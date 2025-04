Solo el 28% de las terapias oncológicas tienen financiación completa, según Oncoindex

La financiación pública ha descendido en todos los tumores en el último año, con bajadas tan pronunciadas como en los tratamientos para el cáncer de hígado (35%) o vejiga (30%) Solo el 28% de las terapias oncológicas recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) tiene financiación completa. La reducción ha sido general en todos los tumores durante el último año, con bajadas tan pronunciadas como en los tratamientos para el cáncer de hígado (35%) o vejiga (30%).

Así, la última actualización de Oncoindex.es refleja que la financiación pública sigue cayendo en España, aunque el número de casos de cáncer en nuestro país no deja de aumentar, con una estimación de 296.103 nuevos casos para este año, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer.

Respecto al año pasado, la puntuación ha bajado de 54 a 51 puntos y, desde 2021, fecha de inicio del informe llevado a cabo por la Fundación Alivia, la caída global ha sido del 16%. En particular, al comparar las cifras actuales con 2021, destaca el desplome en tratamientos como el linfoma no Hodgkin (de 79 a 43 puntos) o la leucemia linfoblástica aguda (de 67 a 30 puntos).

Además, Polonia, país de origen de la Fundación Alivia, ha alcanzado por primera vez a España en el nivel de financiación pública de las terapias oncológicas, cuando hace cuatro años estaban tan solo en 35 puntos.

Para Carla Galán, responsable de programas de Alivia en España, "que Polonia, un país de Europa de Este, mucho más pobre que el nuestro, nos iguale en el nivel de financiación pública de los tratamientos para el cáncer, es un claro exponente del grado de retroceso que estamos sufriendo".

"La Fundación Alivia en Polonia ha contribuido al crecimiento de la financiación de los mejores medicamentos oncológicos. Esto demuestra que presionar al gobierno y concienciar a la población funciona, y es el camino que estamos siguiendo en España", añade Galán.

El Oncoindex es el primer informe en España diseñado para informar a los pacientes, profesionales, público y políticos sobre el estado de financiación pública de medicamentos oncológicos y hematológicos. Este indicador se basa en los fármacos registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) durante los últimos 15 años. De entre estos medicamentos autorizados, Oncoindex.es muestra una lista de tratamientos de eficacia contrastada incluidos en las recomendaciones de la ESMO.

Las guías de práctica clínica de la ESMO son ampliamente utilizadas en las terapias frente al cáncer. Han demostrado ser efectivas en el tratamiento de diversos tipos de tumores, mejorando significativamente los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes al adaptar las recomendaciones a diferencias étnicas y geográficas específicas. En la web de la ESMO es posible acceder a estas recomendaciones clínicas, clasificadas por tipo de tumor.