS EN CIFRAS

Aunque muchos no lo saben, en España se estima que existen más 1,5 millones de gatos callejeros y 100.000 colonias felinas, así lo explicó José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España en las VI Jornadas Felinas organizadas por la Federación para la Protección y Defensa del Gato Callejero (FdCats) en 2024. La mayoría de estos animales son invisibles para la sociedad, pero requieren cuidados básicos y un control poblacional ético.

De acuerdo con el informe ‘Él nunca lo haría 2024’ de la Fundación Affinity, más de 115.970 gatos fueron recogidos tras ser abandonados y dentro de los principales motivos de abandono, el 15% se debe a las camadas no deseadas. La cifra es especialmente preocupante entre los meses de primavera y verano, cuando se concentra la mayoría de los nacimientos no deseados. De hecho, el 43% de los gatos recogidos llega en el segundo cuatrimestre del año según datos del estudio de ‘Abandono y Adopción 2023’ también de la Fundación Affinity.

La nueva Ley de Bienestar Animal ha puesto el foco en estos colectivos, responsabilizando a los ayuntamientos de su gestión. Pero gran parte del trabajo diario lo realizan voluntarios y entidades sin ánimo de lucro, que con pocos recursos alimentan, esterilizan y cuidan de estas colonias.

¿POR QUÉ DEBES CONTRIBUIR A ESTE TIPO DE ACCIONES?

Donar una lata de comida puede parecer poco, pero es mucho. “Las colonias no descansan. Alimentarlas no es solo darles comida, es también darles dignidad”, señala Caroline Arrú. “Cada alimento recogido es canalizado directamente hacia las entidades que más lo necesitan, garantizando un impacto real en los territorios donde la situación es más complicada”, concluye.



En esta segunda edición, KIWOKO busca superar las cifras conseguidas del año anterior; 2.506 kg de alimentos y 8.084 latas, y así reforzar su compromiso con el cuidado de los gatos callejeros. Además, se impulsarán acciones de sensibilización para fomentar el respeto, la esterilización y la convivencia responsable con estas colonias.